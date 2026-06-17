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Avance de ‘Sueños de libertad’ del jueves 17 de junio: Andrés decide dejar el miedo atrás e invita a Valentina a salir

La ficción diaria de Antena 3 eleva la tensión con un nuevo paso en la relación de Andrés y Valentina

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Andrés y Valentina en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).
Andrés y Valentina en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

La tensión no deja de crecer en Sueños de libertad. La ficción diaria de Antena 3 continúa avanzando en una semana marcada por secretos que salen a la luz, relaciones al límite y decisiones que pueden cambiar para siempre el rumbo de sus protagonistas. Después de varios capítulos repletos de conflictos, el episodio de este jueves traerá consigo despedidas emocionales, intentos de reconciliación y nuevos movimientos que no dejarán indiferente a nadie.

Los acontecimientos comenzaron con un duro golpe para Luz, quien recibió una información inesperada que puso en patas arriba todo aquello que creía saber. Al mismo tiempo, una antigua fotografía en la que aparecían Beatriz, Gabriel y Juanito volvió a resurgir, removiendo recuerdos del pasado y despertando nuevas incógnitas sobre la relación que une a los tres personajes.

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Mientras tanto, la complicada situación de Nieves en prisión se ha convertido en uno de los principales ejes argumentales de la semana. Digna ha permanecido a su lado en todo momento, incluso enfrentándose a Don Agustín cuando este volvió a poner en duda la actitud de la detenida. Sin embargo, las sospechas del religioso no hicieron más que aumentar en los siguientes días, llegando incluso a dirigir sus dudas hacia Gabriel y provocando nuevas tensiones en torno al caso.

Nieves y Don Agustín en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).
Nieves y Don Agustín en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

En otro de los frentes abiertos, Marta decidió sincerarse con Damián sobre lo sucedido en la Casa de los Montes, sacando a la luz una verdad que llevaba demasiado tiempo guardando. Además, la investigación sobre la muerte de Alberto ha seguido avanzando y la llegada de los resultados de la autopsia mantiene en vilo a todos los implicados, que esperan conocer qué ocurrió realmente.

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Los problemas tampoco han faltado en el ámbito personal. Pablo intentó solucionar sus problemas recurriendo a un método desesperado: tratar de comprar el silencio o la colaboración de Don Agustín mediante un soborno, una arriesgada maniobra cuyas consecuencias podrían ser devastadoras. En paralelo, Miguel protagonizó un momento de gran vulnerabilidad al abrir su corazón ante Claudia y compartir con ella sentimientos que llevaba mucho tiempo ocultando.

Por su parte, la situación de Paula ha generado una gran preocupación entre quienes la rodean. Después de que Manuela descubriera que la joven trataba de llevarse comida debido a sus dificultades, el problema se hizo aún más evidente cuando Tasio la encontró durmiendo en la calle, una escena que lo dejó profundamente afectado y que le hizo tomar conciencia de la gravedad de la situación.

Paula en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).
Paula en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

El episodio del miércoles tampoco estuvo exento de enfrentamientos. Gabriel descubrió que Cloe había colaborado con los De la Reina, algo que provocó una fuerte reacción por su parte. Al mismo tiempo, Claudia decidió pedir explicaciones a Luz en una conversación que prometía sacar a la superficie asuntos que permanecían ocultos. Además, una decisión tomada por Damián provocó un nuevo distanciamiento con Tasio, dejando la relación entre ambos en uno de sus momentos más delicados.

Episodio 585 del jueves 18 de junio

Ahora, en el capítulo de este jueves, Damián intentará dar un paso para arreglar sus diferencias con Tasio y recuperar la relación que ambos mantenían antes de los últimos conflictos. Sin embargo, recomponer los lazos rotos no será una tarea sencilla y ambos deberán enfrentarse a sus diferencias si quieren dejar atrás los reproches.

La emoción también será protagonista con la marcha de Fina de la casa de los De la Reina. Su despedida supondrá el cierre de una etapa importante en su vida y dejará un vacío entre aquellos que han compartido con ella tantos momentos.

Fina y Marta en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).
Fina y Marta en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Por otro lado, Begoña demostrará una vez más su compromiso al ofrecerse para asumir las tareas del dispensario durante la ausencia de Miguel, mientras que Andrés se decidirá a abrir un nuevo capítulo en su vida sentimental y dará el paso de invitar a Valentina a salir, explorando así la posibilidad de que entre ambos pueda surgir algo más.

En medio de este complejo escenario, Gabriel llegará a la conclusión de que la situación con Beatriz ha ido demasiado lejos y planteará a Begoña la posibilidad de alejarla definitivamente. Pero el gran giro de la jornada llegará gracias a Tasio, cuya inesperada decisión de incorporar a una nueva persona a la fábrica generará un importante revuelo y promete traer nuevas consecuencias en los próximos episodios.

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