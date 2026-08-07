Daniel Sancho rompe su silencio desde la cárcel para defender a su padre: “Él jamás maltrató a mi madre”

Silvia Bronchalo, Daniel Sancho y Rodolfo Sancho, en montaje de 'Infobae' (Mediaset / EFE / Europa Press)

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Tres años después del asesinato de Edwin Arrieta, el nombre de Daniel Sancho vuelve a estar en el centro de la actualidad, aunque esta vez no por el proceso judicial que le mantiene en prisión en Tailandia. El joven ha decidido posicionarse en la batalla legal que enfrenta a sus padres, Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo, y su postura es clara: se coloca del lado de su padre.

Según ha revelado el abogado Marcos García Montes, Daniel Sancho mantiene una relación rota con su madre después de que esta denunciara al actor por un presunto delito leve de vejaciones, insultos y maltrato psicológico. Un conflicto familiar que habría marcado un antes y un después en la relación entre madre e hijo.

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“Daniel no quiere hablar con ella. Se enfadó mucho por la denuncia de presuntos malos tratos contra Rodolfo”, ha explicado el letrado en una entrevista concedida a Informativos Telecinco. Según su versión, el joven considera que su padre no cometió ningún tipo de maltrato y estaría dispuesto a defenderlo públicamente si fuese necesario.

Fotografía de archivo de Daniel Sancho (c) durante su detención en Tailandia. EFE/EPA/SOMKEAT RUKSAMAN

“Dijo: ‘Yo voy a donde sea a declarar, mi padre jamás maltrató a mi madre’. Dice que su padre es la única persona en la que tiene confianza”, aseguró García Montes.

Una fractura familiar que viene de lejos

La relación entre Daniel Sancho y Silvia Bronchalo ya atravesaba dificultades desde hacía meses. La madre del joven, que durante todo el proceso judicial en Tailandia ha mantenido una actitud mucho más discreta que Rodolfo Sancho, decidió romper su silencio el pasado mes de febrero con su primera entrevista televisiva.

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En aquella conversación explicó que había aceptado hablar públicamente, entre otros motivos, por la necesidad de hacer frente a los gastos derivados de la situación de su hijo: desplazamientos a Tailandia, abogados y diferentes trámites relacionados con el caso.

Bronchalo reconoció entonces que la comunicación con Daniel no atravesaba su mejor momento y que la distancia entre ambos se había ido haciendo cada vez mayor. Una situación que, según la versión del entorno del joven, terminó de agravarse tras la denuncia contra Rodolfo Sancho.

Silvia Bronchalo con Santi Acosta en el programa 'De viernes'. (Atresmedia)

El procedimiento judicial se inició después de que la actriz denunciara al intérprete por varios mensajes que recibió durante las conversaciones que ambos mantuvieron para coordinar asuntos relacionados con su hijo. En esos mensajes aparecían expresiones como “pirada”, “bipolar” o “incapaz”, aunque finalmente el actor fue absuelto.

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Rodolfo Sancho, el gran apoyo de Daniel durante el proceso

Desde que Daniel Sancho fue detenido en Tailandia en agosto de 2023, Rodolfo Sancho ha tenido un papel protagonista en su defensa. El actor ha viajado en varias ocasiones al país asiático, ha acompañado a su hijo durante el proceso judicial y ha mantenido una estrecha relación con el equipo legal encargado de su caso.

Ese apoyo constante habría reforzado el vínculo entre ambos, especialmente durante una etapa marcada por la presión mediática y la incertidumbre judicial. Mientras tanto, Silvia Bronchalo ha intentado mantenerse cerca de su hijo pese a las dificultades familiares y personales. Sin embargo, según las palabras de García Montes, la situación actual entre ambos es de distanciamiento absoluto.

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Daniel Sancho asesinó a Edwin Arrieta y cumple cadena perpetua en Tailandia.

El futuro de Daniel Sancho sigue pendiente de los próximos pasos judiciales y de la posibilidad de que pueda cumplir su condena en España, un escenario que se ha planteado en los últimos meses. Mientras tanto, su entorno más cercano continúa marcado por una profunda fractura familiar que ahora vuelve a quedar expuesta públicamente.