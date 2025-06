Víctor de Aldama irrumpe en la comparecencia de Leire Díez: esta es la relación entre el empresario imputado en la trama de hidrocarburos y la exmilitante soscialista

Víctor de Aldama frente a Leire Díez (captura de pantalla)

La comparecencia de Leire Díez, exmilitante del PSOE, para ofrecer explicaciones tras las filtraciones de audios en los que intenta recabar información comprometedora sobre miembros de la UCO, ha terminado convertido espectáculo, con el empresario Víctor de Aldama irrumpiendo en el hotel donde Díez ha convocado su rueda de prensa. “Esta señora es una sinvergüenza, amenaza a la Guardia Civil y dice que es un trabajo periodístico”, exclamó ante los medios. La exmilitante socialista ha asegurado que no es “ni fontanera, ni cobarde” y ha argumentado que los audios filtrados que pertenecen a videollamadas son para un libro. “Seguiré con mi trabajo para culminar el libro defendiendo mis ideas como ciudadana libre. No me van a intimidar”, ha sentenciado.

En esta misma rueda de prensa ha entrado el empresario Víctor de Aldama. “¿Qué hace aquí, señor Aldama? ¿Por qué ha venido?“, han preguntado varios periodistas en la sala. ”¿No os dais cuenta de que es una pantomima de estos sinvergüenzas?“, ha declarado, mientras repetía en varias ocasiones, que Díez ”está mintiendo“. “Al señor Ábalos lo expulsaron directamente del partido. A esta señora le abren un expediente y ayer dice que se da de baja. Es una sinvergüenza”. Asimismo, ha lanzado amenazas contra la propia Díez, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. “No sabe lo que ha hecho con venir aquí, se va a enterar esta (Leire Díez), Santos Cerdán y el presidente del Gobierno”, ha amenazado. Por si fuera poco, en este momento también ha irrumpido en la sala Javier Pérez Dolset, otro de los llamados “fontaneros” del PSOE que también aparecen en las grabaciones filtradas. Dolset ha empujado a Aldama para evitar que llegara a la periodista de profesión. Pero, ¿cuál es el vínculo que une a ambos?

Díez era una desconocida para el público hasta el pasado lunes, cuando hizo El Confidencial publicó unos audios en el que varios supuestos emisarios socialistas y del Gobierno ofrecen acuerdos con la Fiscalía y la Abogacía del Estado a Alejandro Hamlyn, empresario y presidente del Grupo Hafesa, que la Audiencia Nacional juzga por un presunto fraude de hidrocarburos de 154 millones de euros. Aldama está vinculado en una trama similar.

Del abogado a audios que no han salido

La relación entre Leire Díez y Víctor de Aldama no es nueva. Aldama, además de ser uno de los principales implicados en el llamado ‘caso Koldo’, se encuentra bajo investigación por su supuesta vinculación con una trama de fraude fiscal en el sector de los hidrocarburos. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil lo señala, junto a su socio Claudio Rivas, como el ideólogo principal de una organización criminal que habría defraudado a la Hacienda Pública más de 182 millones de euros mediante el impago del IVA en la comercialización de combustibles. Recordemos que en los audios filtrados Leire Díez, Jacobo Teijelo y Javier Pérez Dolset, ofrecen acuerdos a Hamlyn a cambio de información comprometedora contra Antonio Balas, teniente coronel de la UCO de la Guardia Civil que encabeza las pesquisas sobre el caso Koldo, donde Aldama está implicado.

Además, según ha revelado Onda Cero, Hamlyn y el comisionista de la trama Koldo compartirían letrado: José Antonio Choclán, abogado penalista que ha defendido a figuras como Cristiano Ronaldo, Imanol Arias, Corinna Larsen y políticos implicados en casos de corrupción como Francisco Correa en la trama Gürtel.

Antes de subir al ascensor, Aldama ha finalizado diciendo que él también ha sido amenazado en los audios filtrados por El Confidencial. Estas amenazas todavía no han salido a la luz, pero los audios todavía no han sido mostrados al completo, ya que solo se ha filtrado la mitad de ellos