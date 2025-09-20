Compra el Ferrari más barato del mundo por 65.000 euros y trata de restaurarlo por sí mismo: ¿una ganga o un desperdicio?

Fotografía del creador británico Mat Armstrong con su nuevo Ferrari de segunda mano

Mat Armstrong, youtuber británico especializado en la restauración de coches de lujo, se hizo viral recientemente por adquirir lo que él mismo denominó “el Ferrari 458 Spider más barato del mundo”. Pagó 65.000 euros por este exclusivo modelo que, en el mercado de segunda mano, suele superar los 140.000 euros. Pero como era de esperar, ese precio venía acompañado de una larga lista de problemas.

El vehículo estaba en condiciones lamentables. El interior presentaba moho por todas partes, los asientos estaban podridos, las puertas no abrían correctamente, el frontal estaba destrozado y los parachoques parecían haber salido de un accidente serio. Aun así, el motor V8 de 4.5 litros parecía estar en estado aceptable, lo cual fue suficiente para que Mat se animara con el proyecto.

Una vez el coche llegó al taller, comenzaron los verdaderos desafíos. Al intentar arrancarlo, el motor no lograba alcanzar la temperatura adecuada: los radiadores delanteros estaban completamente rotos. Finalmente, el vehículo comenzó a rugir, a la vez que la sala se llenaba de humo. Con dificultades, pero por lo menos ya tenía algo de vida.

Costes acumulados y desafíos ocultos

Con el objetivo inicial de dejarlo listo en siete días, Armstrong comenzó la restauración, acompañado de varios mecánicos. Sin embargo, el plazo fue completamente irreal. A medida que avanzaba, el proyecto se complicaba con cada nuevo descubrimiento. Algunos elementos eléctricos estaban dañados, el sistema de climatización fallaba, los sensores no respondían y muchos repuestos eran difíciles de conseguir.

Presentación del nuevo coche de Ferrari, SF-14 (Ferrari)

Hasta ahora, Mat ha invertido unos 27.000 euros adicionales en piezas y reparaciones, lo que eleva la cifra total a aproximadamente 92.000 euros, según informa Italpassion. Aunque sigue siendo una cantidad inferior al valor de mercado de un 458 Spider en buen estado, la inversión de tiempo y esfuerzo está siendo mucho mayor de lo previsto.

Las estructuras delanteras estaban dobladas, los frenos carbocerámicos presentaban grietas, los tirantes estaban rotos y muchas piezas simplemente no existían ya. Además, al desmontar parte de la carrocería, descubrió que algunas soldaduras originales de Ferrari eran de una calidad discutible.

Y esto sin contar con lo que aún falta: nueva pintura completa, restauración del interior, codificación electrónica de luces y sensores, alineado estructural, y homologación. Todo esto podría sumar varios miles más, sin garantía de recuperar la inversión si decidiera venderla.

¿Negocio rentable o pozo sin fondo?

Aunque la diferencia entre el precio de compra más la restauración y el valor final aún parece favorable, la realidad es que este Ferrari barato podría terminar costando más de lo que vale. Lo que en papel parecía un buen negocio, en la práctica está resultando ser un camino lleno de obstáculos técnicos y económicos. Para algunos, este tipo de desafíos representan una oportunidad; para otros, una advertencia de que no todo lo que brilla en el mundo del motor es oro.

Portada del vídeo e Mat Armstrong donde repara el Ferrari

El reto de los siete días no se cumplió como esperaba. A pesar de todo, para Mat Armstrong este tipo de proyectos no solo tienen un valor económico, sino también personal y profesional. Sus videos acumulan millones de visitas y, para él, cada coche restaurado es una historia que conecta con una comunidad de seguidores que comparte su pasión por los coches.