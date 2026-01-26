España

Cuánto cobra un médico MIR de primer año en España

El salario de los médicos MIR cambia según la comunidad autónoma en la que desempeñe sus funciones

Un médico revisa unas radiografías
Un médico revisa unas radiografías (Pexels)

El pasado sábado 24 de enero, más de 35.500 personas se presentaron en distintos puntos de España a las pruebas de acceso a la Formación Sanitaria Especializada (FSE). Los aspirantes realizaron una de las pruebas en Medicina, Enfermería, Psicología, Farmacia, Química, Biología o Física, con la que esperan acceder a una residencia de 2-5 años que les permita ejercer una profesión sanitaria en el Sistema Nacional de Salud (SNS).

De las 12.366 plazas ofertadas, 9.276 corresponden a Medicina, la rama más amplia dentro de la convocatoria de 2026. Los que logren aprobar el examen, podrán elegir en pocos meses uno de los puestos ofertados, tanto en centros públicos como privados, donde continuarán formándose en alguna de las más de 50 especialidades implementadas en el país.

Estos jóvenes pasarán a convertirse en médicos internos residentes, más conocidos como MIR. Pese a estar todavía formándose, los MIR trabajan largas jornadas y reciben por ellas una retribución mensual, como cualquier otro sanitario. Su salario depende de la comunidad autónoma en la que trabaje y del año de residencia en el que se encuentre.

El salario de los MIR en España

Celebración del examen MIR en
Celebración del examen MIR en la sede del Ministerio de Sanidad. (Ministerio de Sanidad)

Los cálculos del sueldo de los MIR son algo complejos: el residente recibe una retribución bruta por su jornada laboral básica pero, además, puede recibir algún tipo de plus salarial. Por ejemplo, en Ceuta y Melilla, el INGESA ofrece un complemento por residencia de 1.054,59 euros al mes, lo que se traduce en 12.655,08 euros al año. Además, hay que contar las guardias mensuales que hace cada uno. Estas jornadas de 24 horas suponen un extra todos los meses, calculado por hora trabajada, si bien su retribución queda siempre por debajo de la hora ordinaria.

Desde el centro de estudios del Sindicato Médico de Granada (Simeg) han realizado un cálculo aproximado del salario de los residentes MIR, suponiendo que cada uno de ellos realiza una guardia a la semana, es decir, cuatro al mes. Apuntan, no obstante, que muchos terminan por superar esta cifra. De media, los MIR de primer año perciben 9,94 euros netos (15,20 euros brutos) por hora de guardia.

Sin contar las guardias, un médico MIR de primer año cobra una media de 1.180 euros netos al mes (1.382 euros brutos). El salario más alto sería el de Ceuta y Melilla gracias al complemento salarial de destino, con un total de 2.061 euros netos (2.381 euros brutos). Sin contar a las ciudades autónomas, los MIR de primer año reciben las retribuciones más altas en Baleares, con 1.351 euros netos mensuales (1.566 euros brutos); y las más bajas en la Comunidad Foral de Navarra, donde se reciben 1.094 euros mensuales (1.327 euros brutos).

Con cuatro guardias al mes, las retribuciones aumentan hasta los 2.002 euros netos de media (2.672 euros brutos). En Ceuta y Melilla, se quedarían en 2.911 euros netos (3.418 euros brutos) y en Baleares se recibirían 2.316 euros netos (3.098 euros brutos). Tras las guardias, es Andalucía la comunidad con el sueldo más bajo para los MIR de primero: reciben 1.854 euros netos (2.445 euros brutos).

Salario bruto de un MIR de primero por comunidades autónomas

  • Andalucía: 31.984 euros brutos.
  • Aragón: 34.736 euros brutos.
  • Asturias: 33.583 euros brutos.
  • Baleares: 37.437 euros brutos.
  • Canarias: 33.498 euros brutos.
  • Cantabria: 34.501 euros brutos.
  • Castilla y León: 32.596 euros brutos.
  • Castilla-La Mancha: 34.7231 euros brutos.
  • Cataluña: 36.561 euros brutos.
  • Ceuta y Melilla: 42.657 euros brutos.
  • Extremadura: 32.787 euros brutos.
  • Galicia: 34.448 euros brutos.
  • Madrid: 32.724 euros brutos.
  • Murcia: 35.351 euros brutos.
  • Navarra: 36.725 euros brutos.
  • País Vasco: 35.228 euros brutos.
  • La Rioja: 32.605 euros brutos.
  • Comunidad Valenciana: 33.590 euros brutos.

