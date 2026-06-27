España

Este es el precio de la luz en España para este 28 de junio

La situación económica mundial ha provocado un incremento histórico en los precios de la energía eléctrica en el país

Guardar
Google icon
La tarifa de la electricidad cambia todos los días (Europa Press)
La tarifa de la electricidad cambia todos los días (Europa Press)

El precio de luz en Españacambia continuamente, por lo que es importante conocerlo para saber cuál es el mejor momento para utilizarla.

Aquí están los precios promedio de la luz en el país para este domingo 28 de junio, detallando las horas con las tarifas más altas y más bajas para que no te tomen por sorpresa.

PUBLICIDAD

Precio del servicio de electricidad

El servicio eléctrico tendrá una tarifa promedio en territorio español de 67.34 euros por megavatio hora para este domingo, según los datos del OMIE.

El operador europeo señaló que el precio máximo del servicio eléctrico alcanzará los 132.39 euros por megavatio hora.

Mientras, la tarifa más barato de la luz en territorio español llegará a los 0.0 euros por megavatio hora.

La tarifa de la electricidad cada hora

El precio medio, máximo y mínimo del servicio de la luz (EFE)
El precio medio, máximo y mínimo del servicio de la luz (EFE)

A lo largo de este domingo 28 de junio, el precio del servicio eléctrico por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la electricidad será de 126.76 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa de la luz será de 126.07 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 122.79 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa de la luz será de 116.18 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 114.6 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 115.54 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 116.0 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio de la luz será de 114.6 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 108.47 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 55.0 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 6.0 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio de la luz será de 0.51 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio de la electricidad será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa de la luz será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio de la luz será de 0.01 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 1.2 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 27.01 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio de la luz será de 79.99 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa de la luz será de 122.47 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 132.39 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 130.47 euros por megavatio hora.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesPrecio de la luz en EspañaPrecio de la luz en España hoy

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 3 de las 14:00 horas

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

Vox se propone derogar tres normas por cada una nueva, empezando por vivienda, cambio climático, igualdad, y la reforma laboral

El partido ha celebrado este sábado su Asamblea General Ordinaria, donde ha presentado un programa de desregulación “integral” para frenar lo que consideran “hiperregulación”

Vox se propone derogar tres normas por cada una nueva, empezando por vivienda, cambio climático, igualdad, y la reforma laboral

Lotería Nacional sábado 27 de junio: compruebe los resultados del último sorteo

Cada sábado, podrás encontrar los resultados ganadores del sorteo llevado a cabo por Loterías y Apuestas del Estado

Lotería Nacional sábado 27 de junio: compruebe los resultados del último sorteo

El egiptólogo más famoso del mundo asegura que construir un puente sobre el estrecho del Mediterráneo es tan fundamental como lo fueron las pirámides

El experto remarcó que la conexión física entre Sicilia y Calabria no solo resolvería una demanda logística, sino que representaría un símbolo de progreso

El egiptólogo más famoso del mundo asegura que construir un puente sobre el estrecho del Mediterráneo es tan fundamental como lo fueron las pirámides

Casi 16.000 aspirantes para 1.325 plazas de funcionario en Cataluña este fin de semana: así se reparte la oferta de empleo público

Siete de cada diez inscritos en la convocatoria son mujeres y muchos son interinos de la Generalitat que buscan consolidar su plaza tras años de servicios prestados a la administración catalana

Casi 16.000 aspirantes para 1.325 plazas de funcionario en Cataluña este fin de semana: así se reparte la oferta de empleo público
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Vox se propone derogar tres normas por cada una nueva, empezando por vivienda, cambio climático, igualdad, y la reforma laboral

Vox se propone derogar tres normas por cada una nueva, empezando por vivienda, cambio climático, igualdad, y la reforma laboral

La abogada Miriam González, fundadora de España Mejor, registra Democracia 21, un partido político con el que podría presentarse a las próximas elecciones generales

Pedro Sánchez defiende a su familia, critica el “atropello” a los derechos de Zapatero y promete una España “aún mejor” en 2031 con un “gobierno progresista”

“Bajó diciendo que su papá estaba apuñalando a su mamá”: un hombre mata a su pareja en Mairena de Alfarafe (Sevilla) y es el hijo de ambos el que alerta a los vecinos

El inesperado mensaje que recibió Zapatero mientras revisaba toda su documentación: “Hoy ha aparecido esta factura. ¿Puedes preguntarle si es real?”

ECONOMÍA

Casi 16.000 aspirantes para 1.325 plazas de funcionario en Cataluña este fin de semana: así se reparte la oferta de empleo público

Casi 16.000 aspirantes para 1.325 plazas de funcionario en Cataluña este fin de semana: así se reparte la oferta de empleo público

Esta es la casa más cara para vivir el verano en Mallorca: casi 30 millones de euros, un spa y una sala de cine privada

Hacienda retira a Gibraltar de la lista de paraísos fiscales y añade a Rusia

El teletrabajo se diluye en España: las empresas recortan esta opción en las nuevas ofertas, en un momento en que los empleados lo valoran más que nunca

Una generación sin casa: solo uno de cada diez jóvenes menores de 25 años consigue comprar una vivienda en España

DEPORTES

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, sábado 27 de junio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, sábado 27 de junio, gratis en televisión y a qué hora se juega

El VAR amarga el ‘Orgullo’ de Irán en el último minuto y clasifica a Egipto que hace historia: los goles y el resumen, en vídeo

Bélgica despierta a tiempo y firma una manita para liderar el grupo G: el resumen y los goles, en vídeo

Un árbitro “bastante permisivo”, muchos “palos” y una Uruguay “leñera” llevan a España al límite

Una España sin brillo expulsa del Mundial a Uruguay y esquiva a Argentina en dieciseisavos