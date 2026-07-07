España

Resultados de Eurojackpot martes 7 de julio: ganadores y números premiados

Como cada martes, aquí están los resultados del sorteo de Eurojackpot, dados a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Guardar
Google icon
Eurojackpot realiza dos sorteos a la semana, todos los martes y viernes. (Infobae/Jovani Pérez)
Eurojackpot realiza dos sorteos a la semana, todos los martes y viernes. (Infobae/Jovani Pérez)

Como todos los martes Eurojackpot anunció los resultados de su más reciente sorteo. Tenemos la combinación ganadora a continuación, averigüe si resultó ser uno de los afortunados premiados con millones de euros.

El sorteo millonario se lleva a cabo dos veces a la semana, todos los martes y viernes. Los resultados se publican a las 19:00 horas.

PUBLICIDAD

El sorteo millonario del Eurojackpot se lleva a cabo dos veces a la semana, todos los martes y viernes. Los resultados se publican a las 19:00 horas.

Jugada ganadora del último sorteo

Fecha: martes 7 de julio 2026.

Combinación ganadora: 06 16 24 41 46.

Soles: 02 03.

Recuerda que todos los boletos premiados cuentan con un plazo de caducidad, que se encuentra en el reverso. En el caso de Eurojackpot, únicamente tienes 30 días naturales contados a partir del día siguiente después del sorteo para cobrarlo.

PUBLICIDAD

Este plazo puede ampliarse sólo si el último del periodo fuera festivo. Pasado este periodo se perderá el derecho a recibir el premio y dicho importe quedaría en beneficio del Tesoro Público.

Procura que el boleto no se deteriore, ya que es el principal comprobante válido para solicitar el pago.

¿Cómo se juega el Eurojackpot?

Como cada martes, se llevó a cabo un sorteo de Eurojackpot (Loterías y Apuestas del Estado)
Como cada martes, se llevó a cabo un sorteo de Eurojackpot (Loterías y Apuestas del Estado)

Para jugar en el Eurojackpot solo necesitas dos euros y elegir al menos siete números que formarán parte de tu combinación ganadora.

Esta combinación ganadora está dividida en dos: la primera parte son cinco dígitos que debes elegir entre el 1 y el 50. Mientras que la segunda parte, los dos números restantes llamados “soles”, los tienes que escoger entre el 1 y el 12.

Para elevar la posibilidades de ganar, tienes la oportunidad de elegir una combinación múltiple, para tener una combinación ganadora de hasta 15 números, 10 de tu combinación base y cinco de soles.

Si no sabes qué combinación ganadora elegir, puedes escoger la opción de “modo aleatorio” y así se te dará una serie de números al azar para tu apuesta.

Finalmente, selecciona el número de sorteos consecutivos en los que quieras participar y espera la publicación de los resultados.

Se gana el premio mayor quien acierte a los siete números de la combinación ganadora, sin embargo, se entregan premios desde los tres aciertos.

Recuerda que el Eurojackpot se juega cada martes y viernes, con un premio mayor de al menos 10 millones de euros.

Eurojackpot se juega en once países del continente europeo que incluyen Alemania, Suecia, Países Bajos, Italia, Finlandia, Croacia, Eslovenia, Noruega, Lituania, Letonia, Dinamarca, Islandia, Estonia, Hungría, Eslovaquia, República Checa y Polonia.

¿Qué es Loterías y Apuestas del Estado?

Los pasos para jugar Eurojackpot son muy sencillos. (Pixabay)
Los pasos para jugar Eurojackpot son muy sencillos. (Pixabay)

Tan solo en 2022, Loterías y Apuestas del Estado superaron los 9.687 millones de euros en ventas, entregaron 6.148 millones de euros en premios, mientras que 3.486 millones de euros fueron ingresados por el tesoro público.

Lotería y Apuestas del Estado es una Sociedad Estatal que está adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y recopila casi una decena de sorteos entre lo que se incluyen La Primitiva, BonoLoto, El Gordo de la Primitiva, La Quiniela, el Lototurf, el Quinigol, la Quíntuple Plus, la Lotería Nacional y los Euromillones.

Las ganancias de esta empresa pública ha destinado 25,5 millones de euros a fines sociales, sumando 1.072.748 de beneficiarios, mientras que sus proveedores se han llevado 229 millones de euros, a la vez que da empleo a 516 personas.

El origen de esta empresa del Estado se remonta a más de 200 años, en 1763, cuando el entonces Rey Calos III instauró la llamada “Lotería Real”, cuyas ganancias se destinaban al beneficio de hospitales, hospicios y a demás obras públicas.

