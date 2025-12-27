España

La tarifa regulada de gas bajará un 8,7% en enero de 2026: así quedará tu factura

Esta reducción responde al descenso del coste de la materia prima utilizada en el cálculo de la tarifa, a pesar del componente estacional de las revisiones correspondientes a los meses de invierno

Una mujer sostiene en sus
Una mujer sostiene en sus manos una factura de gas natural (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Tarifa de Último Recurso (TUR) de gas natural para consumidores individuales experimentará una reducción del 8,7% respecto al precio fijado el pasado 1 de octubre, según ha hecho público la Dirección General de Política Energética y Minas en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este sábado. Esta bajada, que entrará en vigor el 1 de enero de 2026, responde principalmente al descenso del coste de la materia prima utilizada en el cálculo de la tarifa, a pesar de la incorporación del componente estacional de gas habitual en las revisiones correspondientes a los meses de invierno.

La resolución del BOE detalla también que la TUR vecinal -la que aplica a bloques de viviendas o empresas de servicios energéticos/ también se vera reducida entre el 5,7% y el 8,3%. La TUR está disponible para cualquier usuario conectado a redes de gas natural de presión no superior a 4 bar y cuyo consumo anual no sobrepase los 50.000 kilovatios hora (kWh), siempre bajo régimen regulado.

La actualización de la TUR se realiza de forma trimestral, cada primer día de enero, abril, julio y octubre, revisándose la tarifa en función de la evolución del coste de la materia prima. Una variación superior al 2%, ya sea al alza o a la baja, respecto a la revisión previa, así como la entrada en vigor de nuevos peajes o cánones, puede motivar la revisión, tal y como aclara el BOE. Estos conceptos de peajes y cánones hacen alusión a las cantidades que deben abonar los usuarios para la financiación de las infraestructuras gasistas, como redes de transporte, distribución o plantas de regasificación.

El coste de la materia prima en la revisión de enero depende fundamentalmente tanto del gas de base como del estacional, este último incorporado durante los meses de mayor demanda por bajas temperaturas. Así, el gas de base, fijado en 20,2 euros por megavatio hora, ha experimentado una reducción del 1,7%, impulsada principalmente por el abaratamiento de la cotización del crudo Brent en un 2,9%. Por su parte, el gas estacional, que se sitúa en 27,27 euros por megavatio hora, refleja un descenso del 18% en comparación con la tarifa vigente, debido al menor coste de los futuros del gas natural.

Cómo quedarán las tarifas de los usuarios

Analizando el impacto sobre los usuarios según los tramos de consumo, para un cliente de la TUR1 -que emplea el gas para cocina y agua caliente sanitaria-, la rebaja anual con impuestos en su factura será del 3,7%. Para los usuarios de la TUR2, que incluyen también la calefacción, el descenso alcanzará el 4,3%, y para las pequeñas y medianas empresas (TUR3), la factura disminuirá en un 4,8%, según datos suministrados por el propio Ministerio para la Transición Ecológica.

Por su parte, la TUR vecinal, introducida por el artículo 2 del Real Decreto-ley 18/2022, de 18 de octubre, fue creada para facilitar la aplicación de la tarifa regulada a comunidades de propietarios, agrupaciones de comunidades y empresas de servicios energéticos que suministren a este tipo de usuarios. Posteriormente, el Real Decreto-ley 4/2024, de 25 de junio, ha otorgado aplicación indefinida a este régimen.

En este sentido, aquellos consumidores acogidos a la TUR vecinal, desde el 1 de enero, el término variable de la tarifa experimentará reducciones entre el 5,7% y el 8,3%, según el tramo de consumo asignado. En concreto, la bajada será del 5,7% en la TUR 4 y la TUR 5; del 7,1% en la TUR 6; del 8% en la TUR 7; del 8,1% tanto para la TUR 8 como para la TUR 9; del 8,2% en la TUR 10 y del 8,3% en la TUR 11.

