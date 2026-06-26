La familia real noruega tiene un jugador favorito en el Mundial 2026: Erling Haaland jugó en el equipo de las princesas Mette-Marit e Ingrid Alexandra

Erling Haaland jugó en el equipo de las princesas Mette-Marit e Ingrid Alexandra (Casa Real)

La familia real noruega ya ha dejado claro quién es su gran referente en el Mundial 2026: Erling Haaland, líder de una selección que ha regresado a la Copa del Mundo tras 28 años de ausencia y que este viernes 26 de junio se enfrenta a Francia en su último partido de la fase de grupos con el respaldo explícito de la Casa Real.

La conexión entre el delantero y los herederos noruegos no es simbólica ni reciente. En 2022, Haaland y su padre, el exfutbolista Alf-Inge Haaland, se sumaron al equipo de la princesa heredera Mette-Marit en el torneo tradicional que se celebra cada año en la finca real de Skaugum, una cita en la que también participaron miembros directos de la familia.

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El rey Harald V ya había definido en 2022 a Erling Haaland como “un jugador excepcional, un gran futbolista”, cuando fue preguntado por el rendimiento del noruego, elegido un año antes mejor delantero de la Liga de Campeones. El monarca, aficionado al fútbol, sostenía entonces que el país no había tenido nunca a un jugador de ese nivel.

Erling Haaland jugó en el equipo de las princesas Mette-Marit e Ingrid Alexandra (Casa Real)

Erling Haaland con la familia real británica

Haaland, nacido el 21 de julio de 2000 en Leeds, Inglaterra, es hijo del futbolista profesional noruego Alf-Inge Haaland y de la atleta Gry Marita Braut. Apodado “el Cyborg”, es considerado hoy como uno de los mejores delanteros del mundo. Su relación entre el futbolista y la realeza noruega se ha hecho visible también sobre el césped.

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El príncipe heredero Haakon cómo fue jugar junto a Haaland en ese torneo anual de Skaugum, la residencia oficial de la pareja heredera. El propio Haakon admitió que no vive el fútbol con la misma intensidad que su padre, aunque sí sigue a los jugadores noruegos y a la selección nacional. El heredero al trono subrayó además que no es habitual ver a futbolistas del país imponerse “a tal nivel en la cima del fútbol internacional”, algo que calificó de “muy impresionante”.

Erling Haaland jugó en el equipo de las princesas Mette-Marit e Ingrid Alexandra (Casa Real)

La sintonía alcanzó incluso un tono familiar durante aquella jornada en Skaugum. La melena rubia del delantero inspiró al exfutbolista Jan Åge Fjørtoft, que bromeó con un posible parentesco entre Haaland y Mette-Marit, a lo que la princesa Ingrid Alexandra respondió en tono jocoso: “Es verdad”. El príncipe Sverre Magnus, tan aficionado al fútbol como su abuelo, también participó en ese ambiente de cercanía con el delantero y disfrutó dando algunos pases con él.

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El apoyo de Ingrid Alexandra y Sverre Magnus a la selección noruega

La imagen refuerza la condición de Haaland como jugador predilecto de una familia real que ha seguido de cerca su ascenso. La devoción de la Casa Real por Haaland coincide con un momento deportivo histórico para Noruega. La selección ha logrado clasificarse para un Mundial por primera vez desde Francia 1998, lo que pone fin a una ausencia de 28 años en la gran competición internacional.

Erling Haaland jugó en el equipo de las princesas Mette-Marit e Ingrid Alexandra (Casa Real)

Ese vínculo con su figura deportiva se ha hecho visible en Estados Unidos. Ingrid Alexandra y Sverre Magnus viajaron para representar a Noruega durante el Mundial 2026, en una de sus apariciones internacionales de mayor exposición hasta la fecha.

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La presencia de los dos hijos de Haakon y Mette-Marit adquirió más peso por la situación familiar. La princesa heredera continúa recuperándose tras un trasplante de pulmón reciente, mientras el príncipe heredero permanecía centrado en sus obligaciones institucionales y se conocía además la condena de Marius Borg, hijo mayor de Mette-Marit, a cuatro años de prisión.

Sverre Magnus e Ingrid Alexandra de Noruega en el Mundial. (Instagram @detnorskekongehus)

Desde el MetLife Stadium de Nueva Jersey, los dos jóvenes animaron a su selección el 23 de junio en el partido contra Senegal. Vestidos con los colores nacionales, celebraron con entusiasmo la victoria y reprodujeron la conocida “rema vikinga” en la grada.

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Estos son los miembros de la familia real de Noruega

En ese encuentro, Haaland marcó dos goles y las reacciones de Ingrid Alexandra y Sverre Magnus al ver triunfar a su amigo fueron apoteósicas. Ambos festejaron el triunfo con visible entusiasmo, en una escena que confirmó hasta qué punto el delantero se ha convertido en el futbolista de referencia para la familia real y para un país ya clasificado para los dieciseisavos de final.