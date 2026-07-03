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La Aemet alerta de la segunda ola de calor en España: de domingo a martes y hasta 42 grados

Las temperaturas más elevadas se registrarán en el suroeste peninsular, el valle del Ebro, las depresiones del nordeste y los valles de los Pirineos, donde el calor será especialmente intenso y persistente

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Imagen de archivo de turistas toman el sol en la playa de La Carihuela durante un caluroso día de verano en Torremolinos. (REUTERS/Jon Nazca)
Imagen de archivo de turistas toman el sol en la playa de La Carihuela durante un caluroso día de verano en Torremolinos. (REUTERS/Jon Nazca)

Apenas unos días después de que finalizara la primera ola de calor del verano, España volverá a enfrentarse a un nuevo episodio de temperaturas extremas. Esta es la nueva normalidad. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado un aviso especial por la llegada de la segunda ola de calor de la temporada, que arrancará el domingo 5 de julio y se mantendrá durante buena parte de la próxima semana, con valores “muy altos y persistentes” y máximas de hasta 42 ºC en algunos puntos del país.

Según ha explicado la Aemet, la situación estará provocada por la presencia de una dorsal sobre la península y una DANA situada al oeste, una configuración que, unida a la elevada insolación, la estabilidad atmosférica y los vientos flojos, favorecerá la entrada y extensión de una masa de aire muy seca y cálida sobre buena parte del territorio.

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Las temperaturas más elevadas se registrarán en el suroeste peninsular, el valle del Ebro, las depresiones del nordeste y los valles de los Pirineos, donde el calor será especialmente intenso y persistente. Además, la agencia meteorológica destaca el importante repunte térmico que se espera en el oeste de Galicia durante el fin de semana y en el interior del País Vasco entre el lunes y el martes, aunque con una duración más limitada.

El lunes será el día más caluroso

Antes del inicio oficial de la ola de calor, el ascenso de las temperaturas será progresivo durante el viernes y el sábado. Se prevé que el lunes las temperaturas alcancen su punto máximo durante el periodo, con aumentos en el Cantábrico oriental y, en menor medida, en el valle del Ebro y la Comunidad Valenciana. En el oeste de Galicia, la llegada de flujo marino provocará un descenso marcado de las temperaturas.

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