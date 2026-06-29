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El precio de la luz en España para este 30 de junio

Diariamente se actualiza el precio de la luz y con él las horas concretas en las que el servicio tiene las tarifas más altas y más bajas

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El precio del servicio eléctrico cambia todos los días (Europa Press)
El precio del servicio eléctrico cambia todos los días (Europa Press)

El precio de luz en Españacambia constantemente, por lo que es importante conocerlo para saber cuál es el mejor momento para utilizarla.

Aquí están los precios promedio de la luz en el país para este martes 30 de junio, detallando las horas con las tarifas más caras y más baratas para que no te tomen por sorpresa.

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Precio de la luz

Día: 30 de junio

Precio de media: 95.36 euros por megavatio hora

Precio más alto: 133.89 euros por megavatio hora

Precio mínimo: 54.88 euros por megavatio hora

La tarifa de la electricidad cada hora

El precio medio, máximo y mínimo del servicio de la luz (EFE)
El precio medio, máximo y mínimo del servicio de la luz (EFE)

A lo largo de este día, el precio de la luz cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa de la luz será de 120.81 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 118.87 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 116.59 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio de la electricidad será de 115.26 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa de la luz será de 116.11 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 118.79 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa de la luz será de 125.66 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 133.88 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 123.75 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa de la luz será de 88.05 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio de la electricidad será de 67.59 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 63.62 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 60.3 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio de la electricidad será de 60.23 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa de la luz será de 60.05 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 55.0 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio de la luz será de 58.81 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio de la electricidad será de 62.69 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 54.88 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa de la luz será de 65.8 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio de la electricidad será de 112.77 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa de la luz será de 133.89 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 131.34 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 123.8 euros por megavatio hora.

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