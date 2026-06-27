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España envía a Venezuela un segundo equipo de rescate: 63 efectivos, nueve perros y “toneladas de ayuda humanitaria y equipamiento”

Un A330-200, fletado por Iberia y coordinado junto a Repsol, ha partido este sábado con destino al país sudamericano

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La ONU estima en hasta 6,8 millones los afectados por los terremotos de Venezuela. (Europa Press)
La ONU estima en hasta 6,8 millones los afectados por los terremotos de Venezuela. (Europa Press)

Un segundo contingente de equipos de rescate españoles viaja desde este sábado por la tarde hacia Venezuela para asistir a las zonas afectadas por los terremotos ocurridos el jueves. La operación involucra a personal de seis comunidades autónomas, unidades caninas y toneladas de material de ayuda humanitaria, según han confirmado las autoridades españolas.

El vuelo, un A330-200 fletado por Iberia y coordinado junto a Repsol, ha partido ya con destino a Valencia, Venezuela, transportando a 77 personas. Entre los pasajeros se encuentran miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME), bomberos especializados, personal sanitario y 15 periodistas de distintos medios españoles. A bordo también viajan “varias toneladas de material de ayuda humanitaria y equipamiento destinados a apoyar las labores de intervención tras los terremotos”, ha detallado Iberia. La aerolínea señaló que “la planificación y preparación del vuelo se han realizado en un plazo reducido con el objetivo de facilitar el desplazamiento de los equipos de rescate y del material necesario para que puedan incorporarse a las labores de emergencia en la zona afectada lo antes posible”.

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Este nuevo despliegue se suma al primer grupo enviado el viernes, que incluyó a efectivos de la UME, ingenieros del Ejército de Tierra, equipos caninos y personal de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) con material de primeros auxilios.

Este video muestra el rescate de una persona por la Unidad Militar de Emergencias (UME) en una zona de escombros. Efectivos con uniformes rojos y cascos trabajan para extraer a un individuo mayor, envuelto en manta térmica y con mascarilla de oxígeno, de los restos de una estructura colapsada. La persona es colocada en una camilla y trasladada. Numerosos miembros de equipos de rescate y vehículos de emergencia están presentes. La operación culmina con la extracción exitosa del individuo que permaneció casi 72 horas bajo los escombros.

Detalles del contingente enviado y las acciones en la zona

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha comunicado el envío del contingente en la red social X: “Ayuda de @AECID_es movilizada para apoyar al pueblo hermano venezolano”. El grupo está integrado por “dos guías caninos con dos perros de Asturias; dos guías caninos con dos perros y tres arquitectos de la Región de Murcia; un jefe de grupo, cinco rescatadores y un guía canino con un perro de Galicia; diez bomberos especializados en estructuras colapsadas con un perro de rescate de Extremadura; un jefe de grupo, un jefe canino, dos rescatadores caninos con tres perros, seis bomberos rescatadores y un sanitario de la Comunitat Valenciana; y quince bomberos certificados en estructuras colapsadas de Cataluña”.

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Además, participan seis miembros de la UME, un oficial de enlace de la Secretaría General de Protección Civil y seis miembros de la Oficina de Evaluación y Coordinación de Desastres de las Naciones Unidas (UNDAC).

El Ministerio del Interior ha indicado que el contingente se dirige a apoyar tareas de salvamento y evaluación de daños en zonas gravemente afectadas, como la residencial Vistamar de La Guaira. En ese sector, los equipos españoles rescataron con vida a una persona “tras permanecer casi 72 horas atrapada bajo los escombros”, según confirmó el ministro Albares.

Asistencia y canales para españoles en Venezuela

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha recordado que “todas las líneas de emergencia consular, que se pueden consultar en redes sociales del Ministerio y de la Embajada en Caracas, están abiertas”, e instó “a los españoles en Venezuela que las utilicen”.

Para quienes requieran asistencia, el ministro facilitó los teléfonos de atención disponibles: +34 910001249; +58 424 2090264; +58 212 6270300; y +58 212 6270314. Las líneas permanecen operativas para atender a ciudadanos españoles afectados por los sismos en el país caribeño.

*Con información de EFE y Europa Press

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