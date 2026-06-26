Ola de calor en Europa: temperaturas extremas y alertas en varios países

Una persona se refresca en la fuente del Trocadero, cerca de la Torre Eiffel, durante una ola de calor en París

El cartel de una farmacia marca 43 grados Celsius

Una persona se protege del calor del sol bajo una sombrilla mientras camina junto a puestos de comida en el mercado de Whitecross Street, en el este de Londres

Un hombre circula en bicicleta a través de una fuente cerca del distrito financiero en el centro de Fráncfort del Meno, en el oeste de Alemania

Personas se zambullen en la fuente del Trocadero, cerca de la Torre Eiffel, durante una ola de calor en París

Los espectadores utilizan abanicos para refrescarse del calor durante una ola de calor, en el segundo día del tercer partido de prueba de críquet entre Inglaterra y Nueva Zelanda en Trent Bridge, Nottingham

Varios parisinos se refrescan a orillas del Sena en París, en una imagen de esta semana

La gente acude a refrescarse al Canal Saint-Martin en París, luego de que el servicio meteorológico nacional, Meteo France, puso en alerta roja por la ola de calor a casi la mitad de Francia

Un turista posa para una foto usando un paraguas con bandera británica, en Londres

Una mujer visita la histórica escalinata de la Plaza de España en Roma

Una mujer pasea a su perro junto a mangueras que rocían agua para aliviar el calor

Empleados de la oficina de orden público pasan por encima de mangueras que rocían agua para aliviar el calor

Una persona se protege bajo un paraguas frente a la catedral de Notre-Dame en medio de una intensa ola de calor en París, Francia

Una joven descansa en el Parque del Retiro, este martes. Los termómetros hasta los 44 grados en amplias zonas de España

La gente se refresca en la fuente del Trocadero, frente a la Torre Eiffel, mientras las temperaturas suben en París durante una ola de calor que afecta a gran parte de Francia

Un termómetro marca 44 º C este miércoles en Bilbao

Varios niños disfrutan en unas fuentes en Zaragoza, a 21 de junio e 2026

FOTOS: AP - AFP - REUTERS - EFE