España

La casa de Salva Reina y Kira Miró en el centro de Madrid: chimenea eléctrica, decoración vanguardista y terraza

La pareja, que es una de las queridas de la prensa rosa, cuenta con una impresionante vivienda situada en el corazón de la capital

Guardar
Los actores Salva Reina y Kira Miró posan en la alfombra roja de la 40º edición de los Premios Goya, en el Auditori del Centre de Convencions Internacionals, a 28 de febrero de 2026, en Barcelona, Cataluña (España). (Alberto Paredes / Europa Press).
Los actores Salva Reina y Kira Miró posan en la alfombra roja de la 40º edición de los Premios Goya, en el Auditori del Centre de Convencions Internacionals, a 28 de febrero de 2026, en Barcelona, Cataluña (España). (Alberto Paredes / Europa Press).

El plató de El Hormiguero ha recibido la noche de este miércoles, 8 de abril, a dos de los rostros más carismáticos del panorama audiovisual español: Kira Miró y Salva Reina. La pareja, tanto en la ficción como en la vida real, visitará el espacio de Pablo Motos para presentar su nuevo proyecto cinematográfico, Solos, que llegará a los cines el próximo día 10 de abril.

Más allá de su nueva aventura cinematográfica, la visita de Miró y Reina también despierta interés por la complicidad que ambos desprenden. Tras más de cuatro años de relación, se han consolidado como una de las parejas más sólidas y queridas del panorama nacional. Su conexión traspasa la pantalla, algo que previsiblemente quedará patente durante su intervención televisiva.

Salva Reina y Kira Miró comparten en ‘El Hormiguero’ su visión sobre la pareja y la convivencia: “Somos un superequipo”
Salva Reina y Kira Miró durante su visita a 'El Hormiguero' (El Hormiguero)

El interés del público por la pareja no se limita únicamente a su trayectoria profesional o su historia de amor. También su vida cotidiana genera curiosidad, especialmente su hogar en Madrid, un espacio que han ido mostrando poco a poco a través de sus redes sociales. Se trata de un piso que refleja fielmente su personalidad, donde predominan los tonos claros y los materiales naturales, especialmente la madera, creando un ambiente cálido y acogedor.

La preciosa vivienda de Kira Miró y Salva Reina en Madrid

Uno de los espacios más destacados de la vivienda es el salón, concebido como el auténtico corazón del hogar. En él abundan las plantas, que aportan frescura, así como fotografías personales que narran momentos importantes de sus vidas. En el centro de la estancia se sitúa una chimenea eléctrica que, además de cumplir una función práctica, añade un toque decorativo que evoca el estilo rústico de una cabaña, sin renunciar a la modernidad.

Kira Miró en su casa de Madrid (Instagram / @kiramiro)
Kira Miró en su casa de Madrid (Instagram / @kiramiro)

El gusto por el arte también tiene un lugar destacado en esta estancia. Entre las piezas que decoran las paredes, sobresale un cuadro del artista vasco Balu, que aporta carácter y personalidad al conjunto. El mobiliario no pasa desapercibido: un sofá de cuero negro se integra con elegancia junto a una llamativa columna de mármol del mismo color, enriquecida con detalles dorados. Este elemento se convierte en uno de los focos visuales del salón, junto a un radiador intervenido que refleja el estilo único de la pareja.

Junto al salón se encuentra la cocina, otro de los espacios que destacan por su singularidad. En ella, los azulejos retro en tono verde botella aportan un aire distintivo que contrasta con los muebles de madera clara y una encimera blanca. La combinación de colores y materiales genera un equilibrio visual que sitúa a los accesorios y electrodomésticos como protagonistas del espacio, sin perder la armonía general del conjunto.

Kira Miró en el salón de su casa en el centro de Madrid (Instagram / @kiramiro)
Kira Miró en el salón de su casa en el centro de Madrid (Instagram / @kiramiro)

Cuando el clima lo permite, Miró y Reina disfrutan de su terraza, un rincón luminoso que se convierte en refugio ideal para desconectar. Aunque no se conocen sus dimensiones exactas, sí se sabe que cuenta con una excelente entrada de luz natural. Las cortinas en tonos claros contribuyen a ampliar visualmente el espacio, mientras que las guirnaldas luminosas crean una atmósfera acogedora incluso durante la noche.

El dormitorio, por su parte, mantiene la misma línea estética del resto de la vivienda. Destacan los cabeceros en color crema, de grandes dimensiones y acabado acolchado, que aportan una sensación extra de confort. La ropa de cama en tonos neutros refuerza la serenidad del ambiente, mientras que las mesillas en gris oscuro rompen con la monocromía y añaden un contraste elegante. Los detalles en enchufes y luminarias completan un espacio pensado para el descanso.

