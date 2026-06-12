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La Justicia dicta penas económicas para 4 activistas que mancharon el Congreso en 2023

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Madrid, 12 jun (EFE).- El Juzgado de lo Penal número 10 de Madrid ha emitido este viernes condenas económicas para cuatro de los nueve activistas que en 2023 mancharon con pintura roja la escalinata y la fachada del Congreso de los Diputados, pero ninguna de prisión pese a la petición de la Fiscalía.

En concreto, según la sentencia a la que ha tenido acceso EFE, la jueza encargada del caso ha penalizado a estos cuatro activistas climáticos con una multa de 4 euros diarios durante 12 meses, lo que suma un total de 1.460 euros para cada uno, por un delito contra el patrimonio histórico.

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Además, según el escrito, se condena a los nueve integrantes a la indemnización "conjunta y solidaria" al Congreso de los Diputados en la cantidad de 5.863,98 euros.

Ninguno de los nueve protagonistas de aquel 30 de marzo de 2023 ingresará, por tanto, en prisión, pese a que la Fiscalía había pedido penas de un año y nueve meses de prisión.

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Convocadas por las organizaciones Futuro Vegetal y Extinction Rebellion, los activistas protestaban contra el Gobierno por su "inacción política frente al cambio climático" tras la publicación del informe de 2023 del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de la ONU (IPCC) así como por "criminalizar las acciones de desobediencia civil no violenta", según sus declaraciones.

Belén Díaz, ambientóloga y activista climática que participó ese día, ha declarado a EFE que "en parte" sienten "alivio porque han absuelto a cinco de las compañeras que no tiraron pintura", así como por haber impuesto "la pena mínima que se pedía".

"Han entendido que, en parte, el líquido que se eligió no era con el fin de producir el mayor daño posible, sino que es todo lo contrario. Y han tenido en cuenta nuestra situación económica, que somos gente que estamos en paro, que tenemos hijos, o que estamos estudiando", ha añadido.

La activista ha desvelado que están valorando recurrir a instancias superiores porque consideran su protesta legítima debido a que entra dentro del marco de "libertad de expresión".

Ha señalado que lo más importante de todo para ellos es que se reconozca que, aunque causaron un daño, están intentando evitar "un daño mayor" y ha celebrado que el mensaje "desde luego" ha llegado.

Además, ha reconocido que continuará realizando este tipo de acciones "porque esto no es una cosa de un calentón o de hacer algo sin haber pensado".

"Los que hacemos este tipo de cosas nos lo pensamos mucho. Nos jugamos la libertad, no somos locos", ha finalizado. EFE

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