España

La mujer que comió salmón ahumado y terminó en coma: fue intoxicada por la bacteria Listeria y el seguro no paga el hospital

Las autoridades sanitarias locales encontraron unas 3 millones de bacterias por cada gramo de salmón ahumado contaminado

Guardar
Google icon
Monitor en un quirófano (Shutterstock)
Monitor en un quirófano (Shutterstock)

Una mujer italiana de 63 años ha denunciado a una empresa distribuidora de alimentos por intoxicarse de licteriosis tras el consumo de un salmón ahumado que estaba contaminado. Ahora, el seguro se niega a pagar los gastos médicos del hospital.

Los hechos ocurrieron en 2023, cuando esta italiana acudió a un supermercado y compró cuatro paquetes de salmón ahumado. Al día siguiente de su ingesta, la mujer comenzó a encontrarse mal y acudió a su centro médico. La infección por la bacteria Listeria acabó induciéndola en un coma y en la hospitalización en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) durante 20 días.

PUBLICIDAD

“Si lo pienso, no puedo dormir por las noches”, explicaba al medio italiano Il Resto del Carlino cuando aún se encontraba afectada por la meningitis, la neumonía bilateral, los ataques epilépticos, la trombosis y los problemas cardiovasculares que le provocó la bacteria. Tras dos meses ingresada, recibió el alta y salió del hospital en silla de ruedas.

En su momento, la comisión médica le reconoció una discapacidad del 100%, aunque acaban de reducírsela al 35%. “Pero eso significa que no puedo correr, me cuesta caminar y respirar. A menudo no puedo recordar las palabras y no puedo subir los escalones más altos. Para llegar a la parada del autobús tengo que salir mucho antes. Mi vida ha dado un vuelco y continúa así”, comenta.

PUBLICIDAD

Las autoridades sanitarias locales acudieron al hogar de la paciente donde inspeccionaron los paquetes de salmón ahumados. En ellos encontraron cantidades muy elevadas de la bacteria Listeria: hasta 3 millones por gramo. Fue entonces cuando emitieron una alerta a la Unión Europea para informar de la peligrosidad del producto.

La Fiscalía solicitó que el representante legal de la distribuidora del salmon fuera llevado a juicio por negligencia y comercio de alimentos nocivos, pero la Justicia ha sentenciado que no había causa contra el distribuidor del producto dado que la investigación llevada a cabo no permitió identificar el lugar y el momento de la cadena de distribución en que se produjo la contaminación del salmón.

La documentación de la compañía analizada por los tribunales italianos demuestra que no hubo ninguna irregularidad en la cadena de suministro.

Además, la compañía de seguros de la empresa se niega a indemnizarla. “Es vergonzoso. Deberían cubrirme en oro, también todos los gastos que he hecho, entre medicinas y fisioterapia”, expone la mujer.

A las bacterias problemáticas les gustan estas 3 regiones de la piel más que otras.

Qué es la listeriosis que ha sufrido

La principal vía de transmisión de la listeriosis es el consumo de alimentos contaminados. Entre los productos más comúnmente implicados se encuentran la leche cruda, quesos elaborados con leche no pasteurizada, carnes crudas o mal cocidas, verduras crudas, embutidos, patés y quesos frescos o poco curados, como el camembert y el brie. Además, la bacteria puede transmitirse de madre a hijo durante el embarazo, ya sea a través de la placenta o en el momento del parto.

La listeriosis afecta principalmente a adultos mayores, personas con sistemas inmunitarios debilitados, mujeres embarazadas y recién nacidos. En personas sanas, la infección puede manifestarse como una enfermedad leve con síntomas similares a los de la gripe, como fiebre y dolores musculares. Sin embargo, en personas con factores de riesgo, la listeriosis puede provocar síntomas más graves, incluyendo fiebre alta, dolor de cabeza intenso, rigidez en el cuello, confusión, pérdida de equilibrio y convulsiones, indicativos de una posible meningitis.

Para prevenir la listeriosis, es fundamental adoptar medidas de seguridad alimentaria, especialmente en los grupos de riesgo. Estas medidas incluyen evitar el consumo de leche cruda o productos lácteos elaborados con leche no pasteurizada, cocinar adecuadamente las carnes, lavar minuciosamente las verduras antes de su consumo y mantener una higiene adecuada en la manipulación y preparación de alimentos.

