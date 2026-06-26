Principales acontecimientos de la guerra en Líbano tras cuatro meses de contienda

Redacción central, 26 jun (EFE).- Israel y Líbano han anunciado este viernes un acuerdo marco de paz, con la mediación de Estados Unidos, tras cuatro meses de combates, con un saldo en Líbano de 4.230 muertos y al menos 12.179 heridos, así como más de 1,2 millones de desplazados.

Estas son las fechas clave del conflicto:

28 de febrero: Israel y Estados Unidos inician la guerra contra Irán. El grupo chií libanés Hizbulá se incorpora a la escalada regional y ataca el norte de Israel en represalia, abriendo un nuevo frente directo en el Líbano.

2 de marzo: Israel extiende su ofensiva al Líbano.

7 de marzo: Al cumplirse una semana de la guerra, la ofensiva israelí supera los 200 muertos y unos 800 heridos, con más de 100.000 desplazados en Líbano. Israel profundiza su incursión terrestre en el sur libanés.

17 marzo: Israel inicia una operación terrestre específica en el sur y al día siguiente, comienza la operación de destrucción de puentes en esa zona.

29 marzo: Netanyahu ordena ocupar más territorio en el sur del Líbano.

- Un casco azul indonesio muere por un proyectil en la base de FINUL. También resultó herido grave otro soldado, que falleció posteriormente por las heridas.

30 marzo: Fallecen otros dos cascos azules indonesios en Líbano. Hubo también dos heridos.

8 abril: Israel ejecuta su "mayor ataque" contra el Líbano desde el inicio de la guerra y causa más de 300 muertos y 1.150 heridos, según la Defensa Civil libanesa.

- Este día, EE.UU. anuncia una tregua de dos semanas para negociar con Irán. Para el Gobierno de Jerusalén, ese cese no afecta las operaciones israelíes en Líbano.

14 abril: Israel y Líbano mantienen conversaciones de paz en Washington. Es el primer encuentro de alto nivel - a nivel de embajadores- desde 1993. En las conversaciones de paz no participa Hizbulá. Habrá otras cuatro rondas hasta finales de junio.

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16 abril: Trump anuncia un alto el fuego de diez días entre Israel y el Líbano.

17 abril: Irán abre el estrecho de Ormuz mientras dure el alto el fuego en el Líbano. Se cerrará de nuevo al día siguiente en respuesta al bloqueo impuesto por EE.UU.

18 abril: Un soldado francés de la FINUL muere y otros tres resultan heridos, dos de ellos de gravedad, en un ataque de "actores no estatales" en el sur de Líbano. El 22 de abril, fallece uno de los heridos.

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19 abril: Israel establece una 'línea amarilla' de exclusión en el sur libanés.

21 abril: Israel y Hizbulá se acusan de romper el alto el fuego. Se suceden los ataques entre los dos bandos.

23 abril: Segunda ronda de contactos en Washington. Se acuerda extender el alto el fuego tres semanas, según anuncia Trump.

25 abril.- Netanyahu ordena atacar 'con contundencia' a Hizbulá en Líbano por su 'flagrante violación' del alto el fuego. Se sucederán en los siguientes días bombardeos y Hizbulá prosigue atacando.

14-15 mayo.- Tercera ronda de negociaciones en Washington que decide extender el alto el fuego 45 días. No se cumplirá.

27-28 mayo.- Israel lanza una nueva ofensiva y ataca 135 objetivos en el sur, bombardeo Beirut, obliga a desplazamientos forzosos hacia el norte del río Zahrani -40 kilómetros al norte de la frontera- y demarca ese área como zona de exclusión.

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1 junio.- Netanyahu ordena bombardeos sobre el sur de Beirut, Irán paraliza sus negociaciones de paz con EE.UU. y Trump fuerza a Israel a parar sus ataques. El presidente estadounidense califica a Netanyahu de "jodidamente loco" por su beligerancia, según Axios. Al día siguiente, Hizbulá e Israel reanudan sus ataques.

2-3 junio.- Cuarta ronda de negociaciones en Washington. Acuerdan un alto el fuego condicionado a que Hizbulá cese sus operaciones y se prevé la delimitación de 'zonas piloto' controladas por el Ejército libanés.

4 junio.- Muere un soldado serbio de la FINUL y dos españoles resultaron heridos.

7 junio.- Irán e Israel vuelven a cruzar misiles y reabren la guerra en Oriente Medio. Beirut es objeto de ataques israelíes.

14 junio.- Anuncio de acuerdo de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán en todos los frentes. Teherán contempla a Líbano también.

15 junio.- Israel acentúa su operación bélica tras el acuerdo EEUU-Irán, según la ONU.

17 junio.- El presidente Trump y su homólogo iraní, Masoud Pezeshkián, firman de forma telemática el Memorando de Entendimiento de Islamabad. Ni Israel ni Hizbulá son firmantes de ese acuerdo.

18 junio.- Netanyahu asegura que Israel mantendrá sus tropas en el Líbano pese al acuerdo.

19 junio.- Israel y Hizbulá anuncian un alto el fuego, según medios israelíes y estadounidenses.

23 junio.- Quinta ronda de conversaciones entre Israel y del Líbano en Washington, que se prolonga hasta el 26.

26 junio.- Israel y Líbano alcanzan en Washington un acuerdo marco de paz, mediado por Estados Unidos. EFE