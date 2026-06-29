Espana agencias

El IVA de los carburantes vuelve al 21 %, pero sigue rebajado el impuesto de hidrocarburos

Guardar
Google icon

Madrid, 29 jun (EFE).- El nuevo paquete de medidas para afrontar las consecuencias del conflicto en Oriente Medio no incluye la extensión de la bonificación del IVA de los carburantes, que volverá el próximo 1 de julio al tipo general del 21 % después de más de tres meses al gravamen reducido del 10 %.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el apoyo fiscal se concentrará en el impuesto especial de hidrocarburos, que se verá rebajado en 15 céntimos por litro en julio, 10 céntimos por litro en agosto y 5 céntimos por litro en septiembre para volver a la normalidad en octubre.

PUBLICIDAD

El primer paquete de ayudas, aprobado en marzo pasado, rebajaba tanto el IVA (del 21 % al 10 %) como el impuesto de hidrocarburos (al mínimo permitido por Bruselas, lo que equivalía a un descuento de 14,49 céntimos por litro de gasolina de 98 octanos y 4,9 céntimos por litro de gasóleo).

"Conforme se vayan reduciendo los precios de los mercados internacionales retiraremos de forma progresiva el apoyo a la reducción de impuestos a los carburantes para los hogares", ha explicado Cuerpo.

PUBLICIDAD

El decreto incluye una cláusula de reactivación por la que la bonificación del impuesto de hidrocarburos se situará en 20 céntimos por litro si la inflación de los carburantes supera el 15 % y, de la misma manera, se recuperarán las bonificaciones fiscales para la electricidad y el gas si se encarecen más de un 15 %.

El real decreto ley aprobado este lunes mantiene "tal cual" la ayuda directa de 20 céntimos por litro de gasóleo para agricultores y transportistas y añade 165 millones en ayudas para la compra de fertilizantes.

Al mismo tiempo se refuerza los mecanismos de control y transparencia en los precios de las gasolineras, con más atribuciones para la Comisión Nacional de los Mercados y la competencia (CNMC) como la publicación de las estaciones de servicio con comportamientos anómalos, que rondaron el medio centenar en el último análisis.

El nuevo paquete de medidas tendrá un coste de 1.825 millones de euros este año, según el Gobierno, a lo que se añaden 2.700 millones por la rebaja progresiva del impuesto de producción eléctrica al 5 % en 2026, el 3,5 % en 2027 y la total desaparición en 2028.

Además de las medidas energéticas, el paquete prohíbe el despido para las empresas beneficiarias de ayudas vinculadas al conflicto y refuerza el despliegue de las renovables y la electrificación. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El precio de la luz en España para este 30 de junio

Diariamente se actualiza el precio de la luz y con él las horas concretas en las que el servicio tiene las tarifas más altas y más bajas

El precio de la luz en España para este 30 de junio

Jordi Cruz, chef: “Para que los pimientos de bote estén más ricos, hay que seguir esta receta con pocos ingredientes, poca técnica y muchísimo resultado”

Estos pimientos del piquillo se cocinan en aceite suave a baja temperatura y luego se hornean con su propio jugo, logrando una textura jugosa y un aspecto brillante

Jordi Cruz, chef: “Para que los pimientos de bote estén más ricos, hay que seguir esta receta con pocos ingredientes, poca técnica y muchísimo resultado”

El Gobierno prorroga la rebaja de 15 céntimos a los carburantes y la irá reduciendo hasta eliminarla en octubre

La medida bajará a 10 céntimos por litro en agosto y a 5 en septiembre, mientras se mantiene el apoyo directo para agricultores y transportistas

El Gobierno prorroga la rebaja de 15 céntimos a los carburantes y la irá reduciendo hasta eliminarla en octubre

PSOE y Sumar pactan un nuevo paquete de medidas para “atacar al problema de la vivienda” que afectará a los alquileres y a los pisos turísticos

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, asegura que “será un texto ambicioso y transversal” que llevarán al Congreso de los Diputados en julio

PSOE y Sumar pactan un nuevo paquete de medidas para “atacar al problema de la vivienda” que afectará a los alquileres y a los pisos turísticos

Cachorros enfermos, documentos falsos y microchips irregulares: así funcionaba una red de venta ilegal de perros desmantelada en Ávila

Las nueve personas investigadas sometían a animales de pocos meses a largos desplazamientos, sin las condiciones adecuadas. En la red participaban también veterinarios y hay 600 compradores afectados

Cachorros enfermos, documentos falsos y microchips irregulares: así funcionaba una red de venta ilegal de perros desmantelada en Ávila
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

PSOE y Sumar pactan un nuevo paquete de medidas para “atacar al problema de la vivienda” que afectará a los alquileres y a los pisos turísticos

PSOE y Sumar pactan un nuevo paquete de medidas para “atacar al problema de la vivienda” que afectará a los alquileres y a los pisos turísticos

Por qué Ayuso afirma que “Argentina será la tercera provincia de España en las elecciones generales”: el PP acusa a Sánchez de “fabricar votantes”

Muere un cabo del Ejército de Tierra en un lanzamiento paracaidista nocturno en el cuartel general de Huesca

Gertrudis Alcázar, la secretaria de Zapatero, se acoge a su derecho a no declarar en el Senado: “Mi silencio no debe interpretarse como un desaire”

Estados Unidos intenta que España vuelva a abrir la puerta al F-35 con una visita de cuatro congresistas tras el fracaso del avión de combate europeo

ECONOMÍA

El Gobierno prorroga la rebaja de 15 céntimos a los carburantes y la irá reduciendo hasta eliminarla en octubre

El Gobierno prorroga la rebaja de 15 céntimos a los carburantes y la irá reduciendo hasta eliminarla en octubre

Sacudir el felpudo o la alfombra por la ventana puede costarte hasta 3.000 euros: en qué casos te pueden sancionar

El Gobierno eleva cuatro décimas su previsión de crecimiento para 2026, hasta el 2,6%

Lucía Menendez, abogada: “Cada vez más parejas eligen casarse por separación de bienes, pero hay que entender qué implica”

El IPC aguanta en el 3,2% en junio pese al encarecimiento de la luz y el gas tras la retirada parcial de las rebajas fiscales

DEPORTES

La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1

La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1

Canadá-Sudáfrica, en vídeo: los Canucks marcan en el minuto 93 y se clasifican para las eliminatorias por primera vez en un Mundial

Lamine Yamal se queda solo en una España marcada por las lesiones de sus extremos durante el Mundial

Harry Kane es histórico: se convierte en el máximo goleador de Inglaterra en los Mundiales al superar a Gary Lineker

El castigo de la Federación a Uruguay tras caer eliminados en la fase de grupos del Mundial después de perder contra España