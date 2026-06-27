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Fin de semana de temperaturas muy altas y tormentas aisladas: la Aemet pone en alerta a seis comunidades autónomas

Tras la ola de calor, vuelven a subir los termómetros en buena parte del país, con valores que pueden llegar a los 38 grados

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Cientos de bañistas, vecinos y visitantes se refugian este viernes del calor de la ciudad en la segunda playa de El Sardinero. (Celia Agüero Pereda/EFE)
Cientos de bañistas, vecinos y visitantes se refugian este viernes del calor de la ciudad en la segunda playa de El Sardinero. (Celia Agüero Pereda/EFE)

España ha dejado atrás su primera ola de calor del verano, pero no las altas temperaturas. Tras un descenso térmico generalizado que se produjo el jueves —aunque suave en el nordeste, el área mediterránea y las islas Baleares—, los termómetros han vuelto a subir el viernes, algo que se espera que continúe repitiéndose el fin de semana.

Según ha señalado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), este sábado se prevén temperaturas muy altas, por encima de los 34-36 grados en gran parte del sur y sureste, así como en el nordeste y Baleares, pudiendo alcanzarse los 37-38 grados de forma local y en el valle del Guadalquivir.

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Esto se producirá por un ascenso de las máximas en la Península, a excepción de en el Cantábrico y los litorales del nordeste, donde descenderán. Con respecto a las mínimas, subirán en general de forma ligera excepto en Andalucía y la meseta sur, donde los ascensos serán algo mayores y descenderán en el oeste de Galicia.

Ante esta situación, la Aemet ha activado alertas amarillas por altas temperaturas máximas en seis comunidades autónomas: Aragón (en Huesca, Teruel y Zaragoza), islas Baleares (en Mallorca), Castilla-La Mancha (en Cuenca), Cataluña (en Barcelona, Girona y Lleida), Navarra y La Rioja.

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Varias personas montan en las barcas del estanque del Parque del Retiro, este martes. (Marcos Villaoslada/EFE)
Varias personas montan en las barcas del estanque del Parque del Retiro, este martes. (Marcos Villaoslada/EFE)

Chubascos y tormentas aisladas

Este sábado se espera que predomine la estabilidad. Sin embargo, el Cantábrico y Galicia podrían quedar bajo una circulación atlántica, con chubascos y precipitaciones en general débiles. En el resto, predominarán los cielos poco nubosos o despejados, con presencia de nubes altas y algunas nubes bajas en el área mediterránea.

Mientras tanto, por la tarde, se desarrollará nubosidad de evolución en la Península, que en zonas del norte, alto Ebro e Ibéricas, irá con chubascos y tormentas aislados que, aun así, pueden ser puntualmente fuertes. Por este motivo, la Aemet también ha activado alertas amarillas por tormentas en Zaragoza y Navarra, donde también hay avisos por calor.

Según ha señalado el organismo público, no se descartan tampoco tormentas aisladas en general en el este de Castilla la Mancha y sierras del sureste.

Nuevos ascensos el domingo y la semana que viene

La situación se repetirá el domingo, pues se espera que los ascensos de las temperaturas persistan con subidas ligeras en general. Esto, como señaló Rubén del Campo, portavoz de la Aemet, no ocurrirá en el Cantábrico y en el Alto Ebro, donde se producirá “una bajada acusada”, poniendo "punto final al calor intenso en zonas del País Vasco o de Navarra, donde todavía no había refrescado”.

Cómo combaten la ola de calor quienes trabajan bajo el sol

Con esta subida del mercurio, sin embargo, no hará tanto calor como en los días previos, pero se alcanzarán cifras considerables o altas en distintos puntos del país: el domingo se superarán los 32 a 34 grados en la zona centro; los 35 en el valle del Ebro, islas Baleares, sur de Castilla-La Mancha y buena parte de Andalucía, y se alcanzarán de 36 a 38 en el valle del Guadalquivir. “Hablaremos de valores de temperatura máxima, en general normales para esta época del año”, ha explicado Del Campo.

Se prevé, además, que el comienzo de la semana que viene se inicie con nuevos ascensos claros en buena parte del país, superando el mercurio los 36 a 38 grados en los valles de los grandes ríos.

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