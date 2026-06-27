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Los pasajeros de un avión quedaron atrapados en la pista durante la ola de calor en Alemania: más de 50 grados en el interior y varios desmayos

A bordo de la aeronave se llegaron a alcanzar altas temperaturas debido a que el aire acondicionado no funcionaba

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Imagen de archivo de varios aviones en un aeropuerto. (Magnific)
Imagen de archivo de varios aviones en un aeropuerto. (Magnific)

El pasado domingo 21 de junio, los pasajeros de un vuelo con destino a Antalya (Turquía) sufrieron un grave episodio a bordo a consecuencia de las altas temperaturas y un fallo en el avión. El suceso tuvo lugar en Frankfurt, Alemania, un país que desde el fin de semana pasado se encuentra inmerso en una ola de calor que ha situado los termómetros en valores récord.

El avión, de la compañía SunExpress, debía despegar alrededor de las 14.00 horas. Sin embargo, todavía a las 15.15 horas se encontraba en la pista a consecuencia de problemas técnicos que impedían su salida. El aire acondicionado tampoco funcionaba, por lo que en la cabina se llegaron a superar los 50 grados.

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En un vídeo compartido en la red social X por el portal de noticias sobre aviones FL360aero, uno de los pasajeros muestra la situación a bordo: sudorosos e intentando abanicarse para refrescar el ambiente, los turistas están desesperados por la situación. Varios permanecen en el pasillo y en el vídeo puede verse a varios niños pequeños que también sufrieron las altas temperaturas.

Imagen de archivo del aeropuerto de Frankfurt. (Europa Press)
Imagen de archivo del aeropuerto de Frankfurt. (Europa Press)

Las autoridades tuvieron que intervenir

Pese al fallo técnico que impedía al avión despegar, los 189 pasajeros tuvieron que permanecen en la cabina, que comenzó a calentarse. Según el periódico polaco Fakt, uno de ellos llevaba un termómetro que llegó a registrar más de 56 grados.

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Ante esta situación, varios se quejaron de malestar e incluso se produjeron desmayos. A medida que el ambiente se volvía más tenso, exigieron que se abriesen las puertas, algo que no se hizo hasta que las autoridades acudieron a la pista, tras una hora en el interior del avión y después de que fuesen alertados por los propios pasajeros

Algunos pasajeros investigan emprender acciones legales

A través de un comunicado, la aerolínea SunExpress pidió disculpas a los pasajeros por el problema técnico que el avión había sufrido con el sistema de aire acondicionado. Algunos de los pasajeros, según señaló Fakt, se quejaron de que no fueron informados del motivo de la incidencia.

Además, acusaron al personal de no proporcionar agua a todos de inmediato. Esta versión, sin embargo, choca con la de la propia aerolínea, que aseguró que sí se ofreció agua a los pasajeros mientras esperaban a que el avión pudiese despegar.

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“Lamentamos sinceramente lo sucedido a los pasajeros del vuelo XQ147 de Frankfurt a Antalya el 21 de junio", indicaba el comunicado de la aerolínea SunExpress tras lo ocurrido. Por su parte, el operador del aeropuerto, Fraport, envió un aviso a las aerolíneas, solicitándoles que garantizasen el funcionamiento de los sistemas de aire acondicionado durante las salidas.

“Habría habido muertos si el accidente hubiera durado media hora más”, señaló la pasajera Jasmina Petric al medio regional alemán Hessenschau, en el que indicó que está investigando si es posible emprender acciones legales contra la aerolínea.

Tras haber permanecido más de una hora bajo el sol de la pista en una nave sin aire acondicionado, en un momento de ola de calor de Alemania y con temperaturas récord, los pasajeros fueron atendidos y sometidos a un examen médico. Después de ello, algunos pudieron continuar su vuelo hacia Turquía ese mismo día.

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