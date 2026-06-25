España

Gobierno y PP fracasan en su intento de esconder a la ciudadanía cuánto paga España por los medicamentos

El objetivo de esta enmienda, que se ha quedado fuera de la votación de la ley de cribado neonatal, era reforzar jurídicamente la confidencialidad de los acuerdos económicos entre las compañías farmacéuticas y el sistema público de salud

Guardar
Google icon
Varias pastillas de colores azul, rosa, blanco, amarillo, algunas rotas, sobre superficie metálica. Hay un gotero, un sobre y etiquetas con advertencias.
Una superficie metálica gris muestra pastillas de colores surtidas, un gotero, un frasco y etiquetas con advertencias de peligro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La maniobra impulsada por Gobierno y PP para blindar por ley el secreto sobre el precio real que las administraciones públicas pagan por los medicamentos financiados con dinero público ha terminado descarrilando en el Congreso, otra vez. La enmienda que pretendía impedir el acceso a esta información no ha logrado superar el trámite parlamentario y se ha quedado fuera de la futura ley de cribado neonatal, que sí continuará ahora su recorrido legislativo en el Senado.

Así, la Comisión de Sanidad del Congreso ha aprobado este jueves, con competencia legislativa plena, el texto de la proposición de ley sobre el programa de cribado neonatal del Sistema Nacional de Salud. La iniciativa ha recibido 33 votos a favor, uno en contra -el de Podemos- y dos abstenciones de Vox. Sin embargo, la votación final ha dejado fuera todas las enmiendas que seguían vivas, incluida la que buscaba convertir en secreto legal los descuentos y precios reales que las farmacéuticas acuerdan con las administraciones para financiar medicamentos.

PUBLICIDAD

La enmienda para blindar el secreto de los precios

La propuesta fue presentada mediante una enmienda transaccional pactada entre PSOE, PP y Sumar. Su objetivo era reforzar jurídicamente la confidencialidad de los acuerdos económicos entre las compañías farmacéuticas y el sistema público de salud. De haber prosperado, habría dificultado aún más el acceso de periodistas, investigadores y ciudadanos a los importes efectivos que paga el Estado por tratamientos sufragados con fondos públicos.

Desde el Ejecutivo han defendido que la opacidad es necesaria para mantener la posición negociadora de España frente a la industria farmacéutica internacional. También evita que una modificación de gran alcance en materia de transparencia sanitaria se incorporara a una ley muy diferente, y cuyo objeto principal es regular y mejorar las pruebas de detección precoz de enfermedades en recién nacidos.

PUBLICIDAD

El Consejo de Ministros ha aprobado un nuevo real decreto-ley que limitará el precio de los medicamentos para los ciudadanos españoles con mayores dificultades económicas.

Sin embargo, varios grupos parlamentarios y organizaciones han criticado que una modificación de la Ley de Medicamentos se intentara introducir a través de una norma centrada en el cribado neonatal. El diputado de Podemos, Javier Sánchez, ha justificado el voto negativo de su formación precisamente por esta cuestión.

Según ha denunciado, la “ley de los medicamentos en su origen tenía un objetivo loable, pero lo que hoy se vota también es una reforma que blinda por ley el secreto sobre el precio real que las administraciones públicas pagan a las multinacionales farmacéuticas por los medicamentos financiados con dinero de todos”.

Sumar apela al contexto internacional

Durante el debate parlamentario, Sumar ha defendido la enmienda alegando que el contexto internacional ha cambiado. El diputado Rafael Cofiño ha argumentado que la medida era “un paso imprescindible para protegerse de la cláusula de nación más favorecida impuesta por Donald Trump, que pone en peligro la comercialización temprana de los medicamentos en España”, añadiendo que “Estados Unidos impondrá en su país el precio del Estado que menos esté pagando en el G7 más Dinamarca y Suiza”.

Según esta interpretación, Estados Unidos podría utilizar como referencia los precios más bajos de determinados países para fijar los suyos propios. Si los descuentos negociados en España se hicieran públicos, las compañías farmacéuticas tendrían incentivos para retrasar la comercialización de algunos medicamentos hasta cerrar acuerdos que no afectaran a otros mercados más rentables.

La ley de cribado neonatal sigue adelante

Más allá de la polémica sobre los medicamentos, la norma principal sí ha superado este trámite parlamentario y continuará ahora su recorrido en el Senado. La futura ley pretende homogeneizar en toda España el programa de cribado neonatal, conocido popularmente como la “prueba del talón”. Se trata de una de las herramientas más importantes para detectar de forma precoz enfermedades raras y trastornos congénitos en los recién nacidos.

La ministra de Sanidad, Mónica García. (Europa Press)
La ministra de Sanidad, Mónica García. (Europa Press)

Actualmente, la cartera común del Sistema Nacional de Salud incluye el cribado de 21 enfermedades, entre ellas el hipotiroidismo congénito o la atrofia muscular espinal. No obstante, las comunidades autónomas pueden ampliar esa lista, lo que ha generado importantes diferencias territoriales. Mientras algunas regiones analizan únicamente las patologías incluidas en la cartera común, otras llegan a detectar hasta 43 enfermedades.