Kira Miró en el salón de su piso en Madrid (Instagram / @kiramiro)
Kira Miró en el salón de su piso en Madrid (Instagram / @kiramiro)

En definitiva, la vivienda de Kira Miró y Salva Reina se presenta como un auténtico oasis en pleno centro de Madrid, un lugar donde la estética y la funcionalidad conviven para ofrecer un refugio frente al ritmo frenético de sus agendas profesionales. Una faceta más de una pareja que, tanto dentro como fuera de los focos, continúa despertando el interés del público.

Temas Relacionados

ActoresActricesFamosos EspañaGente EspañaParejas de FamososCasas de FamososCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Los profesores de la concertada quieren el sueldo y los derechos que tienen los de la pública: arrancan las negociaciones del convenio entre patronal y sindicatos

La reclamación de la equiparación en las horas lectivas centra buena parte del debate. Piden que las sesiones se equiparen a las de los colegios públicos con un registro por horas y no por minutos, como hasta ahora

Los profesores de la concertada quieren el sueldo y los derechos que tienen los de la pública: arrancan las negociaciones del convenio entre patronal y sindicatos

Aparecen 33 tesoros de oro, plata y bronce de hace 1.300 años en una estatua de Buda en Tailandia

Las excavaciones también han sacado a la luz una placa de oro y un panel de plomo o estaño con imágenes de Buda

Aparecen 33 tesoros de oro, plata y bronce de hace 1.300 años en una estatua de Buda en Tailandia

María Corina Machado se reunirá con Feijóo y Abascal durante su visita a Madrid, mientras que el Gobierno espera que sea ella quien lo solicite

El PP exhibe los fuertes lazos con la oposición venezolana. El líder del PP se reunió en enero con el líder opositor venezolano, Edmundo González

María Corina Machado se reunirá con Feijóo y Abascal durante su visita a Madrid, mientras que el Gobierno espera que sea ella quien lo solicite

Luz azul en los baños, la solución de la Universidad de Lleida para evitar que se inyecten droga en la facultad

Estas bombillas dificultan a los usuarios verse las venas, una medida disuasoria para prevenir el consumo de estupefacientes

Luz azul en los baños, la solución de la Universidad de Lleida para evitar que se inyecten droga en la facultad

Un hombre pide 1,4 millones de euros después de quedar tetrapléjico por un medicamento al que era alérgico

El paciente ahora solo puede comunicarse a través de movimientos oculares y sutiles gestos faciales

Un hombre pide 1,4 millones de euros después de quedar tetrapléjico por un medicamento al que era alérgico
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

María Corina Machado se reunirá con Feijóo y Abascal durante su visita a Madrid, mientras que el Gobierno espera que sea ella quien lo solicite

María Corina Machado se reunirá con Feijóo y Abascal durante su visita a Madrid, mientras que el Gobierno espera que sea ella quien lo solicite

El chófer de Carmen Pano declara que llevó una bolsa con billetes de casa de la empresaria a la oficina de Aldama y de ahí a la sede del PSOE

La Guardia Civil desmantela el ‘Clan de los Lyons’, el grupo criminal escocés más violento que gestionaba el narcotráfico desde la Costa del Sol

La Justicia expulsa de España a un hombre que llevaba una década residiendo en el país: alegó arraigo familiar, pero tiene antecedentes por malos tratos

Rechazan la incapacidad permanente total a un celador que sufre de lumbalgia crónica: no tiene limitaciones motoras o funcionales relevantes

ECONOMÍA

La ansiedad por el trabajo está empezando a ser reconocida como accidente laboral: un experto en recursos humanos lo explica

La ansiedad por el trabajo está empezando a ser reconocida como accidente laboral: un experto en recursos humanos lo explica

Abrir el correo electrónico de un familiar o “amenazar de broma” a alguien por mensaje: estos cinco comportamientos pueden tener varios años de prisión

Marroquíes, rumanos e italianos sostienen la compra extranjera de vivienda en España mientras las operaciones de no residentes caen un 15%

Esto es lo que te pueden subir el alquiler cuando se termine tu contrato, según una experta

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

DEPORTES

El enfado de Hansi Flick por la acción de Pubill: “Era penalti y roja; no entiendo para qué tenemos el VAR”

El enfado de Hansi Flick por la acción de Pubill: “Era penalti y roja; no entiendo para qué tenemos el VAR”

El Atlético de Madrid saca una sólida victoria en el Camp Nou ante un FC Barcelona en desventaja y afrontará con cierta ventaja la vuelta de Champions en el Metropolitano

El posible penalti de Musso y Pubill que no señaló el árbitro y desató las críticas de los aficionados del FC Barcelona durante el partido de Champions

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Champions

El día que Roger Federer mandó callar al padre de Novak Djokovic y a todo su equipo durante el torneo de Montecarlo