El primer sorteo que se celebró era similar a La Primitiva, medio siglo después comenzó a jugarse la Lotería Nacional.

Fue entonces cuando se le cambió el nombre de Lotería Real a Lotería Primitiva Nacional, para unas décadas más tarde, cerca de cumplir su primer siglo de creación, se renombró como Lotería Nacional.

Durante el siglo XX comenzó a tomar una forma más parecida a lo que se conoce actualmente. Se sumó el sorteo de la Cruz Roja, La Quiniela, La Primitiva, El BonoLoto y El Gordo.

Las novedades continuarían en el siglo XXI, con la llegada de nuevos sorteos como Euromillones, Lototurf, Quíntuple Plus y El Quinigol.

Llegó entonces el 3 de diciembre de 2010, cuando un decreto de ley creó a la entidad pública empresarial Loterías y Apuestas del Estado como la conocemos en la actualidad.

Temas Relacionados

EurojackpotJackpot ONCE EspañaResultado Lotería Eurojackpot hoyLoterías de EspañaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Rollos de calabacín rellenos de ensaladilla rusa: una receta refrescante para sorprender a tus invitados este verano

Son fáciles de hacer y su emplatado es muy llamativo

Rollos de calabacín rellenos de ensaladilla rusa: una receta refrescante para sorprender a tus invitados este verano

Bonoloto: comprobar resultado del sorteo del lunes 6 de julio de 2026

Con este sorteo no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Bonoloto: comprobar resultado del sorteo del lunes 6 de julio de 2026

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 7 julio

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 5 de las 21:15 horas

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 7 julio

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 7 julio

Como cada martes, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 7 julio

Atropellan a Belén Rodríguez y narra sus lesiones desde el hospital: “Iba mandando audios, yo siempre voy muy despistada”

La colaboradora ha conectado en directo con ‘El verano se mueve’ y se ha mostrado “magullada y herida”

Atropellan a Belén Rodríguez y narra sus lesiones desde el hospital: “Iba mandando audios, yo siempre voy muy despistada”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Marine Le Pen confirma su candidatura a las elecciones presidenciales de 2027 pese a tener que llevar un brazalete electrónico

Marine Le Pen confirma su candidatura a las elecciones presidenciales de 2027 pese a tener que llevar un brazalete electrónico

Los deseos de Alida, la joven malagueña de 25 años que va a recibir la eutanasia, antes de morir: bañarse con leones marinos y ver el Oceanogràfic de Valencia

Zapatero intenta frenar la inspección de Hacienda al alegar que se abrió cuando ya estaba siendo investigado por la Audiencia Nacional

La Audiencia de Barcelona reabre el caso contra los tres mossos que ayudaron a huir a Puigdemont

El Supremo confirma la condena de 12 años y medio de prisión a una mujer que intentó matar a su exmarido con una tableta de chocolate envenenada con raticida

ECONOMÍA

El Supremo frena la pensión de jubilación de una mujer que quiso computar sus meses de servicio en la Sección Femenina de la Falange como años cotizados

El Supremo frena la pensión de jubilación de una mujer que quiso computar sus meses de servicio en la Sección Femenina de la Falange como años cotizados

El paro se consolida como el principal reto de la economía española pese a la mejora de la tasa de empleo, según la OCDE

Pamplona hace caja en San Fermín: la fiesta mueve más de 259 millones de euros en solo nueve días

El economista Gonzalo Bernardos, sobre el problema del acceso a la vivienda: “A los jóvenes, una primera vivienda de 40 metros cuadrados ya les vale”

La Eurocámara aprueba que los trabajadores transfronterizos de la UE cobren el paro en el país donde hayan cotizado

DEPORTES

El Rodri de la Eurocopa 2024 está de vuelta: el capitán de la selección española recupera su mejor versión ante Portugal y los datos lo confirman

El Rodri de la Eurocopa 2024 está de vuelta: el capitán de la selección española recupera su mejor versión ante Portugal y los datos lo confirman

Argentina se levanta de la lona para tumbar a Egipto y sellar el pase a cuartos del Mundial gracias a Messi, Enzo y Romero: los goles del partido, en vídeo

Marruecos vuelve a la carga contra Lamine Yamal: “No conozco a ningún español que se llame Jamel”

Inglaterra sigue el manual de Donald Trump en el Mundial 2026: el Parlamento pide a la FIFA que le quite la roja a Quansah

Los amuletos del padre de Mikel Merino durante el Mundial: del pañuelo de San Fermín a los calcetines con el gol de Stuttgart