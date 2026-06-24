España

La Policía Nacional detiene a un hombre de 68 años por causar, presuntamente, la muerte de un vecino de 43 años en Dénia

El suceso se ha producido esta tarde del miércoles, sobre las 18 horas, en el aparcamiento cercano a la urbanización Palovi

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Imagen de archivo de un vehículo de la Policía Nacional. / Policía Nacional
Imagen de archivo de un vehículo de la Policía Nacional. / Policía Nacional

Un ciudadano belga de 68 años ha sido detenido este miércoles en Dénia, capital de la Marina Alta, por la presunta muerte de un vecino español de 43, tras una fuerte discusión en una urbanización, según ha publicado la Agencia EFE. Los investigadores de la Policía Nacional esperan el examen forense del Instituto de Medicina Legal de Alicante para confirmar la hipótesis de que la víctima cayó hacia atrás tras un empujón y sufrió un golpe mortal en el cuello.

El suceso ha tenido lugar sobre las 18:00 horas de este miércoles 24 de junio, en una zona de aparcamiento cercana a la urbanización Palovi, en el área de Les Deveses. Aunque no se ha especificado el motivo de la pelea, se ha indicado a la agencia de comunicación que existían desavenencias previas entre ambos por cuestiones de convivencia.

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De acuerdo con la Agencia EFE, el propio presunto agresor ha avisado a los servicios de emergencias y ha admitido los hechos. Esa misma tarde, se ha realizado el levantamiento del cadáver y la reconstrucción, tras lo cual el sospechoso ha quedado arrestado en los calabozos de la comisaría de Dénia y podría pasar a disposición judicial el próximo viernes.

Según ha publicado el diario ABC, una vecina ha sido quien ha alertado al servicio de Emergencias 112 de lo sucedido. No obstante, la unidad del SAMU que ha sido enviada hasta allí tan solo ha podido certificar el fallecimiento de uno de los dos vecinos.

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Noticia en ampliación.

Un niño de 12 años ha muerto tras ser apuñalado en un centro cultural en Villanueva de la Cañada (Madrid), como ha confirmado el consistorio de la localidad. El agresor, que habría actuado dentro de la biblioteca del recinto, ha sido detenido. (Fuente: 112 Comunidad Madrid)

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