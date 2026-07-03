La secuela física de Patricia Pardo tras presentar el evento del papa: “He perdido la sensibilidad y movilidad del meñique por las horas que estuve de pie”

Christian Gálvez y Patricia Pardo, en los ensayos del evento del papa (Instagram)

La presentadora Patricia Pardo ha asegurado a ¡Hola! que ha perdido movilidad en un meñique del pie tras participar en el encuentro del papa León XIV en Madrid, una secuela física que atribuye a las horas que pasó de pie durante un acto en el estadio Santiago Bernabéu que también le ha dejado, según su propio relato, una fuerte resaca emocional.

Pardo ha explicado que ha perdido sensibilidad y movilidad en un dedo pequeño del pie después de permanecer más de cuatro horas de pie en el acto central del lunes 8 de junio en el Bernabéu, ante 80.000 personas, y que los médicos le han advertido que podría ser una secuela permanente.

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La presentadora gallega y Christian Gálvez fueron los conductores del encuentro diocesano del papa en uno de los despliegues televisivos más ambiciosos del año. El trabajo no se limitó a la jornada principal: ambos tuvieron lectura de guion el sábado, ensayo general al día siguiente y todos los preparativos previos antes de subirse al escenario.

El papa León XIV entra en el Santiago Bernabéu mientras los asistentes corean “Contigo, León, un solo corazón”. (Infobae/Paula Bastante)

La salud de Patricia Pardo tras el evento del papa

Según ha contado la propia Pardo, el desgaste comenzó antes incluso del arranque de las actuaciones, fijado a las 16:30 horas, y se prolongó hasta el final de una cita que terminó a las 20:00h. A ese tiempo se habrían sumado las horas dedicadas a prepararse en casa, donde se vistieron, se maquillaron y se peinaron antes del evento.

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“Necesito recuperarme a nivel físico”, ha dicho la presentadora a la revista durante un evento del miércoles 24 de junio en Madrid. Allí detalló el problema concreto que arrastra desde su participación en el encuentro diocesano: “He perdido la sensibilidad y movilidad de un meñique, por la cantidad de horas que estuve de pie”. “Esta mañana, el médico de Mediaset me dijo que si, en tres semanas, no lo recupero, no lo recuperaré nunca”, afirmó.

Patricia Pardo habla en 'Vamos a ver' de su evento con el papa junto a Christian Gálvez (Mediaset España)

El lado positivo del encuentro con León XIV

La advertencia llegó después de que la comunicadora detectara la pérdida de sensibilidad y movilidad en el meñique, que relaciona directamente con la cantidad de horas que estuvo de pie. La secuela física convive con otra huella, esta vez emocional, que Pardo describió al terminar su labor. “No he ni aterrizado. Tengo una resaca emocional bestial. Le decía a una compañera que necesito estar en casa y llorar para desahogarme, toda la emoción y tensión de esos días”, relató sobre lo vivido tras el directo en el Bernabéu.

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La presentadora de Telecinco sostiene que la experiencia superó cualquier previsión profesional previa, pese a su trayectoria en televisión en directo. “No hay horas de vuelo suficiente como para afrontar ese momento de las 80.000 personas en el Bernabéu y tener que dirigirte al papa”. Pese al desgaste, Pardo se declara afortunada por haber formado parte de la primera visita de León XIV a España y por haber compartido ese trabajo con su marido.

Según explicó, tanto ella como Gálvez siguen recibiendo comentarios de afecto y preguntas constantes sobre el Pontífice. “Todo el mundo nos lo recuerda todo el rato y nos pregunta por el papa”, asegura al citado medio. La percepción que le dejó León XIV también ocupa un lugar central en su recuerdo del viaje, hasta el punto de que ha subrayado un cambio claro en su actitud respecto a ocasiones anteriores en las que le había visto.

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El papa León XIV en el Bernabéu el pasado 8 de junio. EFE/EPA/CIRO FUSCO

“Me sorprendió mucho. Le había visto en dos ocasiones, que no conocido, muy prudente, cohibido y protocolario. Le vi serio, abrumado... Pero ayer, y en todos los actos en Madrid, me encontré con una figura diferente”, explicó sobre sus impresiones. En esa misma línea, remarcó la proximidad del pontífice: “Está siendo muy cercano. Está haciendo un papel que va a pasar a la historia”.