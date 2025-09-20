España

Compra el Ferrari más barato del mundo por 65.000 euros y trata de restaurarlo por sí mismo: ¿una ganga o un desperdicio?

Un creador de contenido se puso el reto de poner el coche en marcha en siete días. Este fue el resultado

Por Antonio Duro

Guardar
Fotografía del creador británico Mat
Fotografía del creador británico Mat Armstrong con su nuevo Ferrari de segunda mano

Mat Armstrong, youtuber británico especializado en la restauración de coches de lujo, se hizo viral recientemente por adquirir lo que él mismo denominó “el Ferrari 458 Spider más barato del mundo”. Pagó 65.000 euros por este exclusivo modelo que, en el mercado de segunda mano, suele superar los 140.000 euros. Pero como era de esperar, ese precio venía acompañado de una larga lista de problemas.

El vehículo estaba en condiciones lamentables. El interior presentaba moho por todas partes, los asientos estaban podridos, las puertas no abrían correctamente, el frontal estaba destrozado y los parachoques parecían haber salido de un accidente serio. Aun así, el motor V8 de 4.5 litros parecía estar en estado aceptable, lo cual fue suficiente para que Mat se animara con el proyecto.

Una vez el coche llegó al taller, comenzaron los verdaderos desafíos. Al intentar arrancarlo, el motor no lograba alcanzar la temperatura adecuada: los radiadores delanteros estaban completamente rotos. Finalmente, el vehículo comenzó a rugir, a la vez que la sala se llenaba de humo. Con dificultades, pero por lo menos ya tenía algo de vida.

Costes acumulados y desafíos ocultos

Con el objetivo inicial de dejarlo listo en siete días, Armstrong comenzó la restauración, acompañado de varios mecánicos. Sin embargo, el plazo fue completamente irreal. A medida que avanzaba, el proyecto se complicaba con cada nuevo descubrimiento. Algunos elementos eléctricos estaban dañados, el sistema de climatización fallaba, los sensores no respondían y muchos repuestos eran difíciles de conseguir.

Presentación del nuevo coche de Ferrari, SF-14 (Ferrari)

Hasta ahora, Mat ha invertido unos 27.000 euros adicionales en piezas y reparaciones, lo que eleva la cifra total a aproximadamente 92.000 euros, según informa Italpassion. Aunque sigue siendo una cantidad inferior al valor de mercado de un 458 Spider en buen estado, la inversión de tiempo y esfuerzo está siendo mucho mayor de lo previsto.

Las estructuras delanteras estaban dobladas, los frenos carbocerámicos presentaban grietas, los tirantes estaban rotos y muchas piezas simplemente no existían ya. Además, al desmontar parte de la carrocería, descubrió que algunas soldaduras originales de Ferrari eran de una calidad discutible.

Y esto sin contar con lo que aún falta: nueva pintura completa, restauración del interior, codificación electrónica de luces y sensores, alineado estructural, y homologación. Todo esto podría sumar varios miles más, sin garantía de recuperar la inversión si decidiera venderla.

¿Negocio rentable o pozo sin fondo?

Aunque la diferencia entre el precio de compra más la restauración y el valor final aún parece favorable, la realidad es que este Ferrari barato podría terminar costando más de lo que vale. Lo que en papel parecía un buen negocio, en la práctica está resultando ser un camino lleno de obstáculos técnicos y económicos. Para algunos, este tipo de desafíos representan una oportunidad; para otros, una advertencia de que no todo lo que brilla en el mundo del motor es oro.

Portada del vídeo e Mat
Portada del vídeo e Mat Armstrong donde repara el Ferrari

El reto de los siete días no se cumplió como esperaba. A pesar de todo, para Mat Armstrong este tipo de proyectos no solo tienen un valor económico, sino también personal y profesional. Sus videos acumulan millones de visitas y, para él, cada coche restaurado es una historia que conecta con una comunidad de seguidores que comparte su pasión por los coches.

Temas Relacionados

YoutubeRedes SocialesCochesMotorTikTokEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Lotería Nacional: comprobar los números premiados de este sábado 20 de septiembre

Con Lotería Nacional no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Lotería Nacional: comprobar los números

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

Con las loterías de Juegos Once no solo puedes llegar a ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Resultados de la Triplex de

Precio de la luz en España este 21 de septiembre

La excepción ibérica, aprobada por la Comisión Europea, ayuda a mantener los precios de la energía eléctrica

Precio de la luz en

Una mujer de 28 años con tres hijos sufre agotamiento y dolores de cabeza y los médicos le dicen que son “cosas de la maternidad”: era cáncer de mama en etapa 4

13 años después, a pesar del diagnóstico, Kate decide vivir la vida con las personas que más quiere en este mundo y hacer que cada momento cuente

Una mujer de 28 años

Un empleado es despedido por acudir a un restaurante durante su baja por enfermedad y encontrarse con su jefe: termina ganando el juicio

Los jueces han ordenado la reincorporación del trabajador a su puesto

Un empleado es despedido por
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una mujer de 28 años

Una mujer de 28 años con tres hijos sufre agotamiento y dolores de cabeza y los médicos le dicen que son “cosas de la maternidad”: era cáncer de mama en etapa 4

Muere un hombre en una narcolancha tras chocar con una embarcación de la Guardia Civil en Algeciras

Atacan con cócteles molotov el centro de la Xunta que acogerá a 80 menores migrantes en Lugo

Investigada una conductora por circular sin dos de las ruedas de su vehículo durante aproximadamente 14 kilómetros en Mallorca

España ofrece a la OTAN tres cazas Eurofighter, un avión A400M y un radar aéreo para la ‘Operación Centinela’ en la frontera con Rusia

ECONOMÍA

Resultados de la Triplex de

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

Precio de la luz en España este 21 de septiembre

Un empleado es despedido por acudir a un restaurante durante su baja por enfermedad y encontrarse con su jefe: termina ganando el juicio

“No me da vergüenza decir que vivo a expensas del Estado”: la pensión de jubilación de una francesa que nunca ha trabajado

La ayuda de la Seguridad Social para los nacidos entre 1960 y 2002: hasta 1.500 euros

DEPORTES

Quién fue el primer ganador

Quién fue el primer ganador del Balón de Oro: se hacía llamar el ‘mago del regate’ y nunca fue expulsado

¿La Vuelta a España fue solo el principio? Crece la presión para apartar a Israel de los eventos deportivos, pero las organizaciones guardan silencio

El futbolista Marc Cucurella se rompe al hablar del autismo de su hijo: “Cuando veo que lo pasa mal, sufro mucho”

El Real Madrid no olvida la victoria de Rodri sobre Vinicius en el Balón de Oro de 2024: se plantea no presentarse este año

Así es la nueva vida de Novak Djokovic en Grecia tras marcharse de Serbia por una disputa con el Gobierno