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Receta de tartar de tomate, un entrante fácil, refrescante y perfecto para sorprender

Aunque añadiremos otros ingredientes y condimentos, la base de esta receta y la clave para un resultado exquisito es elegir unos buenos tomates maduros

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Receta de tartar de tomate (Pexels)
Receta de tartar de tomate (Pexels)

Entramos poco a poco en el mejor momento del año para disfrutar, en todo su esplendor, de una de las frutas de temporada: el tomate. Rey del verano, sabroso manjar y casi objeto de culto para quienes aman una buena ensalada. Pocas cosas se comparan con un tomate maduro, en su punto perfecto de color y sabor. Hoy prepararemos una receta que hace homenaje a esta joya roja, un tartar de tomate refrescante y con mucho sabor.

Esta receta está basada en el steak tartar de carne tradicional, aunque sustituyendo la ternera por tomates maduros picados en cubitos muy pequeños. Eso sí, mantendremos el aliño tradicional propio de este clásico de la cocina francesa, un condimento que mezcla cebolleta, alcaparras, pepinillos, aceite de oliva virgen extra y un toque de mostaza. El resultado es un plato fresco, aromático y perfecto para servir al centro en una comida o cena de verano. Podemos acompañarlo con picos, regañás o unas tostadas crujientes.

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Receta de tartar de tomate

El tartar de tomate es una preparación fría donde el tomate se corta muy fino y se aliña con ingredientes frescos y aromáticos como cebolleta, alcaparras, pepinillos, aceite de oliva virgen extra y un toque de mostaza. El resultado es una mezcla jugosa y sabrosa, lista para servir sobre pan o como acompañante de pescados y carnes a la plancha.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 20 minutos
    • Preparación: 20 minutos
    • Cocción: 0 minutos (no requiere cocción)

Ingredientes

  • 4 tomates maduros grandes
  • 1 cebolleta pequeña
  • 1 cucharada de alcaparras
  • 2 pepinillos pequeños en vinagre
  • 1 cucharadita de mostaza de Dijon
  • 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
  • 1 cucharada de vinagre de Jerez
  • Sal fina al gusto
  • Pimienta negra recién molida al gusto
  • Hojas de albahaca fresca (opcional)
  • Pan tostado para acompañar

Cómo hacer tartar de tomate, paso a paso

  1. Lava y pela los tomates. Retira las semillas y corta la pulpa en dados pequeños. Es clave escurrir bien el tomate para evitar que el tartar quede aguado.
  2. Pica finamente la cebolleta, las alcaparras y los pepinillos. Añádelos al bol con el tomate.
  3. Prepara el aliño mezclando la mostaza, el aceite de oliva virgen extra, el vinagre, sal y pimienta. Remueve hasta emulsionar.
  4. Incorpora el aliño a la mezcla de tomate y mezcla suavemente para no romper los dados. Prueba y ajusta de sal y vinagre si es necesario.
  5. Deja reposar en la nevera unos 10 minutos para que se integren los sabores.
  6. Sirve frío, formando montoncitos con ayuda de un aro de cocina. Decora con hojas de albahaca fresca si lo deseas.
  7. Acompaña con pan tostado o regañás para aportar textura crujiente.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 90 kcal
  • Proteínas: 1,4 g
  • Grasas: 6,5 g
  • Hidratos de carbono: 6,5 g
  • Fibra: 1,7 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

El tartar de tomate se puede conservar en la nevera, en recipiente hermético, hasta 24 horas. Se recomienda consumirlo en el día para disfrutar de su frescura y evitar que el tomate suelte demasiada agua.

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