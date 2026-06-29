Irán anuncia un acuerdo con Qatar para descongelar más de 5.200 millones retenidos en el país

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha anunciado este lunes un acuerdo con Qatar para descongelar 6.000 millones de dólares, más de 5.200 millones de euros, retenidos en el país en virtud de los acuerdos logrados tras firmar el preacuerdo con Estados Unidos para el cese de las hostilidades y la reapertura del paso de Ormuz.

Estos fondos serán liberados y transferidos a Irán, ha informado el presidente en una visita a Qom, ciudad iraní considerada sagrada para el chiismo, según recoge la agencia IRNA.

Pezeshkian ha señalado que los fondos representan la mitad de los activos iraníes que actualmente se encuentran retenidos en Qatar, incidiendo en que este es un primer paso en las negociaciones para que Teherán logre la devolución de todos los fondos.

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El dirigente iraní ha contrapuesto este acuerdo a los "intentos de desestabilización económica" de Estados Unidos e Israel, también mediante ataques contra infraestructuras clave como centrales de producción de gas, plantas siderúrgicas y el sector petroquímico. "Esos esfuerzos fracasaron gracias al respaldo popular y a la unidad nacional", ha señalado.

Pezeshkian, firmante del acuerdo preliminar con Washington, ha indicado que el memorando de entendimiento se trata de "una gran victoria para el pueblo iraní" y recalcado que incluye el levantamiento de las sanciones sobre los sectores petrolero y petroquímico de Irán.

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Respecto a la posición nuclear de Teherán, el presidente iraní ha reiterado que su programa nuclear no busca desarrollar armas y continuará exclusivamente buscando fines civil.

El acuerdo entre Irán y Estados Unidos del pasado 18 de junio establece que Washington, hasta que se firme el acuerdo final, apruebe exenciones a las sanciones relativas a la exportación de crudo, petróleo y otros productos petroquímicos y todos los servicios asociados a las transacciones petroleras. Igualmente, se compromete a liberar fondos congelados y bienes de Irán en el extranjero basándose en la aplicación del preacuerdo.

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