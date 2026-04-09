Kira Miró confiesa su desconocida fobia y que le obligó a parar un rodaje: “Me dan un asco que no lo puedo soportar”

Kira Miró y Salva Reina en 'El Hormiguero' (Atresmedia)

La visita de Kira Miró a El Hormiguero dejó uno de esos momentos televisivos que rápidamente trascienden la pantalla y se convierten en tema de conversación. Lo que comenzó como una entrevista promocional por su nueva película junto a Salva Reina, Solos, terminó derivando en una confesión inesperada que no tardó en generar reacciones tanto en el plató como en redes sociales.

En un ambiente distendido, habitual en el programa conducido por Pablo Motos, la conversación fue derivando hacia terrenos más personales. Fue en ese contexto cuando surgió uno de los momentos más comentados de la noche. El presentador introdujo un tema que sorprendió tanto al público como a los espectadores: la peculiar fobia de la actriz.

Kira Miró y Salva Reina en 'El Hormiguero' (Atresmedia)

Tras hablar de algunos detalles relacionados con la película, que se estrena en las salas de cine el próximo 10 de abril, el de Requena afirmó: “Kira, tú tienes fobia a los mocos”. Lejos de esquivar la cuestión, la invitada confirmó su miedo sin rodeos, generando una mezcla de sorpresa y humor en el estudio. “Me dan un asco que no lo puedo soportar, sobre todo los blandos”, confesó, provocando risas inmediatas y gestos de incredulidad entre los presentes.

Sin embargo, lo que parecía una simple anécdota se transformó rápidamente en un relato mucho más impactante. La actriz compartió una experiencia vivida durante un rodaje que evidencia hasta qué punto esta fobia influye en su vida profesional. En plena grabación de una escena íntima junto al actor Carlos Santos, un detalle inesperado alteró por completo el desarrollo del trabajo.

Kira Miró protagoniza 'Solos': "Las redes son un lugar sin ley. Agradezco no haber tenido móvil cuando era adolescente" (Europa Press)

“Tenemos una secuencia íntima sexual y, de repente, en pleno tema miro y le veo un moco… no podía seguir”, relató. La situación obligó a detener la grabación, interrumpiendo una escena que debía transmitir cercanía y complicidad, pero que terminó convirtiéndose en un momento incómodo e imposible de sostener para la actriz. Según explicó, no pudo continuar hasta que el problema desapareció, dejando claro que su reacción no era exagerada ni puntual.

“En el teatro tenía también un compañero al que, todas las noches, le salía el mismo moco en la misma escena”, continuó diciendo. Lejos de tratarse de una simple manía pasajera, Kira Miró quiso subrayar que su rechazo es profundo y persistente. Durante la entrevista explicó que esta aversión forma parte de su vida desde hace años y que, incluso, podría tener un componente familiar.

Kira Miró, en 'El Hormiguero' (Atresmedia)

Según contó, se trata de algo casi “genético”, ya que su hermana experimenta exactamente la misma reacción. Además, recordó que en el mundo del teatro también ha vivido situaciones similares, tanto propias como compartidas con compañeros de profesión, lo que refuerza la idea de que no es un hecho aislado.

Más allá de esta llamativa confesión, la entrevista también abordó otros temas vinculados a su trayectoria y a su nuevo proyecto cinematográfico. La actriz reflexionó sobre cuestiones como las relaciones de pareja o el paso del tiempo, elementos que forman parte del eje narrativo de Solos. Sin embargo, ninguno de esos asuntos logró eclipsar el impacto de su revelación.

Como suele ocurrir con los momentos más espontáneos del programa, la escena no tardó en saltar a las redes sociales, donde los usuarios reaccionaron de forma inmediata. Mientras algunos confesaban sentirse identificados con la fobia de la actriz, otros mostraban incredulidad ante la situación descrita, especialmente por haberse producido en un contexto profesional como un rodaje.