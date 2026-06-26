Las temperaturas vuelven a subir este viernes y la Aemet pone en alerta a cinco comunidades autónomas por calor

Una joven descansa en el Parque del Retiro, este martes. (Marcos Villaoslada/EFE)

España ha atravesado su primera ola de calor del verano, que ha dejado varios avisos rojos, termómetros por encima de los 40 grados y noches incluso infernales (aquellas en las que las temperaturas no descienden de los 30 grados). Ya ayer, jueves, se produjo un descenso térmico generalizado, aunque más suave en el nordeste, el área mediterránea y las islas Baleares, donde este viernes se localizan algunas alertas por calor.

De hecho, algunas estaciones registraron máximas por encima de los 40 grados, destacando especialmente la del Aeropuerto de Son Bonet, en Mallorca, donde el mercurio alcanzó los 46,6 grados a las 17.00 horas. Más bajas, aunque también intensas, fueron las cifras en Quinto (Zaragoza), con 40,2 grados a las 15.50 horas, y en Hijar (Teruel), con 40,1 grados a las 16.40 horas.

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Este viernes, según ha explicado Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), continuarán bajando las temperaturas nocturnas, pero las diurnas van a subir ligeramente con respecto al ligero respiro del día anterior. “Se superarán los 32 a 34 grados en la franja central peninsular y más de 35 grados en el nordeste y Baleares, con 38 grados en el valle del Ebro”.

Una pareja pasa este miércoles en una playa de Banyalbufar (Mallorca). (Cati Cladera/EFE)

Ante esto, cinco comunidades autónomas se encuentran este viernes en alerta por altas temperaturas máximas, aunque ya con el mapa sin avisos naranjas o rojos, como sí ha ocurrido en los días anteriores durante la ola de calor. Las zonas en amarillo son Aragón, en sus tres provincias; Mallorca; las cuatro provincias de Cataluña; Navarra, y La Rioja.

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Junto al calor, el tiempo se presentará inestable en algunas zonas, puesto que habrá cielos nubosos y lluvias en Galicia y zonas próximas, así como formación de tormentas en zonas de montañas del norte peninsular por la tarde, especialmente en el Cantábrico oriental, el Alto Ebro y la Ibérica norte. En el resto, predominarán los cielos poco nubosos o despejados, con presencia de nubes altas y algunas nubes bajas en el área mediterránea.

Nuevos ascensos el fin de semana

Durante el fin de semana, los ascensos de las temperaturas persistirán, con subidas ligeras en general. Sin embargo, Del Campo ha señalado que se producirá una excepción: "Habrá una bajada acusada el domingo en el Cantábrico y en el Alto Ebro, lo que pondrá punto final al calor intenso en zonas del País Vasco o de Navarra, donde todavía no había refrescado”. Junto a esto, los cielos serán nubosos y con lluvias en esta zona, mientras que en el resto predominarán los cielos despejados.

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No hará tanto calor como en los días previos, pero se alcanzarán cifras considerables o altas en distintos puntos del país: el domingo se superarán los 32 a 34 grados en la zona centro; los 35 en el valle del Ebro, islas Baleares, sur de Castilla-La Mancha y buena parte de Andalucía, y se alcanzarán de 36 a 38 en el valle del Guadalquivir. “Hablaremos de valores de temperatura máxima, en general normales para esta época del año”.

Se prevé, además, que el comienzo de la semana que viene se inicie con nuevos ascensos claros en buena parte del país, superando el mercurio los 36 a 38 grados en los valles de los grandes ríos.

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