Kate Middleton se convierte en la mejor embajadora de la moda española

La Duquesa de Cambridge nos ha cautivado con su abrigoso e ideal abrigo de cuadros "Made in Spain"



MADRID, 7 (CHANCE)



Kate Middleton lo ha vuelto a hacer. Nos referimos a apoyar la moda española - cada vez es más habitual en las royal europeas - y lucir impecable en un acto oficial con un look otoñal "Made in Spain" con el que ha acaparado todas las miradas.



La Duquesa de Cambridge ha visitado, en solitario, el campus de la Universidad de Derby, a 200 kilómetros de Londres. Allí, una relajada Kate se ha reunido con un grupo de estudiantes para descubrir, personalmente, cuáles son sus objetivos este curso y a qué retos se enfrentan inmersos como estamos en una pandemia mundial a causa del Coronavirus.



Radiante, y luciendo la más cálida de sus sonrisas, la mujer del Príncipe Guillermo ha apoyado a la moda española con su estilismo. Y es que, sobria a la par que elegante, Kate ha lucido un jersey color azul con cuello barco de Massimo Dutti y un abrigo de la misma firma que, sin saberlo, nos ha creado una necesidad. Con un discreto estampado de cuadros, unas amplias solapas y un largo ideal para el invierno - ya que cubre hasta la altura de las rodillas - esta abrigosa y delicada prenda promete convertirse en uno de los must del invierno. Este precioso abrigo todavía está a la venta, por 199 euros, en las tiendas de la marca de Inditex pero, al igual que todo lo que luce la Duquesa de Cambridge, promete agotarse en los próximos días.