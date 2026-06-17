España

Avance de ‘Valle Salvaje’ del jueves 18 de junio: de la caída por las escaleras de Manuela tras un empujón a la confesión de Leonor sobre Rosalía

Lo que parecía un accidente doméstico abrirá una gran incógnita en la serie diaria de TVE

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'Valle Salvaje': Alguien tira a Manuela por las escaleras. (RTVE)
'Valle Salvaje': Alguien tira a Manuela por las escaleras. (RTVE)

Valle Salvaje regresa este jueves a La 1 con un capítulo en el que el mayor punto de interés será que Manuela sufrirá una caída por las escaleras que primero parecerá un accidente doméstico y después revelará una agresión deliberada, un giro que se suma al aumento de las sospechas sobre Rosalía tras la reanudación de la emisión habitual de la serie en TVE.

La ficción de sobremesa de la cadena pública ha retomado esta semana su ritmo normal junto a La Promesa, después de varios cambios de parrilla por la visita del papa León XIV a España y por el Mundial de fútbol. La 1 había suspendido una de las emisiones previstas para ofrecer el partido del Mundial 2026 entre España y Cabo Verde.

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Antes del episodio del jueves, Valle Salvaje ha dejado varios entramados abiertos. En el capítulo emitido el martes, Alejo animó a Bárbara a sincerarse por completo con Manuela, en un contexto marcado por la tensión visible entre la joven de los Guzmán y su primo, señal de que entre ambos siguen pendientes varios conflictos.

'Valle Salvaje': Manuela y Bárbara hablan sobre Leonardo. (RTVE)
'Valle Salvaje': Manuela y Bárbara hablan sobre Leonardo. (RTVE)

Qué pasará el jueves en ‘Valle Salvaje’

El frente de Rosalía llegará más lejos en el capítulo del jueves. Las dudas sobre la joven no solo seguirán creciendo, sino que empujarán a Luisa a intervenir de forma directa con la ayuda de Bárbara. Las dos presionarán a Leonor para que rompa su silencio. El objetivo será que el aya explique de una vez cuál es su implicación en la historia y despeje las sospechas que se han acumulado en torno a Rosalía durante los últimos días.

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La entrega del jueves de Valle Salvaje sitúa a Luisa y Bárbara frente a Leonor: ambas acorralarán al aya para exigirle que explique toda la verdad sobre Rosalía y aclare qué papel está desempeñando, mientras su silencio se vuelve cada vez más sospechoso y alimenta una de las tramas más tensas de la semana.

La otra gran sacudida de la jornada se producirá en la Casa Grande. Allí, Manuela caerá escaleras abajo en una escena que al principio se interpretará como un percance doméstico, aunque pronto se sabrá que alguien ha provocado la caída.

'La Promesa' es una serie diaria de RTVE

Ese empujón abrirá una incógnita nueva entre los habitantes del palacio y colocará a Manuela en el centro de una trama que apunta a convertirse en una de las más decisivas de Valle Salvaje. La agresión introduce además un factor de caos inmediato en una historia ya atravesada por mentiras, dobles intenciones y alianzas inestables.

Lo que ha pasado en ‘Valle Salvaje’

La entrega de Valle Salvaje que precede al capítulo del jueves ya había preparado parte de ese clima de sospecha. El episodio del miércoles pondrá el foco en Enriqueta y en su plan para acercar a Braulio a Manuela, una estrategia que empezará a torcerse cuando el joven fracase en su primer intento de cortejarla.

A ese tropiezo se sumaría una confesión inesperada de Braulio que ha dejado descolocada a su madre y alterará el rumbo que ella había diseñado para su hijo. Enriqueta pretendía impulsar ese acercamiento con la intención de convertir a Manuela en la futura esposa del joven, pese a que él no compartía ese entusiasmo.

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