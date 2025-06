Las revelaciones de Morata tras el penal errado en la final de la Nations League: la depresión que sufrió y su futuro con España

El delantero español Álvaro Morata, actualmente jugador del Galatasaray, reflexionó sobre el penal que erró en la tanda de la final de la Nations League contra Portugal, un fallo que resultó decisivo en la derrota de su selección, y sobre la depresión que le tocó afrontar.

En una entrevista concedida a Movistar Plus+, el futbolista compartió su perspectiva sobre el impacto de este tipo de coyunturas en su carrera y cómo aprendió a enfrentarlas. “Es una situación que no es nueva. Sé cómo afrontarla. No pienso quedarme en la cama y pasarlo mal por algo que es normal en la vida. He vuelto a fallar. No era el momento de hacer ningún acto ni presentación”, expresó, dejando en claro que, aunque el error lo afecta, no permite que lo paralice.

“En etapas anteriores me hubiera escondido. Ayer fui con mi mujer al supermercado. La vida sigue y yo tengo que seguir para delante, como he hecho siempre”, agregó.

El penal fallado por Morata (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

En un momento más profundo de la entrevista, habló sobre lo que significa atravesar problemas de salud mental: “Yo lo tenía todo, una mujer e hijos maravillosos, la casa que quiero y el coche que quiero... Y de repente se te cae todo de golpe. No sabes qué hacer, cómo reaccionar. La depresión es un tema más profundo, pero ataques de pánico o de ansiedad tienen ocho de cada diez jóvenes. No pasa nada por reconocerlo, no eres débil. Necesitas una persona que te ayude”.

Luego, contó su experiencia sobre un tema delicado: usar medicamentos para la salud mental. “Lo importante es que la gente sepa que no pasa nada por estar medicado o tratándose algo así. Si yo viera que tengo un problema por mi personalidad no estaría en un grupo así con ellos”, indicó.

“Yo lo intento dar todo siempre y muchas veces no funciona. Es como lo que pasó el domingo. Me martirizo, lo paso mal, pero no puedo dejar de vivir. No todo en la vida es fútbol. Muchas veces me imagino la carrera del penalti. Son diez segundos con una diferencia muy grande, de estar celebrando en el córner o estar así. No puedo hacer nada. Me tocaba tirar ese penalti, lo afronté con decisión y estoy orgulloso de haberlo hecho. Fallé, pero como puede fallar cualquier persona en su vida”, explicó.

Morata había reconocido que su futuro con el elenco nacional español era una incógnita: "Las cosas hay que pensarlas con tranquilidad, pero claro que es una posibilidad que no esté en septiembre”. En esta oportunidad, avisó que hará una evaluación más profunda: “Tengo que analizar, dejar pasar el tiempo y ver qué es bueno para la selección y qué es bueno para mí, a nivel personal. Pero hay que dejar pasar tiempo”.

“Mi mujer, mis hijos... Me animan a seguir peleando. Ya no es una cuestión de pelear y luchar. Lo volvería a hacer mil veces, pero se trata de analizar lo que es bueno para la selección. Yo voy cumpliendo años... pero hay que pensar las cosas, con calma, con frialdad. Igual estoy aquí sentado diciendo que no sé si voy a seguir y el míster me liquida y no tengo la posibilidad de elegir”, concluyó.