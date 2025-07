El reloj de 7.000 euros que Felipe VI luce en la Copa del Rey de vela: de firma italiana, estética clásica y resistente al agua

El rey Felipe VI recibido llega al Real Club Náutico de Palma, donde ha sido recibido por el presidente de la entidad, Rafael Gil (d), para participar a bordo del AIfos en la primera regata de la 43 Copa del Rey Mapfre de vela. (EFE/Ballesteros).

La bahía de Palma se ha vuelto a vestir de gala este verano para acoger uno de los eventos náuticos más emblemáticos del calendario español: la 43ª edición de la Copa del Rey Mapfre, que arrancó el lunes 28 de julio y se extenderá hasta el próximo 2 de agosto, con la tradicional entrega de trofeos en el Palacio de la Almudaina. Como cada año, el rey Felipe VI ha vuelto a embarcarse en el Aifos 500, su velero habitual, para competir en las aguas mallorquinas, enfundado en su uniforme náutico de siempre: polo técnico, bermudas grises y un complemento que no pasa desapercibido para los más atentos —un reloj de diseño contundente que habla tanto de su faceta práctica como de su gusto refinado.

El reloj que ha elegido el monarca para esta edición no es otro que el Bulgari Octo Ultranero, una pieza que, aunque no brilla con ostentación, destaca por su fuerte personalidad. Se trata de una versión evolucionada de la línea Octo que la firma italiana lanzó en 2016, con el propósito de oscurecer su estética clásica y dotarla de un aire más audaz. Con su caja de acero recubierta con DLC (Diamond Like Carbon) en negro mate, su esfera del mismo tono y detalles en rojo intenso, este reloj logra un equilibrio entre sobriedad y atrevimiento.

Felipe VI ha embarcado este martes en el Aifos para participar en la primera regata de la 43 Copa del Rey Mapfre de vela en aguas de la bahía de Palma. (EFE/Ballesteros).

Más allá de lo visual, el modelo está diseñado para resistir condiciones exigentes: su cristal de zafiro antirreflejos, la correa de caucho negro y una resistencia al agua de hasta 50 metros lo convierten en un aliado ideal para jornadas intensas de regata, donde el sol, el salitre y el sudor no dan tregua. En palabras simples: es funcional, robusto y tiene estilo. Con un precio original de salida cercano a los 7.000 euros, hoy se puede encontrar en el mercado secundario por valores que oscilan entre los 3.000 y los 4.000 euros, dependiendo del estado y la edición.

El sello de Bulgari está fuertemente ligado a Roma y al lujo mediterráneo. Aunque la marca comenzó como una casa de joyería en 1884 de la mano del orfebre griego Sotirio Bulgari, en los últimos años ha ganado prestigio en el mundo de la relojería. Su línea Octo, reconocida por su diseño geométrico y contemporáneo, ha sido alabada por coleccionistas y críticos por igual. El Octo Ultranero, en particular, representa la cara más moderna y deportiva de esta colección.

Felipe VI se ha embarcado este domingo en el Aifos para participar en la primera jornada de entrenamiento de la 43 edición de la Copa del Rey Mapfre de vela en aguas de la bahía de Palma, Palma de Mallorca. (EFE).

Un reloj que encaja en cualquier escenario

Lo interesante del modelo escogido por Felipe VI no es solo su idoneidad para el entorno náutico. Su versatilidad permite que funcione igual de bien en un ambiente más informal, como una comida a bordo al atardecer, que en un evento institucional o incluso una cena privada. El contraste entre la sobriedad del negro y los acentos en rojo proporciona una estética cinematográfica, sin caer en lo ostentoso. En definitiva, se trata de un reloj que llama la atención sin pedirla, lo cual, en el universo de la relojería masculina, no es poca cosa.

Aunque Felipe VI no se ha mostrado como un apasionado coleccionista de relojes —a diferencia de su padre, don Juan Carlos—, sí ha demostrado una clara preferencia por piezas prácticas, discretas y de calidad. En su repertorio figuran modelos como el Omega Olympic Seamaster Planet Edition, el Audemars Piguet Royal Oak City of Sails, el Breitling Aerospace EVO o el Cartier Roadster. Todos comparten una misma filosofía: funcionalidad ante ostentación.

Felipe VI ha embarcado este martes en el Aifos para participar en la primera regata de la 43 Copa del Rey Mapfre de vela en aguas de la bahía de Palma. (EFE/Ballesteros).

Curiosamente, no es la primera vez que el rey opta por relojes en tonos oscuros durante sus vacaciones. En anteriores veranos se le ha visto lucir el Swatch Sistem Damier SUTB406, un modelo mucho más asequible, ya que ronda los 155 euros, pero que comparte con el Bulgari el gusto por la ligereza, la funcionalidad y la estética sobria. Al parecer, Felipe VI tiene por costumbre elegir un reloj “de verano” que lo acompañe en sus días de mar y sol, lo que revela no solo un criterio práctico, sino también una cuidada coherencia personal.