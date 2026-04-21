Otitis: causas, síntomas y tratamiento de esta infección de oído

Una doctora revisa el oído de un paciente de otitis (Freepik)

Aunque todos hemos escuchado hablar de la otitis, es probable que no tengamos del todo claro a qué hace referencia. La otitis es un término médico que engloba la inflamación o infección del oído, una afección frecuente tanto en niños como en adultos. Este puede afectar distintas partes del oído (externo, medio o interno) y presentar desde cuadros leves hasta complicaciones más serias si no se trata adecuadamente.

Las causas de la otitis varían según la zona afectada, expone la Clínica Universidad de Navarra. En términos generales, se trata de procesos infecciosos o inflamatorios que pueden ser agudos (de corta duración) o crónicos. La otitis externa afecta el conducto auditivo, mientras que la otitis media compromete el espacio detrás del tímpano.

Según la Clínica Mayo, una de las causas más comunes de otitis externa, también conocida como “oído de nadador”, es la acumulación de agua en el canal auditivo, lo que crea un ambiente propicio para el crecimiento de bacterias. Además, introducir objetos como hisopos o dedos puede dañar la piel del oído y facilitar la infección.

En el caso de la otitis media, suele estar relacionada con infecciones respiratorias que provocan la obstrucción de las trompas de Eustaquio, impidiendo el drenaje normal de líquidos. También puede aparecer acumulación de líquido sin infección activa, lo que se conoce como otitis media con derrame.

Otros factores de riesgo incluyen sistemas inmunitarios debilitados, enfermedades crónicas como la diabetes o condiciones que favorecen la proliferación bacteriana.

Síntomas de la otitis

Los síntomas de la otitis dependen del tipo, pero existen signos comunes que alertan de su presencia. El dolor de oído es el síntoma más característico, especialmente en infecciones agudas. También puede ir acompañado de sensación de presión, disminución de la audición o fiebre.

En la otitis externa, la Clínica Mayo señala síntomas como enrojecimiento del conducto auditivo, secreción de líquidos, picazón y dolor que puede intensificarse al tocar la oreja. En casos más avanzados, puede haber supuración o inflamación visible.

Por su parte, la otitis media puede provocar dolor intenso, dificultad para oír y, en niños, irritabilidad o problemas para dormir. En algunos casos, la presión acumulada puede generar la salida de líquido por el oído.

Algunas complicaciones menos frecuentes, pero relevantes, incluyen infecciones más profundas como la mastoiditis, que afecta el hueso detrás del oído y puede causar fiebre, dolor y pérdida auditiva.

Un joven con dolor de oído (Freepik)

Cómo es el tratamiento de la otitis

El tratamiento de la otitis depende de su causa y gravedad. En muchos casos, especialmente en la otitis media, la infección puede resolverse por sí sola, por lo que el enfoque inicial consiste en aliviar el dolor y observar la evolución.

Cuando la causa es bacteriana o los síntomas persisten, los médicos pueden recetar antibióticos. En la otitis externa, el tratamiento habitual incluye gotas óticas con antibióticos o antiinflamatorios, además de mantener el oído seco y limpio.

MedlinePlus también destaca la importancia de tratar las causas subyacentes, como la acumulación de líquidos o las infecciones recurrentes, para evitar daños a largo plazo en el oído. En casos crónicos o complicados, puede ser necesario un seguimiento especializado e incluso intervenciones más avanzadas para prevenir secuelas auditivas.