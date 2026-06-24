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Quiénes son los invitados de hoy en ‘Pasapalabra’: de las actrices Pastora Vega y Marta González de la Vega al escritor Máxim Huerta o el cómico Goyo Jiménez

Los cuatro invitados acompañarán a Roberto Leal desde el miércoles 24 de junio y hasta el viernes 26

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Marta González de la Vega y Goyo Jiménez en 'Pasapalabra' (Atresmedia)
Marta González de la Vega y Goyo Jiménez en 'Pasapalabra' (Atresmedia)

Pasapalabra renueva desde este miércoles sus cuatro invitados, por primera vez desde el estreno de ‘AlaZ’, con Pastora Vega, Máxim Huerta, Goyo Jiménez y Marta González de la Vega, los famosos que acompañarán a los concursantes hasta el viernes 26 en Antena 3 para intentar sumar segundos antes de la prueba final que sustituye al histórico rosco.

Durante las tres entregas previstas entre el 24 y el 26 de junio, los cuatro rostros se repartirán entre los equipos azul y naranja y su rendimiento tendrá efecto directo en el tiempo con el que los concursantes afrontarán la ronda decisiva. El formato mantiene así su mecánica habitual de relevar a los invitados cada tres programas.

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La cadena abre esta tanda después del cambio más visible del concurso: el rosco se despidió el viernes 19 y desde ahora la prueba final pasa a llamarse ‘AlaZ’. El espacio que presenta Roberto Leal conserva, eso sí, la función de los famosos como apoyo para ampliar el margen de tiempo con el que optar al bote.

Hablamos con la ganadora de ‘Pasapalabra’ sobre el impacto de la victoria, el desgaste mental del concurso y la sensación agridulce de cerrar una etapa que ha marcado su vida

Quién es Pastora Vega

Pastora Vega es actriz y presentadora y figura como una de las invitadas con más recorrido televisivo del grupo. Ha aparecido en series como Cuéntame cómo pasó, Amar en tiempos revueltos y Velvet, además de desarrollar trabajos en teatro y cine, aunque gran parte de su carrera ha transcurrido en televisión.

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La intérprete fue nominada en 1992 al Goya a mejor interpretación femenina de reparto por Demasiado corazón. También es una habitual de Pasapalabra. Su biografía familiar añade varios nombres conocidos: es bisnieta de la bailaora Pastora Imperio, nieta del torero Rafael Vega de los Reyes y exmujer de Imanol Arias.

Pastora Vega, en imagen de archivo (Europa Press)
Pastora Vega, en imagen de archivo (Europa Press)

Máxim Huerta en ‘Pasapalabra’

Máxim Huerta nació en Utiel, Valencia, el 26 de enero de 1971 y se licenció en Ciencias de la Información por la Universidad CEU San Pablo de Valencia. Empezó su trayectoria en medios de su entorno, con pasos por Radio 5 de RNE en Utiel, Radio Buñol y los periódicos Valencia 7 días y Las Provincias.

Máximo Huerta en el programa 'Gente Maravillosa'. (Canal Sur)
Máximo Huerta en el programa 'Gente Maravillosa'. (Canal Sur)

Su salto a la televisión le llevó a Telecinco, donde presentó distintas ediciones de Informativos Telecinco durante cinco años. En 2005 dejó la información pura para incorporarse a El programa de Ana Rosa, centrado en la crónica social, etapa que cerró en 2015 para dedicarse con más intensidad a la escritura. En 2018 fue nombrado ministro de Cultura y Deporte de España en el Gobierno de Pedro Sánchez, pero su paso por el cargo duró una semana.

Quién es Marta González de Vega

Marta González de Vega, que se estrena por primera vez en Pasapalabra, combina teatro, cine y televisión, y alterna el trabajo de actriz con el de guionista. Ha escrito junto a Santiago Segura las cinco películas de la saga Padre no hay más que uno, además de otros títulos como A todo tren y Vacaciones de verano.

Premios Vanitatis.
Marta González de Vega en los Premios Vanitatis. (Helena Margarit Cortadellas)

Su obra De caperucita a loba en solo seis tíos, nacida del libro homónimo y después llevada también al cine como De caperucita a loba, ha acumulado 10 años en cartel. La autora también tuvo una etapa como guionista de El Club de la Comedia durante años. La actriz nació y creció en Santa Cruz de Tenerife y se formó en la Compañía Insular de Teatro y en la compañía del Círculo XII de Enero, donde representó textos de su padre, el dramaturgo tinerfeño Gustavo González Garrido.

Goyo Jiménez en ‘Pasapalabra’

El último de los nuevos invitados de Pasapalabra es Goyo Jiménez, que nació en Ceuta en 1970, aunque se trasladó pronto a Albacete. Se formó en Derecho en la Universidad de Castilla-La Mancha y en interpretación en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid. Antes de consolidarse como humorista, dio sus primeros pasos en distintas compañías teatrales.

Goyo Jiménez, participante de 'Tu cara me suena 12' (Atresmedia)
Goyo Jiménez, participante de 'Tu cara me suena 12' (Atresmedia)

Su participación como monologuista en El Club de Comedia resultó decisiva para impulsar una carrera que después amplió en televisión con La hora de José Mota, donde trabajó también como codirector, guionista y actor. En la pequeña pantalla ha sido además concursante de Tu cara me suena y presentador de programas como No le digas a mamá que trabajo en la tele, Zapeando, Órbita Laika y Un país para reírlo.

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