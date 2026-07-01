La Asociación MIR ve insuficientes las mejoras de sus condiciones propuestas por Sanidad

Madrid, 1 jul (EFE).- La Asociación MIR España (AME) considera que las nuevas jornadas de guardias y descansos y las mejoras retributivas propuestas por el Ministerio de Sanidad en la reforma del real decreto que regula las relaciones laborales de los residentes son "un avance", pero "insuficientes" porque no acabará con su precariedad.

Por ello, la asociación ha avanzado que presentará alegaciones al proyecto que ha sometido este miércoles a la fase de audiencia pública, que se prolongará hasta el próximo día 22.

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Valora, no obstante, que el nuevo real decreto que regula las condiciones laborales de los MIR y otros residentes en Ciencias de la Salud "supone un avance relevante" respecto a la actual normativa, que data de 2006, especialmente en jornada, descansos, registro horario y salud laboral.

En él, Sanidad ha introducido "límites claros": un máximo general de cuatro guardias al mes, 17 horas continuadas de trabajo, 45 horas semanales de media y la prohibición de realizar la jornada ordinaria tras una guardia.

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También incorpora el derecho a conocer la planificación de la jornada con al menos dos meses antelación y obliga a implantar sistemas de registro horario efectivos.

La asociación aplaude que el nuevo texto haya introducido "garantías importantes" respecto al primer borrador, como exigir el consentimiento expreso del residente para realizar una guardia adicional excepcional, que puede revocarlo en cualquier momento sin que tenga consecuencias negativas en su evaluación, progresión formativa o relación laboral.

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Celebra además la incorporación de evaluaciones periódicas de riesgos psicosociales, protocolos específicos ante incidentes graves y una regulación más desarrollada de prevención y salud laboral. "Son avances necesarios para reconocer que la residencia no puede sostenerse sobre el agotamiento físico y emocional de los profesionales en formación", subraya.

En materia retributiva, el proyecto mejora el complemento de grado de formación, pero la AME considera que el incremento "sigue siendo insuficiente" y que deben establecerse unas retribuciones mínimas sin guardias de 30.000 euros brutos anuales para los de primer año (R1), 33.000 para R2, 36.000 para R3, 39.000 para R4 y 42.000 para R5.

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Por todo ello, estima que "el texto supone un avance, pero no resuelve por completo la precariedad del residente", por lo que alegará para reforzar las garantías, mejorar las retribuciones y asegurar que "estos derechos se cumplan realmente en todos los hospitales". EFE