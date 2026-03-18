La infanta Sofía recibe una importante visita en el Forward College de Lisboa: un paso clave en su futuro profesional

La infanta Sofía en el Palacio De Belem, en Lisboa (Europa Press / Francisco Gómez)

La infanta Sofía continúa avanzando en su formación académica en el ámbito internacional mientras mantiene un perfil discreto durante su estancia en el extranjero. La hija menor de los reyes Felipe VI y Letizia Ortiz cursa actualmente un grado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en Forward College, un centro privado internacional con sedes en varias ciudades europeas.

Durante este primer curso universitario, la joven se encuentra en el campus de Lisboa, una ubicación estratégica que le permite compaginar su formación académica con los compromisos institucionales que, según se ha señalado, constituyen uno de los requisitos establecidos por sus padres para continuar sus estudios fuera de España. Desde su llegada en septiembre, la hermana de la princesa Leonor ha seguido un programa formativo que incluye asignaturas especializadas, seminarios, proyectos académicos y encuentros con figuras destacadas del ámbito político e institucional europeo.

La infanta Sofía posa en el centro privado Forward College (Casa Real España)

En este contexto, el centro educativo ha reforzado su apuesta por ofrecer a sus estudiantes experiencias formativas de primer nivel mediante la participación de expertos relevantes. La pasada semana, los alumnos del campus de Lisboa recibieron la visita de Teresa Anjinho, quien ejerce como Defensora del Pueblo Europeo tras ser elegida por el Parlamento Europeo para el periodo 2025-2029. Su presencia en las aulas ha sido interpretada como una muestra del prestigio del centro y de su interés por acercar a los estudiantes a cuestiones clave del funcionamiento institucional de la Unión Europea.

Una visita enriquecedora y significativa en su formación

Durante su intervención, la responsable abordó las funciones de su cargo, centradas en la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos frente a los poderes públicos europeos. Según ha informado la propia institución académica a través de sus canales oficiales, “La semana pasada tuvimos el placer de dar la bienvenida a Teresa Anjinho en nuestro campus de Lisboa”. En el transcurso de la charla, Teresa “nos presentó su función como Defensora del Pueblo Europeo, explicando cómo garantiza que las instituciones de la UE actúen con equidad y transparencia, y por qué esto es crucial dentro del marco institucional de la UE. Les brindó a nuestros estudiantes una comprensión clara de cómo su oficina contribuye a la rendición de cuentas y la confianza en la Unión”.

La infanta Sofía en el Forward College (CASA DE S.M. EL REY).

La sesión también incluyó un repaso a la trayectoria profesional de la ponente, así como recomendaciones dirigidas a los alumnos interesados en desarrollar su carrera en el ámbito europeo. “Desde el análisis de la dinámica entre las instituciones de la UE hasta el intercambio de su propia trayectoria profesional y consejos para desenvolverse en ella, la sesión generó debates interesantes y preguntas perspicaces por parte de nuestros estudiantes”, indicó el centro educativo. El encuentro concluyó con un agradecimiento institucional: “Agradecemos sinceramente a Teresa su tiempo y por enriquecer nuestra comunidad con una conversación tan significativa y relevante”.

Este tipo de actividades se enmarca en la estrategia educativa del Forward College, orientada a proporcionar una formación práctica y conectada con la realidad política e institucional europea. Para la infanta Sofía, la asistencia a esta conferencia supone una nueva oportunidad de ampliar sus conocimientos en áreas vinculadas al Derecho Internacional y las relaciones entre organismos comunitarios.

Junto a la información sobre esta visita, la institución académica difundió una serie de imágenes del evento en las que se observa a la ponente dirigiéndose a los estudiantes, que siguen atentamente la exposición. Sin embargo, en ninguna de las fotografías aparece la infanta Sofía, una circunstancia que responde a la política de privacidad que la Casa Real española mantiene en relación con la joven.

Los alumnos del Forward College escuchando la charla de Teresa Anjinho (Instagram / @forwardcollege)

Desde hace años, la institución ha apostado por limitar la difusión de imágenes no oficiales de la infanta, especialmente durante su etapa formativa en el extranjero. Esta estrategia busca evitar la exposición mediática excesiva y garantizar un entorno de mayor normalidad durante su formación académica. Aunque el centro educativo sí comparte instantáneas del día a día en el campus, evita incluir a la hija menor de los monarcas en ese material gráfico. No obstante, el interés público que despierta la vida de la royal española ha llevado a que, en momentos puntuales, se hayan difundido imágenes oficiales, como las publicadas durante sus primeros días en Lisboa, en las que se la podía ver recorriendo distintos puntos de la capital portuguesa.

En paralelo a su actividad académica, la agenda institucional de la Casa Real traerá de regreso a España a la infanta el próximo 3 de abril para disfrutar de las vacaciones de primavera, que se prolongarán hasta el día 12. Durante esos días, la joven volverá al Palacio de la Zarzuela, donde se reencontrará con sus padres y con su hermana, la princesa Leonor.