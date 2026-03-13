España

Defensa compra el ‘Vesper’, un nuevo velero de un millón de euros para la Armada que usará Felipe VI en las regatas

La adquisición responde a la necesidad de reemplazar al Aifos, embarcación emblemática de la competición

El Rey Felipe VI navega
El Rey Felipe VI navega en la regata a bordo del TP52 'Aifos' (Tomàs Moyà - Europa Press)

El Ministerio de Defensa ha formalizado la compra de un nuevo velero de competición para la Armada, según adelantó Diario de Mallorca. Se trata de una operación que busca modernizar la flota y fortalecer la formación de los futuros oficiales, además de mantener la presencia española en las principales regatas del Mediterráneo, incluyendo la habitual participación del rey Felipe VI.

Según informa el diario mallorquín, la adjudicación ha sido otorgada a la empresa catalana David Mas Yatch Equipment S.L., ubicada en El Masnou (Barcelona). Responde a la necesidad de reemplazar al 'Aifos’, embarcación emblemática de la Comisión Naval de Regatas y habitual del rey Felipe VI, que la ha timoneado durante años en pruebas como la Copa del Rey de Vela.

La operación habría sido oficializada el 27 de febrero, tras dos intentos fallidos de renovar la embarcación de referencia de la Armada en los últimos años. El nuevo velero, denominado 'Vesper’, fue adquirido a un equipo estadounidense y acredita un historial reciente de éxitos, al haber ganado la Copa del Rey de Vela en 2025. Portales especialistas como TWW Yachts fijan su valor en torno al millón de euros para compra.

Submarino 'Isaac Peral' (Armada Española)

Un velero de última generación para la Armada

El ‘Vesper’, que se incorporará a la flota de la Comisión Naval de Regatas, es un monocasco de 52 pies construido en fibra de carbono y equipado con tecnología avanzada. Con 15,43 metros de eslora, 4,43 de manga y 3,80 de calado, cumple los requisitos técnicos exigidos por el Ministerio de Defensa para instrucción avanzada y regatas, pues esta será una de sus principales funciones. Dispone de un plano vélico de 445 metros cuadrados, una dotación específica de velas y sistemas de navegación y maniobra de última generación.

El diario señala que el rey Felipe VI pudo inspeccionar el barco tras la pasada Copa del Rey. El proceso de adquisición llega después de dos intentos fallidos por parte de la Armada para renovar su embarcación principal. En 2019, un acuerdo con el astillero Swan para disponer de un Swan 50 Club quedó abortado por los recortes derivados de la pandemia y la política de austeridad. Posteriormente, en 2023, la licitación de un nuevo barco de 50 pies y 1,8 millones de euros también se vio frustrada tras una pregunta parlamentaria.

Submarino 'Isaac Peral' (Armada Española)

Renovación de la base

La llegada del ‘Vesper’ coincide con la remodelación de infraestructuras clave en la base naval de Portopí, donde la Armada ha invertido cerca de 89.000 euros en la rehabilitación del antiguo hangar del yate Fortuna. Esta instalación, inutilizada durante más de una década tras la renuncia del rey Juan Carlos al emblemático barco, podrá ahora servir como resguardo para la nueva embarcación.

La mejora de las dependencias refuerza la apuesta institucional por dotar a la Armada de medios modernos tanto en material náutico como en espacios de mantenimiento, consolidando a Mallorca como epicentro de la actividad de vela militar española. La isla siempre ha sido un enclave fundamental para las actividades náuticas vinculadas a la Casa Real.

