La casa de Salva Reina y Kira Miró en el centro de Madrid: chimenea eléctrica, decoración vanguardista y terraza

Los actores Salva Reina y Kira Miró posan en la alfombra roja de la 40º edición de los Premios Goya, en el Auditori del Centre de Convencions Internacionals, a 28 de febrero de 2026, en Barcelona, Cataluña (España). (Alberto Paredes / Europa Press).

El plató de El Hormiguero ha recibido la noche de este miércoles, 8 de abril, a dos de los rostros más carismáticos del panorama audiovisual español: Kira Miró y Salva Reina. La pareja, tanto en la ficción como en la vida real, visitará el espacio de Pablo Motos para presentar su nuevo proyecto cinematográfico, Solos, que llegará a los cines el próximo día 10 de abril.

Más allá de su nueva aventura cinematográfica, la visita de Miró y Reina también despierta interés por la complicidad que ambos desprenden. Tras más de cuatro años de relación, se han consolidado como una de las parejas más sólidas y queridas del panorama nacional. Su conexión traspasa la pantalla, algo que previsiblemente quedará patente durante su intervención televisiva.

Salva Reina y Kira Miró durante su visita a 'El Hormiguero' (El Hormiguero)

El interés del público por la pareja no se limita únicamente a su trayectoria profesional o su historia de amor. También su vida cotidiana genera curiosidad, especialmente su hogar en Madrid, un espacio que han ido mostrando poco a poco a través de sus redes sociales. Se trata de un piso que refleja fielmente su personalidad, donde predominan los tonos claros y los materiales naturales, especialmente la madera, creando un ambiente cálido y acogedor.

La preciosa vivienda de Kira Miró y Salva Reina en Madrid

Uno de los espacios más destacados de la vivienda es el salón, concebido como el auténtico corazón del hogar. En él abundan las plantas, que aportan frescura, así como fotografías personales que narran momentos importantes de sus vidas. En el centro de la estancia se sitúa una chimenea eléctrica que, además de cumplir una función práctica, añade un toque decorativo que evoca el estilo rústico de una cabaña, sin renunciar a la modernidad.

Kira Miró en su casa de Madrid (Instagram / @kiramiro)

El gusto por el arte también tiene un lugar destacado en esta estancia. Entre las piezas que decoran las paredes, sobresale un cuadro del artista vasco Balu, que aporta carácter y personalidad al conjunto. El mobiliario no pasa desapercibido: un sofá de cuero negro se integra con elegancia junto a una llamativa columna de mármol del mismo color, enriquecida con detalles dorados. Este elemento se convierte en uno de los focos visuales del salón, junto a un radiador intervenido que refleja el estilo único de la pareja.

Junto al salón se encuentra la cocina, otro de los espacios que destacan por su singularidad. En ella, los azulejos retro en tono verde botella aportan un aire distintivo que contrasta con los muebles de madera clara y una encimera blanca. La combinación de colores y materiales genera un equilibrio visual que sitúa a los accesorios y electrodomésticos como protagonistas del espacio, sin perder la armonía general del conjunto.

Kira Miró en el salón de su casa en el centro de Madrid (Instagram / @kiramiro)

Cuando el clima lo permite, Miró y Reina disfrutan de su terraza, un rincón luminoso que se convierte en refugio ideal para desconectar. Aunque no se conocen sus dimensiones exactas, sí se sabe que cuenta con una excelente entrada de luz natural. Las cortinas en tonos claros contribuyen a ampliar visualmente el espacio, mientras que las guirnaldas luminosas crean una atmósfera acogedora incluso durante la noche.

El dormitorio, por su parte, mantiene la misma línea estética del resto de la vivienda. Destacan los cabeceros en color crema, de grandes dimensiones y acabado acolchado, que aportan una sensación extra de confort. La ropa de cama en tonos neutros refuerza la serenidad del ambiente, mientras que las mesillas en gris oscuro rompen con la monocromía y añaden un contraste elegante. Los detalles en enchufes y luminarias completan un espacio pensado para el descanso.

Kira Miró en el salón de su piso en Madrid (Instagram / @kiramiro)

En definitiva, la vivienda de Kira Miró y Salva Reina se presenta como un auténtico oasis en pleno centro de Madrid, un lugar donde la estética y la funcionalidad conviven para ofrecer un refugio frente al ritmo frenético de sus agendas profesionales. Una faceta más de una pareja que, tanto dentro como fuera de los focos, continúa despertando el interés del público.