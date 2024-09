Así reaccionó Ponferrada a la condena a Ismael Álvarez por el caso Nevenka: hoy esta imagen sería impensable

Manifestación en 2002 en Ponferrada a favor del alcalde Ismael Álvarez, acusado por Nevenka Fernández de acoso sexual (extraído de @ObjetivoLaSexta/X)

El calvario de Nevenka Fernández comenzó en 2000. Había sido nombrada concejala de Hacienda en el Ayuntamiento de Ponferrada cuando solo tenía 25 años y comenzó una relación de unos meses con el entonces alcalde del municipio, Ismael Álvarez, de su propio partido político y muy querido en el pueblo. El romance con el político, que acababa de enviudar y tenía la edad del padre de Nevenka, terminó. Sin embargo, Ismael no lo aceptó.

Nevenka se enfrentó entonces, cuando tenía 26 años, a acoso sexual y laboral por parte del alcalde, lo que le llevó a pedir la baja por depresión en el Ayuntamiento en septiembre de 2000. La joven decidió romper su silencio en marzo de 2001 e hizo una denuncia pública a Ismael Álvarez, pese a que sabía que sería un camino difícil y que tenía todo en contra.

Un año más tarde, en 2002, la sentencia condenó al alcalde de Ponferrada a la pena mínima, pero Nevenka consiguió la primer condena de un cargo político por acoso sexual, lo que animaría años después a otras mujeres a denunciar casos similares.

“A mí no me acosa nadie si no me dejo”

Los vecinos de Ponferrada, ante la condena a su alcalde, salieron a la calle a protestar por la injusticia que ellos pensaban que se estaba cometiendo: “Hay injusticias en la vida y una de las más grandes es la que le han hecho a este pobre hombre. No hemos tenido jamás un alcalde como este”, decía una mujer del municipio.

Al ser un político tan aclamado en la localidad, los habitantes se posicionaron a favor de Ismael Álvarez al considerar que la joven estaba utilizando la denuncia para escalar políticamente: “Me parece mucho mejor persona que la tal Nevenka”, expresó otro joven de Ponferrada. Fueron muchos los que consideraron que Nevenka había hecho una acusación falsa y no creyeron su testimonio: “A mí no me acosa nadie si no me dejo”.

Estas eran las calles de Ponferrada cuando condenaron a Ismael Álvarez. #ObjetivoNevenka 👇 pic.twitter.com/9cHjRYkrFx — El Objetivo (@ObjetivoLaSexta) September 26, 2024

‘Soy Nevenka’

Atrás han quedado aquellas manifestaciones que condenaban la denuncia por acoso sexual a Ismael y Nevenka Fernández se ha convertido en un icono de la lucha contra el machismo en nuestro país: rompió su silencio, se enfrentó a un juicio público y la sociedad le dio la espalda. Los apoyos han llegado con los años en forma de revisión de su historia.

Icíar Bollaín y Nevenka en la vida real y en la ficción en el Festival de Cine de San Sebastián (@SoyNevenka)

La directora de cine Icíar Bollain presentó a la competición de la Sección Oficial de la 72 edición del Festival de Cine de San Sebastián la película Soy Nevenka, que busca acercarse al acoso que sufrió la joven Nevenka, tanto por parte del alcalde como de la sociedad ponferradina e incluso española.

La película, que se suma a otros trabajos que se han hecho sobre el caso (un documental en 2021 y una novela de Juan José Millas), es “un acto político” y un intento por cambiar el foco hacia el agresor. La cinta llegará a los cines el 27 de septiembre y después se podrá visionar en Movistar Plus+.