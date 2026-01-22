Investigan a Iñaki y Nico Williams por estafa y apropiación indebida de un mercedes de gama alta

Citan a declarar a los hermanos Williams por presunta estafa. (Miguel Oses/Asociated Press)

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Agoitz (País Vasco) ha admitido a trámite una querella por presuntos delitos de estafa y apropiación indebida contra los futbolistas Iñaki y Nico Williams, jugadores del Athletic Club de Bilbao y de las selecciones de Ghana y España, respectivamente, según ha adelantado El Chiringuito de Jugones a través de su cuenta de Instagram

Ambos tendrán que declarar ante el juez en calidad de investigados el próximo martes 27 de enero de 2026, en una videoconferencia desde Bilbao. La causa originaria de la denuncia, presentada por la empresa navarra Omnigestion 24, dedicada a la compraventa de vehículos importados, acusa a los hermanos Williams de haberse hecho con un Mercedes AMG E63 de alta gama, valorado en 79.000 euros, sin abonar su importe.

Según consta en la querella, a la que ha tenido acceso Infobae, los hechos se remontan a otoño de 2024, cuando un intermediario, Houssni Talhaoui, se presentó como representante de los futbolistas y contactó con la empresa vendedora para adquirir el vehículo. La empresa compró el coche en Bélgica por 77.000 euros, y asumió posteriormente los trámites de importación.

El Mercedes, cuyo valor oscila entre los 130.000 y 230.000 euros en el mercado español, se matriculó en España, gracias a que Nico Williams sufragó los costes. “La versión tope de la gama de la clase E de Mercedes lo convierte en un vehículo exclusivo, muy codiciado entre futbolistas y personas con alto poder adquisitivo”, señala la querella.

Mercedes AMG E63 de alta gama. (EFE)

Un trámite que nunca se dio por cerrado

El trato inicial contemplaba un truque. Los hermanos Williams entregarían un Mercedes CLA 45 a cambio del AMG E63 importado. No obstante, al tratarse de un vehículo de exportación, esta operación no podía realizarse legalmente como una permuta, por lo que, según la denuncia, se optó por una compraventa simulada. “La mercantil querellante debería emitir una factura por importe de 79.000 euros”, recoge el escrito judicial.

El vehículo fue finalmente puesto a nombre de Mary Prince Fripomaah, tía de los futbolistas, que figura como compradora. Este es uno de los puntos clave. Según la empresa denunciante, esta persona sería insolvente, lo que dificultaría la recuperación del vehículo o su valor económico en caso de reclamación judicial.

“El propósito criminal de los querellados fue siempre el de quedarse con el vehículo sin realizar contraprestación de ningún tipo”, sostiene la querella, que añade que esta maniobra permitiría transmitir posteriormente el coche a terceros, “impidiendo al querellante recuperar el vehículo”. Además, la empresa asegura que, tras el cambio de titularidad, los jugadores del Athletic dejaron de responder y nunca llegaron a entregar su vehículo ni efectuar pago alguno.

Llamados a declarar

El juzgado ha acordado recibir mediante videoconferencia tanto a Iñaki como a Nico Williams el martes 27. El hermano mayor lo hará a las 12:30 horas y el pequeño a las 13:00. Su tía, la titular del coche, a la 13:30 horas. Los tres acudirán con información previa de sus derechos conforme al artículo 775 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Del mismo modo, se ha solicitado el histórico penal de los querellados y un informe de la DGT sobre la titularidad de los vehículos implicados.