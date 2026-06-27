España envía a Venezuela un segundo equipo de rescate: 63 efectivos, nueve perros y “toneladas de ayuda humanitaria y equipamiento”

Un segundo contingente de equipos de rescate españoles viaja desde este sábado por la tarde hacia Venezuela para asistir a las zonas afectadas por los terremotos ocurridos el jueves. La operación involucra a personal de seis comunidades autónomas, unidades caninas y toneladas de material de ayuda humanitaria, según han confirmado las autoridades españolas.
El vuelo, un A330-200 fletado por Iberia y coordinado junto a Repsol, ha partido ya con destino a Valencia, Venezuela, transportando a 77 personas. Entre los pasajeros se encuentran miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME), bomberos especializados, personal sanitario y 15 periodistas de distintos medios españoles. A bordo también viajan “varias toneladas de material de ayuda humanitaria y equipamiento destinados a apoyar las labores de intervención tras los terremotos”, ha detallado Iberia. La aerolínea señaló que “la planificación y preparación del vuelo se han realizado en un plazo reducido con el objetivo de facilitar el desplazamiento de los equipos de rescate y del material necesario para que puedan incorporarse a las labores de emergencia en la zona afectada lo antes posible”.
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Este nuevo despliegue se suma al primer grupo enviado el viernes, que incluyó a efectivos de la UME, ingenieros del Ejército de Tierra, equipos caninos y personal de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) con material de primeros auxilios.
Detalles del contingente enviado y las acciones en la zona
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha comunicado el envío del contingente en la red social X: “Ayuda de @AECID_es movilizada para apoyar al pueblo hermano venezolano”. El grupo está integrado por “dos guías caninos con dos perros de Asturias; dos guías caninos con dos perros y tres arquitectos de la Región de Murcia; un jefe de grupo, cinco rescatadores y un guía canino con un perro de Galicia; diez bomberos especializados en estructuras colapsadas con un perro de rescate de Extremadura; un jefe de grupo, un jefe canino, dos rescatadores caninos con tres perros, seis bomberos rescatadores y un sanitario de la Comunitat Valenciana; y quince bomberos certificados en estructuras colapsadas de Cataluña”.
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Además, participan seis miembros de la UME, un oficial de enlace de la Secretaría General de Protección Civil y seis miembros de la Oficina de Evaluación y Coordinación de Desastres de las Naciones Unidas (UNDAC).
El Ministerio del Interior ha indicado que el contingente se dirige a apoyar tareas de salvamento y evaluación de daños en zonas gravemente afectadas, como la residencial Vistamar de La Guaira. En ese sector, los equipos españoles rescataron con vida a una persona “tras permanecer casi 72 horas atrapada bajo los escombros”, según confirmó el ministro Albares.
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Asistencia y canales para españoles en Venezuela
El Ministerio de Asuntos Exteriores ha recordado que “todas las líneas de emergencia consular, que se pueden consultar en redes sociales del Ministerio y de la Embajada en Caracas, están abiertas”, e instó “a los españoles en Venezuela que las utilicen”.
Para quienes requieran asistencia, el ministro facilitó los teléfonos de atención disponibles: +34 910001249; +58 424 2090264; +58 212 6270300; y +58 212 6270314. Las líneas permanecen operativas para atender a ciudadanos españoles afectados por los sismos en el país caribeño.
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*Con información de EFE y Europa Press
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