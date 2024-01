El vínculo profesional de Marc Calderó y Ana Prada, nuevos presentadores del Benidorm Fest: “Nos conocimos en la calle”

Ana Prada y Marc Calderó, presentadores del Benidorm Fest 2024. (RTVE)

Una de las grandes incógnitas del Benidorm Fest 2024 ya está resuelta. Y es que se acaba de conocer el renovado plantel de presentadores del certamen en esta tercera edición. La cantante Ruth Lorenzo celebrará el décimo aniversario de su participación en Eurovisión conduciendo el formato en La 1. Lo hará acompañada de dos conocidos rostros de la casa: Marc Calderó y Ana Prada.

Calderó se vincula así por primera vez al festival tras su fichaje por RTVE y su experiencia al frente de Hablando claro y del debate de El Conquistador, mientras que Prada pasa a la primera línea después de cubrir el concurso el pasado año como reportera.

Ambos periodistas atendieron a los medios en la rueda de prensa celebrada en Torrespaña en la que se desvelaron sus nombres, un acto al que acudió Infobae España. En esta charla con varios periodistas dieron buena cuenta de su química. Y es que su vínculo profesional viene de muy lejos, tal y como han relatado.

En 2024 se cumplen 🔟 años del décimo puesto de Ruth Lorenzo (@RuthLorenzo) en Eurovisión y ha querido compartir este mensaje…#BenidormFest2024 #BenidormFest #ElFestivalQueQuieres pic.twitter.com/CFfDiYzK4m — Benidorm Fest (@BenidormFestTVE) January 9, 2024

¿Desde cuándo sabéis que vais a presentar el Benidorm Fest 2024?

Marc: Nos enteramos hace pocas semanas, no mucho. Se ha gestado todo en secreto

Ana: Yo la confirmación la recibí a mediados de diciembre. Lo tenemos muy reciente

¿Cómo estáis viviendo estas semanas previas?

M.: Estamos muy contentos, ilusionados y felices. El Benidorm Fest es algo maravilloso y va mucho más allá del festival. Es un formato estupendo para presentar y hay un ingrediente perfecto que es el público. En los debates de El Conquistador teníamos 30 personas de público y aquí van a ser cientos de personas que juegan un papel importantísimo

A.: El año pasado estuve de reportera y, cuando llegas allí, te empiezas a impregnar del espíritu del Benidorm Fest. El primer día estás tomando tierra, pero el segundo día toda tu vida es el Benidorm Fest, desde por la mañana hasta por la noche, porque vives dentro de una burbuja. Para nosotros es un retazo estar por primera vez en la gala y con Ruth.

Presentación de los detalles del Benidorm Fest. (RTVE)

Mucha gente habla de que esta es la edición de la consolidación. ¿Es una responsabilidad añadida entrar ahora?

M.: No sé si añadida, pero es una responsabilidad, sin duda. Es la consolidación de un festival y de un formato que cada vez es más grande y que sigue más gente. Yo me quedé anonadado con la venta de entradas, que se vendieron en cuatro minutos. Se nota que hay ganas.

A.: El Benidorm Fest es un gigante. Tú llegas allí y ves cómo todo se transforma, se hace la magia y se convierte un pabellón deportivo en un escenario gigante, se encienden las luces, la realización, la escenografía... Parece que estás en otro mundo y se vive muy intensamente.

El año pasado hubo polémica por la diferencia de sueldo entre Inés Hernand y Rodrigo Vázquez. ¿Habéis hablado de cachés?

A.: Yo no he hablado de cachés porque desde que me lo dijeron, solo tengo ilusión por hacerlo

M.: Ídem, lo mismo

En cualquier caso, se nota la química entre vosotros.

M.: Hace años que nos conocemos. Hemos trabajado juntos

A.: Marc y yo nos conocimos en la calle, trabajando como reporteros. Luego hemos trabajado un año juntos en ‘Hablando Claro’.

¿Habéis escuchado las canciones?

M.: Desde hace semanas, la lista del Benidorm Fest en Spotify es mi banda sonora. Me las sé todas de pe a pa. Hay nivelón y hay temas que se van a convertir en himnos. Alguna vez que he salido por Madrid, alguien ya le ha pedido al DJ alguna de las canciones del Benidorm Fest.

A.: A mí se me metió en vena el año pasado y este año ya estaba esperando para escuchar las canciones. Te crea adicción oír los temas, conocer a los participantes, ver los ensayos, las puestas en escena... Hubiera estado en el festival o no, las hubiera escuchado igual, porque se me creó el gusanillo.

Participantes del Benidorm Fest 2024. (RTVE)

Ana, vas a tener la tarea de estar en la Green Room, donde Inés Hernand ponía la nota cómica a las galas. ¿Cuál va a ser tu seña de identidad?

A.: La naturalidad es un poco mi seña de identidad. Desde que empecé a trabajar, todo el mundo me dice que soy igual en la tele que fuera. Al final, ese es el secreto de la televisión, además en un programa en directo. La naturalidad y el disfrute es lo importante.

M.: Además, tú eres una tía muy observadora, que eso es muy importante para ver el salseo que hay allí.

¿Os preocupan las audiencias?

No nos preocupa mucho el dato. Es algo que sigue mucha gente y un trampolín para los artistas. Las parrillas de la tele están muy movidas, hay mucho producto nuevo y veremos cómo encaja, pero yo creo que puede funcionar muy bien.

Yo no quiero pensar en las audiencias, porque me crea más presión. El Benidorm Fest el año pasado tuvo una audiencia brutal y este año espero que sea muy buena, porque hay mucha expectación.