Temas Relacionados

LicteriosisBacteriaAlimentos contaminadosEnfermedades y MedicamentosEnfermedades y Medicamentos EspañaEspaña-SaludEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Rufián critica el “y tú más” del PSOE respecto a la corrupción y exige responsabilidades, porque muchos “son peores, pero ¿y qué?”

El portavoz de ERC ha criticado el discurso defensivo del PSOE sobre los casos judiciales y ha reclamado respuestas directas a Pedro Sánchez sobre la gestión interna del partido. “Ha dicho que cómo no continuar. Pero ¿para hacer qué?”, ha preguntado

Rufián critica el “y tú más” del PSOE respecto a la corrupción y exige responsabilidades, porque muchos “son peores, pero ¿y qué?”

Le deniegan la incapacidad laboral a un conductor de autobuses pese a los efectos de su medicación: “Tomo diazepam, antidepresivos... en conjunto son una bomba”

Francisco Martínez denuncia que se le obliga a seguir al volante aun cuando su estado de salud supone un riesgo

Le deniegan la incapacidad laboral a un conductor de autobuses pese a los efectos de su medicación: “Tomo diazepam, antidepresivos... en conjunto son una bomba”

La derecha francesa presenta una proposición de ley para blindar el aire acondicionado en colegios y centros de salud ante una ola de calor histórica

Las altas temperaturas en Francia han provocado el cierre de cerca de 1.800 colegios, así como restricciones en hospitales y monumentos

La derecha francesa presenta una proposición de ley para blindar el aire acondicionado en colegios y centros de salud ante una ola de calor histórica

Elisa Mouliaá acude a los juzgados tras la orden de detención para declarar ante la acusación de Íñigo Errejón de calumnias

El juez Arturo Zamarriego mandó arrestarla después de que no acudiera a la tercera citación

Elisa Mouliaá acude a los juzgados tras la orden de detención para declarar ante la acusación de Íñigo Errejón de calumnias

El ébola llega a Europa: Francia confirma un primer caso importado en medio de la epidemia

El brote de República Democrática del Congo supera ya los 1.000 casos confirmados y se acerca a las 300 muertes

El ébola llega a Europa: Francia confirma un primer caso importado en medio de la epidemia
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Rufián critica el “y tú más” del PSOE respecto a la corrupción y exige responsabilidades, porque muchos “son peores, pero ¿y qué?”

Rufián critica el “y tú más” del PSOE respecto a la corrupción y exige responsabilidades, porque muchos “son peores, pero ¿y qué?”

Elisa Mouliaá acude a los juzgados tras la orden de detención para declarar ante la acusación de Íñigo Errejón de calumnias

Junts exige a Pedro Sánchez que se aparte y pide que el Congreso elija a otro presidente para que el Gobierno siga “sin la extrema derecha”

Pedro Sánchez comparece en el Congreso para informar de los casos Zapatero, Leire y Ábalos, en directo: última hora la sesión sobre corrupción

Pedro Sánchez asegura que no hubo trato de favor en el rescate de Plus Ultra y defiende que “jamás” conoció las actuaciones de Ábalos

ECONOMÍA

Le deniegan la incapacidad laboral a un conductor de autobuses pese a los efectos de su medicación: “Tomo diazepam, antidepresivos... en conjunto son una bomba”

Le deniegan la incapacidad laboral a un conductor de autobuses pese a los efectos de su medicación: “Tomo diazepam, antidepresivos... en conjunto son una bomba”

Europa desembolsa 846 millones para reconstruir Valencia tras la DANA: la segunda mayor ayuda del Fondo de Solidaridad en la historia de la UE

Si quieres una casa con piscina, estos son los barrios de España donde más fácil es encontrarla

Pablo Borraz, arquitecto: “Esta es la pregunta que deberías hacerle siempre a tu arquitecto al diseñar una vivienda”

En España faltan viviendas, pero solo el 70% de las construidas se destina a primera residencia: 7,7 millones están vacías o son secundarias

DEPORTES

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy, miércoles 24 de junio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy, miércoles 24 de junio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Mourinho rompe su silencio tras su regreso al Real Madrid: “Mbappé es fenomenal y voy a ayudarle a ser aún mejor”

Vídeo resumen y goles: Colombia supera por la mínima a RD Congo, asegura su clasificación y le servirá el empate contra Portugal para ser primera

Aday Mara y Sergio de Larrea abren una nueva página para España en la NBA: jugarán en los Oklahoma City Thunder y los Dallas Mavericks

Budimir da la primera victoria a Croacia y elimina a Panamá del Mundial 2026: el resumen y el gol, en vídeo