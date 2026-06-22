España

Cómo hacer una tarta de yogur en taza: un antojo dulce listo en cinco minutos

Este postre es el capricho perfecto para improvisar algo especial sin necesidad de utilizar horno ni utensilios

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Taza de vidrio transparente con postre de capas: base de galletas trituradas, yogur, rodajas de fresa, frambuesas, arándanos y hojas de menta.
La imagen muestra una tarta de yogur en taza decorada con fresas, frambuesas, arándanos y hojas de menta fresca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tarta de yogur en taza es un postre rápido y fácil de hacer en tan solo cinco minutos. Un antojo dulce y cremoso con un sabor equilibrado que se convierte en el capricho perfecto para improvisar cuando apetece algo especial, sin encender el horno ni manchar utensilios.

Este postre es una adaptación moderna de las tartas de yogur, pero pensaba para prepararse en microondas y en formato individual. Ideal para meriendas rápidas, desayunos especiales o como broche dulce a una comida ligera. Se puede acompañar con frutas frescas, mermeladas o empolvorear un poco de canela.

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Receta de tarta de yogur en taza

La tarta de yogur en taza es una versión exprés de la clásica tarta de yogur, preparada y cocida directamente en una taza al microondas. La técnica principal es el batido de ingredientes húmedos y secos, seguido de una cocción muy corta en microondas. Esta receta garantiza un bizcochito jugoso, aireado y con el inconfundible toque ácido del yogur.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 6 minutos
  • Tiempo de preparación: 4 minutos
  • Tiempo de cocción: 2 minutos

Ingredientes

  1. 1 yogur natural (125 g)
  2. 1 huevo
  3. 2 cucharadas de azúcar
  4. 2 cucharadas de aceite de girasol
  5. 4 cucharadas de harina de trigo
  6. 1/2 cucharadita de levadura química tipo Royal
  7. 1/2 cucharadita de ralladura de limón (opcional)
  8. 1 pizca de sal

Cómo hacer tarta de yogur en taza, paso a paso

  • Casca el huevo en una taza grande apta para microondas. Añade el azúcar y bate bien con un tenedor.
  • Incorpora el yogur natural y el aceite. Mezcla hasta que quede homogéneo.
  • Añade la harina tamizada, la levadura, la pizca de sal y la ralladura de limón si lo deseas.
  • Remueve hasta integrar todos los ingredientes, evitando grumos.
  • Mete la taza en el microondas a máxima potencia (unos 800 W) durante 1 minuto y 30 segundos. Si ves que aún está cruda en el centro, cocina 15 segundos más.
  • Deja reposar 1 minuto para que termine de asentarse.
  • Puedes comerla directamente en la taza o desmoldar con cuidado. Añade fruta, mermelada o canela si te apetece.

Consejo técnico 1: Usa una taza grande para evitar que la masa rebose.

Consejo técnico 2: No sobrecocines, o quedará seca. Mejor comprobar con palillo y añadir 10 segundos si hace falta.

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¿Cuántas porciones rinde esta receta?

1 taza grande = 1 porción generosa (puedes dividir en 2 para dos postres ligeros).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: aprox. 320 kcal
  • Proteínas: 9 g
  • Grasas: 13 g
  • Hidratos de carbono: 40 g
  • Azúcares: 15 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

La tarta de yogur en taza está pensada para consumir al momento. Si te sobra, puedes taparla y guardar en la nevera hasta 24 horas. Caliéntala unos segundos antes de servir para disfrutar su textura original.

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