Precio de la luz en España este 6 de julio

El precio del servicio eléctrico se actualiza todos los días (Europa Press)

Antes de encender la televisión, conectar el ordenador, jugar con la consola, poner la lavadora o activar el aire acondicionado, revisa cuál es el mejor momento del día para usar la energía eléctrica.

Aquí están las tarifas de la luz, así como las horas del día más altas y más bajas del servicio para este lunes 6 de julio.

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Tarifa del servicio de electricidad

El servicio eléctrico tendrá un precio promedio en territorio español de 100.55 euros por megavatio hora parahoy, según los datos del OMIE.

El operador europeo dio a conocer que el precio más elevado de la luz será de 159.76 euros por megavatio hora.

En contraste, la tarifa mínimo del servicio eléctrico en territorio español llegará a los 17.68 euros por megavatio hora.

El precio de la electricidad cada hora

Dependiendo la hora del día, es el precio de la luz en España (Europa Press)

A lo largo de este lunes 6 de julio, la tarifa de la luz cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 131.54 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio de la luz será de 126.91 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio de la electricidad será de 127.3 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 129.27 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio de la luz será de 130.67 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 133.3 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 138.36 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 137.36 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio de la luz será de 112.88 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 84.55 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio de la luz será de 54.44 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 34.3 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio de la luz será de 17.68 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 31.79 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio de la electricidad será de 38.96 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 41.02 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 56.45 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa de la luz será de 70.26 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 89.89 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 122.17 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio de la luz será de 141.24 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 159.76 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio de la luz será de 155.39 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 147.8 euros por megavatio hora.