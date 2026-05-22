Agencias

La Justicia confirma la condena del Estado belga por crímenes de lesa humanidad en el Congo

Guardar
Imagen DQSVEFQ44VH7JOCWVMH2Z3RT7A

El Tribunal de Casación, última instancia de recurso en la justicia belga, ha confirmado este viernes la condena por crímenes de lesa humanidad en el periodo colonial del Congo del Estado belga, que deberá indemnizar por ello a cinco víctimas de las políticas de segregación racial y secuestro de niños mestizos.

El Estado belga ya fue condenado por este caso en diciembre de 2024, pero presentó el recurso que este viernes ha sido rechazado por la más alta instancia judicial del país.

PUBLICIDAD

De este modo se confirma la que es la primera condena de un Estado europeo por su pasado colonial, según recogen los medios belgas, de un fallo que da la razón a cinco mujeres mestizas que de niñas fueron separadas forzosamente de sus familias.

El Tribunal de Bruselas que dictó la primera sentencia en 2024 describió los hechos como la separación de las niñas "antes de cumplir siete, por (orden de) el Estado belga en ejecución de un plan para la búsqueda y sustracción sistemática de niños nacidos de madre negra y padre blanco, criados por su madre en el Congo Belga, únicamente por su origen".

PUBLICIDAD

El fallo describió lo sucedido como "actos inhumanos y de persecución que constituyen un crimen de lesa humanidad según los principios del Derecho internacional".

Entonces, el tribunal ordenó al Estado belga pagar 50.000 euros en concepto de indemnización a las denunciantes por los daños morales derivados "de la pérdida de su relación con su madre y del daño a su identidad y a su vínculo con su comunidad de origen".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Fher Olvera, vocalista de Maná, protagoniza nuevo álbum de Dua Lipa con ‘Oye Mi Amor’

Infobae

Alberta preguntará en octubre si inicia el proceso para un referéndum de independencia

Alberta preguntará en octubre si inicia el proceso para un referéndum de independencia

Edifier M90: sistema de audio mejorado de 100W con HDMI eARC y Hi-Res Audio

Infobae

Graham Hansen: "No somos favoritas, será una lucha entre los dos mejores equipos de Europa"

Graham Hansen: "No somos favoritas, será una lucha entre los dos mejores equipos de Europa"

Miles de personas salen a la calle en La Habana para protestar contra la imputación en EEUU de Raúl Castro

Miles de personas salen a la calle en La Habana para protestar contra la imputación en EEUU de Raúl Castro