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El restaurante de carretera donde Alaska para a comer cada vez que Fangoria gira por Albacete: “Tiene una carta buenísima y las mejores rosquillas”

Alaska y Nacho descubrieron esta joya en la Autovía de Alicante durante una gira, y se convirtió en una parada imprescindible a partir de entonces

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El restaurante que Fangoria recomienda en plena A-31 (Montaje Infobae)
El restaurante que Fangoria recomienda en plena A-31 (Montaje Infobae)

Para Alaska y Nacho Canut, fue todo “un sorpresón” descubrir uno de sus restaurantes favoritos al borde de la carretera en La Gineta. Fangoria lleva décadas recorriendo España con la música a cuestas, viajando de un lado a otro en giras que les han llevado a los lugares más variopintos del país. Eso curte mucho, también cuando hablamos de gastronomía. El dúo artístico sabe bien cómo elegir dónde comer sin fallar, algo que han querido compartir convirtiéndose en inspectores de la Guía Repsol por un día.

Repsol acaba de publicar una nueva edición de los Soletes, el premio más informal y accesible de la guía gastronómica nacional. Para ello, han pedido a más de 60 famosos españoles que compartan sus destinos gastronómicos favoritos para el verano. Chiringuitos para pasar una tarde al sol, cafeterías para desayunar o bares para tomar algo con amigos. Una selección que suma más de 250 nuevos establecimientos premiados a esta lista de Soletes.

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Fangoria ha querido aportar sus preferidos a la guía, con una breve selección de favoritos que pueden sorprender a más de uno. Especialmente curiosa es la elección de Los Chopos (Autovía de Alicante, Salida 55), un restaurante de carretera que se ha convertido en parada obligatoria cada vez que recorren la A-31. “Tiene una carta buenísima y productos artesanos. Para muestra, las mejores rosquillas que hemos comido nunca”, comentan los artistas a la Guía Repsol.

Cocina manchega y buffet libre en la A-31

Desde su fundación en 2005 por Fidelio Moreno y Laura González, el restaurante Los Chopos se ha convertido en todo un referente de la cocina manchega, parada obligatoria para muchos viajeros en su paso por Albacete e incluso de figuras conocidas como Emiliano García-Page, cliente habitual de la casa.

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Buffet libre del restaurante Los Chopos, en La Gineta (Web del restaurante)
Buffet libre del restaurante Los Chopos, en La Gineta (Web del restaurante)

Si por algo se conoce este local es por su buffet libre, una opción disponible por 15,50 euros en la cual la diversidad de platos es sello distintivo. Diariamente, el equipo prepara hasta 50 opciones, incluyendo ensaladas, carnes, pescados y platos típicos de cuchara. Sin embargo, son los platos locales, como las migas ruleras, el ajo mataero y el gazpacho manchego, los que más triunfan entre los comensales.

Más allá de las opciones de su menú, Los Chopos cuenta con un restaurante especializado en elaboraciones de carne a la brasa, ya sea carne de cordero manchego, cerdo o vacuno; así como en tapas diversas que pueden disfrutarse en su cafetería. Tres espacios, el buffet, el restaurante y la cafetería, a los que se suma además una tienda que invita a los visitantes a adquirir productos típicos como embutidos, quesos y dulces regionales.

Carnes a la brasa en el restaurante Los Chopos, en La Gineta (Web del restaurante)
Carnes a la brasa en el restaurante Los Chopos, en La Gineta (Web del restaurante)

Otros favoritos del dúo pop

Alaska y Nacho han querido sumar a la lista otras dos pistas gastronómicas, ambas en su ciudad, Madrid. La primera de ellas es Zara (C. de Barbieri, 8), un restaurante cubano abierto desde 1964 que forma parte del mapa personal de la cantante Alaska. Hasta tal punto que tienen en carta un plato con su nombre. “El Favorito de Alaska es para quienes quieren mitad ropa vieja y mitad picadillo criollo con arroz blanco”, como le gusta pedir a ella, que conoce el local porque su madre fue al colegio con Inés Llanos, fundadora.

El segundo espacio premiado con el beneplácito de Fangoria es Home Burger (Calle de Silva, 25). Un céntrico local con aires americanos especializado en hamburguesas de carne ecológica, acompañadas de aros de cebolla y de unas patatas fritas que le encantan a Alaska. La carta ofrece, además, sándwiches y opciones vegetarianas realizadas con garbanzos.

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