La mujer que comió salmón ahumado y terminó en coma: fue intoxicada por la bacteria Listeria y el seguro no paga el hospital

Monitor en un quirófano (Shutterstock)

Una mujer italiana de 63 años ha denunciado a una empresa distribuidora de alimentos por intoxicarse de licteriosis tras el consumo de un salmón ahumado que estaba contaminado. Ahora, el seguro se niega a pagar los gastos médicos del hospital.

Los hechos ocurrieron en 2023, cuando esta italiana acudió a un supermercado y compró cuatro paquetes de salmón ahumado. Al día siguiente de su ingesta, la mujer comenzó a encontrarse mal y acudió a su centro médico. La infección por la bacteria Listeria acabó induciéndola en un coma y en la hospitalización en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) durante 20 días.

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“Si lo pienso, no puedo dormir por las noches”, explicaba al medio italiano Il Resto del Carlino cuando aún se encontraba afectada por la meningitis, la neumonía bilateral, los ataques epilépticos, la trombosis y los problemas cardiovasculares que le provocó la bacteria. Tras dos meses ingresada, recibió el alta y salió del hospital en silla de ruedas.

En su momento, la comisión médica le reconoció una discapacidad del 100%, aunque acaban de reducírsela al 35%. “Pero eso significa que no puedo correr, me cuesta caminar y respirar. A menudo no puedo recordar las palabras y no puedo subir los escalones más altos. Para llegar a la parada del autobús tengo que salir mucho antes. Mi vida ha dado un vuelco y continúa así”, comenta.

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Las autoridades sanitarias locales acudieron al hogar de la paciente donde inspeccionaron los paquetes de salmón ahumados. En ellos encontraron cantidades muy elevadas de la bacteria Listeria: hasta 3 millones por gramo. Fue entonces cuando emitieron una alerta a la Unión Europea para informar de la peligrosidad del producto.

La Fiscalía solicitó que el representante legal de la distribuidora del salmon fuera llevado a juicio por negligencia y comercio de alimentos nocivos, pero la Justicia ha sentenciado que no había causa contra el distribuidor del producto dado que la investigación llevada a cabo no permitió identificar el lugar y el momento de la cadena de distribución en que se produjo la contaminación del salmón.

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La documentación de la compañía analizada por los tribunales italianos demuestra que no hubo ninguna irregularidad en la cadena de suministro.

Además, la compañía de seguros de la empresa se niega a indemnizarla. “Es vergonzoso. Deberían cubrirme en oro, también todos los gastos que he hecho, entre medicinas y fisioterapia”, expone la mujer.

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A las bacterias problemáticas les gustan estas 3 regiones de la piel más que otras.

Qué es la listeriosis que ha sufrido

La principal vía de transmisión de la listeriosis es el consumo de alimentos contaminados. Entre los productos más comúnmente implicados se encuentran la leche cruda, quesos elaborados con leche no pasteurizada, carnes crudas o mal cocidas, verduras crudas, embutidos, patés y quesos frescos o poco curados, como el camembert y el brie. Además, la bacteria puede transmitirse de madre a hijo durante el embarazo, ya sea a través de la placenta o en el momento del parto.

La listeriosis afecta principalmente a adultos mayores, personas con sistemas inmunitarios debilitados, mujeres embarazadas y recién nacidos. En personas sanas, la infección puede manifestarse como una enfermedad leve con síntomas similares a los de la gripe, como fiebre y dolores musculares. Sin embargo, en personas con factores de riesgo, la listeriosis puede provocar síntomas más graves, incluyendo fiebre alta, dolor de cabeza intenso, rigidez en el cuello, confusión, pérdida de equilibrio y convulsiones, indicativos de una posible meningitis.

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Para prevenir la listeriosis, es fundamental adoptar medidas de seguridad alimentaria, especialmente en los grupos de riesgo. Estas medidas incluyen evitar el consumo de leche cruda o productos lácteos elaborados con leche no pasteurizada, cocinar adecuadamente las carnes, lavar minuciosamente las verduras antes de su consumo y mantener una higiene adecuada en la manipulación y preparación de alimentos.