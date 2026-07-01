El mejor bar de Europa se esconde en una antigua galería de arte de Atenas: vinos de frutas y cócteles a 10 euros

Miembros del equipo de Line, el mejor bar de Europa (Cedida)

La coctelería Line en Atenas ha sido escogida como el mejor bar de Europa en la primera edición de Europe’s 50 Best Bars, en una gala celebrada el pasado martes en Ámsterdam. El ranking incluye bares de 22 ciudades repartidas por todo el continente europeo, con los siguientes premiados siendo The Bar in Front of the Bar en Atenas (n.º 2), Sips en Barcelona (n.º 3), Himkok en Noruega (n.º 4) y Bar Nouveau en París (n.º 5).

La gran ganadora de esta noche es una de las coctelerías más originales de Atenas, un proyecto abierto en 2022 que se encuentra en una antigua galería de arte del barrio de Kato Petralona. En este espacio, Line propone todo un universo de creatividad basado en la técnica de la fermentación y en la idea de circularidad, dos bases que se comparten entre lo líquido y lo sólido en su carta de aperitivos firmados por el chef Pavlos Kyriaki.

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Este espacio de techos altísimos y un entorno industrial único fue clasificado en el puesto n.º 8 en la lista de The World’s 50 Best Bars 2025, toda una alegría para Vasilis Kyritsis y Nikos Bakoulis, los bármanes detrás del proyecto. Este bar es mucho más que un espacio de bebidas; se concibe como un centro de innovación donde se elaboran vinos frutales, cervezas y masa madre in situ, y donde se lucha por aprovechar todos los residuos para crear nuevos cócteles y platos.

Interior de Line, el mejor bar de Europa (50 Best Bars)

El eje central de la carta son los vinos de diferentes frutas de elaboración propia, conocidos como Why-ins, desarrollados en colaboración con el enólogo Thanos Georgilas. La carta de cócteles tampoco defrauda: Kyritsis y Bakoulis se han labrado una reputación gracias a su profundo conocimiento de los sabores y, en el caso de Line, esto se traduce en cócteles clásicos recreados a su manera, como el Paloma (11 €), el Dry Martini (11 €) o el Porn Star Spritz (10 €).

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Uno de los cócteles de Line, el mejor bar de Europa (Instagram / @line.athens)

Una gran representación española

En la posición número tres de este ránking internacional se encuentra Sips, el bar en Barcelona que es ya todo un clásico en esta lista y que gana también el título de The Best Bar in Spain. Esta propuesta llega apoyada por una presencia fuerte de la ciudad catalana con otros ganadores como Paradiso (n.º 9), Aldea (n.º 26), 14 De La Rosa (n.º 35), Boadas (n.º 36) y Foco (n.º 48). La capital, Madrid, agrega mayor presencia española con Angelita en el número 45 y Salmon Guru en el puesto 46.

Con siete bares en la lista, Londres consolida su estatus como el indiscutible epicentro coctelero de Europa; seguida de cerca por la mencionada Ciudad Condal y por ciudades como París y Atenas, ambas capitales con cinco propuestas en la selección.

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Esta primera edición de la clasificación europea refleja la calidad de los bares en función de los votos de más de 300 expertos del sector residentes en Europa, entre los que se incluyen bármanes, propietarios de bares, medios especializados en bebidas y conocedores de cócteles muy viajados de toda la región. Esto significa que los bares no pueden presentar su candidatura para formar parte de la lista, sino que los expertos, de forma anónima, acuden a probar la propuesta y la valoran de manera independiente.