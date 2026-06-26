Ola de calor en Europa: temperaturas extremas y alertas en varios países

Una ola de calor impacta a gran parte de Europa con temperaturas que superan los 40 °C (104 °F) en varias regiones, provocando alertas sanitarias, cortes de energía y afectaciones en los servicios públicos. Países como España, Francia, Italia y Alemania enfrentan condiciones meteorológicas que desafían los registros históricos de años previos

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Una persona se refresca en la fuente del Trocadero, cerca de la Torre Eiffel, durante una ola de calor en París
Galería ola de calor extremo en europa
El cartel de una farmacia marca 43 grados Celsius
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Una persona se protege del calor del sol bajo una sombrilla mientras camina junto a puestos de comida en el mercado de Whitecross Street, en el este de Londres
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Un hombre circula en bicicleta a través de una fuente cerca del distrito financiero en el centro de Fráncfort del Meno, en el oeste de Alemania
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Personas se zambullen en la fuente del Trocadero, cerca de la Torre Eiffel, durante una ola de calor en París
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Los espectadores utilizan abanicos para refrescarse del calor durante una ola de calor, en el segundo día del tercer partido de prueba de críquet entre Inglaterra y Nueva Zelanda en Trent Bridge, Nottingham
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Varios parisinos se refrescan a orillas del Sena en París, en una imagen de esta semana
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La gente acude a refrescarse al Canal Saint-Martin en París, luego de que el servicio meteorológico nacional, Meteo France, puso en alerta roja por la ola de calor a casi la mitad de Francia
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Un turista posa para una foto usando un paraguas con bandera británica, en Londres
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Una mujer visita la histórica escalinata de la Plaza de España en Roma
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Una mujer pasea a su perro junto a mangueras que rocían agua para aliviar el calor
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Empleados de la oficina de orden público pasan por encima de mangueras que rocían agua para aliviar el calor
Una persona se protege bajo un paraguas frente a la catedral de Notre-Dame en medio de una intensa ola de calor en París, Francia
Una persona se protege bajo un paraguas frente a la catedral de Notre-Dame en medio de una intensa ola de calor en París, Francia
Una joven descansa en el Parque del Retiro, este martes. Los termómetros hasta los 44 grados en amplias zonas de España
Una joven descansa en el Parque del Retiro, este martes. Los termómetros hasta los 44 grados en amplias zonas de España
La gente se refresca en la fuente del Trocadero, frente a la Torre Eiffel, mientras las temperaturas suben en París durante una ola de calor que afecta a gran parte de Francia
La gente se refresca en la fuente del Trocadero, frente a la Torre Eiffel, mientras las temperaturas suben en París durante una ola de calor que afecta a gran parte de Francia
Un termómetro marca 44 º C este miércoles en Bilbao
Un termómetro marca 44 º C este miércoles en Bilbao
Varios niños disfrutan en unas fuentes en Zaragoza, a 21 de junio e 2026. (EFE/ Javier Belver)
Varios niños disfrutan en unas fuentes en Zaragoza, a 21 de junio e 2026

FOTOS: AP - AFP - REUTERS - EFE

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