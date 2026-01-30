La infanta Sofía sustituye a su abuela en su segundo acto en solitario: las entrañables imágenes con los perros guía de la ONCE

La infanta Sofía visita este viernes el nuevo hospital del Centro de Cría y Adiestramiento de la Fundación ONCE del Perro Guía. (EFE/ J.J. Guillén POOL)

Para la infanta Sofía este viernes no ha sido un día cualquiera. La joven ha dejado por un día de lado sus clases universitarias y ha regresado a Madrid para ser la protagonista en solitario de un acto oficial. Un paso más en su progresiva incorporación a las responsabilidades institucionales.

El motivo de su presencia pública ha sido especialmente emotivo y simbólico: la joven ha tomado el relevo de su abuela, la reina Sofía, al frente de un compromiso muy ligado a ella. La emérita permanece en Grecia tras el fallecimiento de su hermana, Irene de Grecia, lo que ha obligado a paralizar temporalmente su agenda oficial. En su lugar, ha sido su nieta quien ha acudido a Boadilla del Monte, en la Comunidad de Madrid, para inaugurar el Centro de Cría y Adiestramiento de la Fundación ONCE del Perro Guía (FOPG).

Un acto con marcado carácter social que ha mostrado la cara más amable de las obligaciones institucionales. En estas instalaciones se entrenan los perros guía que acompañan a personas ciegas o con discapacidad visual grave, ayudándoles a ganar autonomía y calidad de vida. Un trabajo silencioso pero fundamental que Sofía ha podido conocer de primera mano durante la visita.

La jornada ha estado marcada por imágenes entrañables y es que la hija pequeña de Felipe VI no ha podido resistir la tentación de abrazar a algunos de los cachorros que tiene la institución.

Un rol cada vez más definido en la familia real

Este compromiso supone el segundo acto en solitario de la infanta, cuyas funciones comienzan a adquirir mayor peso, siguiendo la estela de su hermana mayor, la princesa Leonor, heredera al trono. Su estreno en solitario tuvo lugar a finales de 2024, durante el certamen Objetivo Patrimonio: Concurso de Fotografía Infanta Sofía, celebrado en el Palacio Real. Entonces, jugaba en casa y dejó ver una actitud discreta y algo tímida, muy en la línea de la familia.

En aquella ocasión, también llamó la atención por su estilismo: un traje blanco que evocaba algunos de los looks más icónicos de la reina Letizia e incluso de la propia Leonor. Meses después, en octubre, volvió a dar un paso al frente durante su estancia académica en Portugal, cuando visitó al presidente del país, Marcelo Rebelo de Sousa, en su residencia oficial.

Para la ocasión, la infanta ha apostado por un look cómodo y sencillo, fiel al estilo que suele lucir su madre y su hermana. Blazer gris, jersey negro de cuello a la caja, vaqueros de campana con el bajo deshilachado y botas han compuesto un estilismo sobrio y funcional. En el apartado beauty, ha vuelto a optar por un maquillaje discreto, con especial protagonismo para una sombra de ojos anaranjada, ya convertida en una de sus señas de identidad.

Un trabajo desconocido que cambia vidas

El proyecto que ha inaugurado cuenta con más de 35 años de historia. En su sede de Boadilla no solo se cría y entrena a los perros guía, sino que también dispone de un hospital veterinario y de instalaciones donde los futuros usuarios conviven con los animales durante su formación. Desde que la ONCE puso en marcha este programa en 1990, inspirándose en modelos europeos y norteamericanos, más de 4.000 perros han contribuido a mejorar la vida de miles de personas.

Con esta visita, la infanta Sofía sigue la estela de sus padres, que esta semana han mantenido una intensa agenda marcada por compromisos sociales y solidarios, como su reciente desplazamiento a Huelva para asistir a la misa funeral en homenaje a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz.