Berenjenas a la napolitana: una receta fácil y riquísima para cocinar esta verdura al estilo italiano

Berenjenas a la milanesa, una receta fácil con sabor italiano (Pexels)

Si no sabes cómo darle vida a esas berenjenas que ocupan espacio en tu nevera, una riquísima opción es lanzarte a probar estas deliciosas berenjenas a la napolitana. Este apellido quizá te suene por la clásica milanesa napolitana, una receta argentina que tiene su origen en la influencia de la cocina de los inmigrantes italianos en el país. Consiste en una milanesa, habitualmente de carne, llevada al horno para ser recubierta como una pizza, con tomate y queso mozzarella.

Hoy, cambiaremos la clásica milanesa de carne por unas rodajas de berenjena, que podemos rebozar y freír o simplemente cocinar en aceite para reducir la carga calórica de la receta. Tras cocinar cada lámina de verdura, la colocaremos en una bandeja de horno y la coronaremos con una buena salsa de tomate y un queso que funda bien. El resultado: una delicia con mucho sabor italiano y extremadamente fácil de preparar en casa. Una opción simple y nutritiva, apta para vegetarianos y perfecta para una comida o cena ligera, con ingredientes naturales y muchísimo sabor.

PUBLICIDAD

Receta de berenjena a la napolitana

La berenjena a la napolitana consiste en una forma de cocinar las berenjenas cortadas a lo largo y fritas, cubiertas con salsa de tomate casera, pan rallado y queso, y finalmente gratinadas al horno. La clave está en la fritura previa y el gratinado, que aportan textura y sabor a esta saludable verdura.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 40 minutos Preparación: 15 minutos Cocción: 25 minutos



Ingredientes

2 berenjenas grandes

400 g de salsa de tomate

100 g de pan rallado

100 g de queso rallado (parmesano o mozzarella)

Aceite de oliva

Sal

Cómo hacer berenjena a la napolitana, paso a paso

Lava las berenjenas y córtalas a lo largo en láminas de 1 cm de grosor. Sala las láminas y déjalas reposar 10 minutos para quitar el amargor. Seca bien con papel de cocina. Cocina las berenjenas por ambos lados en aceite caliente hasta que estén doradas. Escurre sobre papel absorbente para eliminar el exceso de grasa y evitar que el plato quede aceitoso. Unta el fondo de una fuente de horno con un poco de salsa de tomate. Coloca una capa de berenjenas, cubre con salsa de tomate, espolvorea pan rallado y añade queso. Repite el proceso hasta terminar los ingredientes, finalizando con pan rallado y queso por encima. Lleva la fuente al horno precalentado a 200 ºC durante 15 minutos, hasta que la superficie esté dorada y burbujeante. Sirve caliente directamente en la fuente o en porciones individuales.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Aproximadamente 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 260 kcal

Proteínas: 7 g

Grasas: 15 g

Hidratos de carbono: 24 g

Fibra: 5 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

La berenjena a la napolitana se puede conservar en la nevera, bien tapada, hasta 2 días. Se recomienda recalentar en horno o microondas antes de servir.

PUBLICIDAD