El texto también contempla la participación de sociedades científicas, expertos externos y asociaciones de pacientes en el proceso de revisión. Además, encomienda al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud la elaboración de protocolos comunes para armonizar los tiempos de realización de las pruebas, el acceso a los diagnósticos y la confirmación de resultados.

No obstante, aunque la ley establece que el programa deberá evaluarse y actualizarse al menos una vez al año siguiendo criterios científicos, la norma mantiene la capacidad de las comunidades autónomas para incorporar pruebas adicionales a sus respectivas carteras de servicios.

Temas Relacionados

FármacosCongreso de los DiputadosSanidad EspañaEnfermedades y MedicamentosEnfermedades y Medicamentos EspañaÚltima Hora EspañaEspaña-SociedadEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Qué significa la extraña señal con un gran punto rojo que puede sacarte de un atasco y que muchos conductores no saben interpretar

Aunque a primera vista parece una advertencia o una señal temporal, este llamativo panel identifica una ruta alternativa diseñada para sacar a los conductores de los grandes atascos sin depender del GPS

Qué significa la extraña señal con un gran punto rojo que puede sacarte de un atasco y que muchos conductores no saben interpretar

Avance de ‘Valle Salvaje’ del viernes 26 de junio: don Hernando sucumbe a las peticiones de su hija y Braulio sigue decidiéndose

La ficción diaria de La 1 pondrá en una encrucijada a Luisa, Bárbara y Leonor tras un grave descubrimiento

Avance de ‘Valle Salvaje’ del viernes 26 de junio: don Hernando sucumbe a las peticiones de su hija y Braulio sigue decidiéndose

Receta de tartar de tomate, un entrante fácil, refrescante y perfecto para sorprender

Aunque añadiremos otros ingredientes y condimentos, la base de esta receta y la clave para un resultado exquisito es elegir unos buenos tomates maduros

Receta de tartar de tomate, un entrante fácil, refrescante y perfecto para sorprender

El restaurante de carretera donde Alaska para a comer cada vez que Fangoria gira por Albacete: “Tiene una carta buenísima y las mejores rosquillas”

Alaska y Nacho descubrieron esta joya en la Autovía de Alicante durante una gira, y se convirtió en una parada imprescindible a partir de entonces

El restaurante de carretera donde Alaska para a comer cada vez que Fangoria gira por Albacete: “Tiene una carta buenísima y las mejores rosquillas”

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 25 junio

Como cada jueves, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 25 junio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Qué significa la extraña señal con un gran punto rojo que puede sacarte de un atasco y que muchos conductores no saben interpretar

Qué significa la extraña señal con un gran punto rojo que puede sacarte de un atasco y que muchos conductores no saben interpretar

Los empresarios venezolanos que transfirieron más de un millón de euros al entorno de Zapatero también recurrieron a él para conseguir la nacionalidad española

Ayuso tacha de “caradura” y “sinvergüenza” a Sánchez tras sus ataques a su pareja, González Amador: “Volví a recordar que me gusta mucho la fruta”

El Congreso aprueba castigar con pena de prisión las terapias de conversión con la abstención del PP y el ‘no’ Vox

Junts apoya la moción del PP para exigir a Pedro Sánchez que se someta a una cuestión de confianza

ECONOMÍA

Esto es lo que dice la ley sobre si el casero puede prohibir o controlar las visitas del inquilino

Esto es lo que dice la ley sobre si el casero puede prohibir o controlar las visitas del inquilino

“Una sangría continuada”: los ganaderos lamentan la pérdida del 10% de explotaciones vacunas por año

Los hogares con menores ingresos son los que menos ahorran para complementar la pensión pública y los que más lo necesitarán en la jubilación

Lejos de la paridad en el Ibex 35: 10 empresas cuentan con menos del 30% de mujeres en plantilla

Los españoles destinan un tercio de su presupuesto a los gastos de la vivienda y cada vez van menos a bares y restaurantes

DEPORTES

Curazao - Costa de Marfil en el Mundial 2026, en directo: alineaciones, clasificación del Grupo E y última hora del partido

Curazao - Costa de Marfil en el Mundial 2026, en directo: alineaciones, clasificación del Grupo E y última hora del partido

Alexia Putellas, a salvo en Caracas tras el doble terremoto en Venezuela: “Mi familia y yo estamos bien”

Tahith Chong, el único jugador de Curazao nacido en el país que quiere seguir haciendo historia en el Mundial 2026

Canobbio, el jugador que fue apartado por una polémica con Bielsa y que tiene la fórmula para ganar a España: “Se le gana poniendo el pecho a las balas”

Gessime Yassine, el nuevo diamante de Marruecos que selló la remontada ante Haití en el Mundial 2026