Este es el precio de la luz en España para este 28 de junio

La tarifa de la electricidad cambia todos los días (Europa Press)

El precio de luz en Españacambia continuamente, por lo que es importante conocerlo para saber cuál es el mejor momento para utilizarla.

Aquí están los precios promedio de la luz en el país para este domingo 28 de junio, detallando las horas con las tarifas más altas y más bajas para que no te tomen por sorpresa.

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Precio del servicio de electricidad

El servicio eléctrico tendrá una tarifa promedio en territorio español de 67.34 euros por megavatio hora para este domingo, según los datos del OMIE.

El operador europeo señaló que el precio máximo del servicio eléctrico alcanzará los 132.39 euros por megavatio hora.

Mientras, la tarifa más barato de la luz en territorio español llegará a los 0.0 euros por megavatio hora.

La tarifa de la electricidad cada hora

El precio medio, máximo y mínimo del servicio de la luz (EFE)

A lo largo de este domingo 28 de junio, el precio del servicio eléctrico por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la electricidad será de 126.76 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa de la luz será de 126.07 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 122.79 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa de la luz será de 116.18 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 114.6 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 115.54 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 116.0 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio de la luz será de 114.6 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 108.47 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 55.0 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 6.0 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio de la luz será de 0.51 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio de la electricidad será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa de la luz será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio de la luz será de 0.01 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 1.2 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 27.01 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio de la luz será de 79.99 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa de la luz será de 122.47 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 132.39 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 130.47 euros por megavatio hora.