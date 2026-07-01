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Jonathan Andic se refugia en su familia. Sus imágenes más entrañables con Paula Nata y su bebé

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Jonathan Andic ha sido captado por las calles de Barcelona paseando junto a su mujer Paula Nata y su hijo, tratando de alejarse de la presión mediática que está viviendo por su presunta implicación en el fallecimiento de su padre, Isak Andic, fundador de Mango, en diciembre de 2024 tras una caída en Montserrat.

Andic ha encontrado en su familia, en sus hermanas, en su madre y en su círculo más cercano, el gran apoyo para afrontar unos momentos especialmente duros por la investigación judicial en la que se halla inmerso, pese a haber reiterado su inocencia.

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Su familia ya expresó su convencimiento y plena confianza en la inocencia de Jonathan. Las imágenes de la pareja de paseo con su bebé demuestran que el afecto y el estar rodeado de los suyos son el motor para sobrellevar esta dura situación, tras la dolorosa pérdida de su padre hace 18 meses.

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