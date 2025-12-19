Kiko Hernández muestra las marcas que le han quedado tras la paliza que sufrió en Melilla durante su huelga de hambre

Carlota Corredera reacciona a las secuelas de Kiko Hernández (Canal Quickie)

Kiko Hernández se ha estrenado como colaborador de No somos nadie este viernes 19 de diciembre tras su huelga de hambre encadenado a su negocio en Melilla que acabó en paliza. De hecho, el presentador de La casa de los gemelos 2 ha mostrado en el programa de Ten las secuelas que le han quedado tras la agresión.

Su amiga y compañera Carlota Corredera, que también es la presentadora cuando María Patiño descansa los viernes, ha reaccionado llevándose las manos a la cabeza y con los ojos vidriosos al ver la espalda de Hernández. La paliza se sumó a otros problemas: “Tengo soriasis, que me altera todo”. Corredera aclaró que el tertuliano “somatiza a través de la piel”.

“He visto muchos mensajes de que exagero, así que es solamente para que vean ustedes mi espalda, te puedes imaginar el resto del cuerpo”, ha explicado antes de mostrar a la cámara sus marcas, aunque en un principio no iba a enseñarlo. La comunicadora gallega le ha preguntado por sus sentimientos al volver, de manera forzosa, a Madrid: “Tristeza, liberado, con ocho kilos menos”.

Vídeo de Fran Antón anunciando que inicia una huelga de hambre por el cierre de su local en Melilla. (Instagram)

La presentadora ha contestado con humor: “¿Quieres ocho kilitos que te los pase?“. ”De todo se sale y ya está“, ha zanjado Kiko Hernández con dejadez. De hecho, piensa que su esfuerzo ”no ha merecido la pena".

Kiko Hernández narra su paliza

El televisivo ha narrado lo que sucedió tras su última conexión: “Estoy más tranquilo, gracias a Dios. La última noche que hablamos que estaba encadenado mandaron a gente a las tres de la mañana para molestar”. Finalmente, tuvo que denunciar: “Lo que empezó como una molestia, terminó siendo una paliza tanto a mí como a una persona de 60 años que trabaja conmigo. Tengo un parte de lesiones y está denunciado a la Guardia Civil”.

Kiko Hernández no ha dudado en señalar a su presunto agresor: “Está grabado todo en el móvil y está denunciado. Cucho, que antes vendías tornillos. Estamos detrás de ti. Es un analfabeto”. Esta paliza supuso su marcha, en principio definitiva, de Melilla, donde ha dejado atrás su local: “No hay vuelta atrás porque no tiene sentido arriesgarse de este modo”.

Secuelas de Kiko Hernández tras su paliza (Canal Quickie)

Kiko Hernández deja Melilla

Al menos, ha sacado algunos aspectos positivos de la situación: “He conocido a gente maravillosa y unas culturas que me han emocionado y porque la gente de Melilla es increíble”. “Pero haber invertido tanto para que un gobierno te cierre de la noche a la mañana, tus proyectos e ilusiones, las de mis hijas... En el fondo merece, pero ha costado mucho”, ha terminado con el tema.

En sus redes sociales expuso su parte de lesiones tras haber recibido puñetazos y patadas, lo que le provocó un traumatismo craneoencefálico leve. Carlota Corredera anunció el regreso de su amigo un día antes: “Kiko Hernández vuelve a Madrid y cierra El cielo de Melilla. Por desgracia, porque Kiko no está por voluntad propia en Madrid, sino que ha tenido que volver después de lo que le ha sucedido. A mí me gusta que esté en Madrid, pero a mí no me gusta lo que le ha pasado”.