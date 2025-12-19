España

Kiko Hernández muestra las marcas que le han quedado tras la paliza que sufrió en Melilla durante su huelga de hambre

El tertuliano se ha estrenado como colaborador de ‘No somos nadie’ después de su huelga de hambre encadenado a su local con su marido Fran Antón

Guardar
Carlota Corredera reacciona a las
Carlota Corredera reacciona a las secuelas de Kiko Hernández (Canal Quickie)

Kiko Hernández se ha estrenado como colaborador de No somos nadie este viernes 19 de diciembre tras su huelga de hambre encadenado a su negocio en Melilla que acabó en paliza. De hecho, el presentador de La casa de los gemelos 2 ha mostrado en el programa de Ten las secuelas que le han quedado tras la agresión.

Su amiga y compañera Carlota Corredera, que también es la presentadora cuando María Patiño descansa los viernes, ha reaccionado llevándose las manos a la cabeza y con los ojos vidriosos al ver la espalda de Hernández. La paliza se sumó a otros problemas: “Tengo soriasis, que me altera todo”. Corredera aclaró que el tertuliano “somatiza a través de la piel”.

“He visto muchos mensajes de que exagero, así que es solamente para que vean ustedes mi espalda, te puedes imaginar el resto del cuerpo”, ha explicado antes de mostrar a la cámara sus marcas, aunque en un principio no iba a enseñarlo. La comunicadora gallega le ha preguntado por sus sentimientos al volver, de manera forzosa, a Madrid: “Tristeza, liberado, con ocho kilos menos”.

Vídeo de Fran Antón anunciando que inicia una huelga de hambre por el cierre de su local en Melilla. (Instagram)

La presentadora ha contestado con humor: “¿Quieres ocho kilitos que te los pase?“. ”De todo se sale y ya está“, ha zanjado Kiko Hernández con dejadez. De hecho, piensa que su esfuerzo ”no ha merecido la pena".

Kiko Hernández narra su paliza

El televisivo ha narrado lo que sucedió tras su última conexión: “Estoy más tranquilo, gracias a Dios. La última noche que hablamos que estaba encadenado mandaron a gente a las tres de la mañana para molestar”. Finalmente, tuvo que denunciar: “Lo que empezó como una molestia, terminó siendo una paliza tanto a mí como a una persona de 60 años que trabaja conmigo. Tengo un parte de lesiones y está denunciado a la Guardia Civil”.

Kiko Hernández no ha dudado en señalar a su presunto agresor: “Está grabado todo en el móvil y está denunciado. Cucho, que antes vendías tornillos. Estamos detrás de ti. Es un analfabeto”. Esta paliza supuso su marcha, en principio definitiva, de Melilla, donde ha dejado atrás su local: “No hay vuelta atrás porque no tiene sentido arriesgarse de este modo”.

Secuelas de Kiko Hernández tras
Secuelas de Kiko Hernández tras su paliza (Canal Quickie)

Kiko Hernández deja Melilla

Al menos, ha sacado algunos aspectos positivos de la situación: “He conocido a gente maravillosa y unas culturas que me han emocionado y porque la gente de Melilla es increíble”. “Pero haber invertido tanto para que un gobierno te cierre de la noche a la mañana, tus proyectos e ilusiones, las de mis hijas... En el fondo merece, pero ha costado mucho”, ha terminado con el tema.

En sus redes sociales expuso su parte de lesiones tras haber recibido puñetazos y patadas, lo que le provocó un traumatismo craneoencefálico leve. Carlota Corredera anunció el regreso de su amigo un día antes: “Kiko Hernández vuelve a Madrid y cierra El cielo de Melilla. Por desgracia, porque Kiko no está por voluntad propia en Madrid, sino que ha tenido que volver después de lo que le ha sucedido. A mí me gusta que esté en Madrid, pero a mí no me gusta lo que le ha pasado”.

Temas Relacionados

Kiko HernándezNo somos nadieTelevisión EspañaFamosos EspañaGente EspañaMelillaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Así es el Pilatus, el avión que ha pilotado la princesa Leonor

Con 40 unidades, España es entre los principales clientes del PC-21. El avión se considera uno de los entrenadores más avanzados del mundo

Así es el Pilatus, el

La educación, el arma que puede acabar con la pobreza en Europa, según un estudio

España tiene 1,4 millones de personas con estudios superiores están en riesgo de pobreza

La educación, el arma que

Alessandro Lequio reaparece tras su despido para apoyar públicamente a Ana Obregón: las palabras del italiano

El exmarido de la actriz no ha dudado en intervenir por teléfono en un acto muy importante para la Fundación Aless Lequio

Alessandro Lequio reaparece tras su

Abierta la inscripción para acceder al alquiler asequible de 171 viviendas de CASA 47: así pueden apuntarse los ciudadanos

Los interesados en participar en el sorteo tienen hasta el 20 de febrero de 2026 para registrarse en la página web de Casa47 y el proceso de asignación se realizará ante notario

Abierta la inscripción para acceder

Chiara Ferragni afronta “tranquila y confiada” su posible entrada en la cárcel por el ‘Pandoro Gate’: “Esperemos que todo salga bien”

Los abogados de la ‘influencer’ han vuelto a defender su inocencia ante el tribunal, aunque la sentencia definitiva no saldrá hasta enero

Chiara Ferragni afronta “tranquila y
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Junta Electoral abre expediente

La Junta Electoral abre expediente a Pedro Sánchez por el balance de fin de año en La Moncloa en plena campaña electoral de Extremadura

La Audiencia de Madrid avala que el juez Peinado investigue a Begoña Gómez por malversación en el caso de su asesora

Los 100 helicópteros que el Ejército ha comprado a Airbus en el acuerdo más grande de la historia: de aeronaves de ataque ligero a las de emergencia

La Guardia Civil explica todo lo que debes saber de la baliza V16: “Puedes usarla fuera de España”

La denuncia de una mujer por supuestos abusos sexuales de Adolfo Suárez ya está en manos de la Justicia: esto es todo lo que se sabe

ECONOMÍA

Abierta la inscripción para acceder

Abierta la inscripción para acceder al alquiler asequible de 171 viviendas de CASA 47: así pueden apuntarse los ciudadanos

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 19 diciembre

Triplex de la Once sorteo 3: Resultados de hoy 19 diciembre

Los rituales más curiosos para atraer la suerte en el Sorteo de la Lotería de Navidad 2025: de la bolsa de lentejas a las imágenes de Santos

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 3

DEPORTES

Laporta acusa al Real Madrid

Laporta acusa al Real Madrid de “vomitar mentiras e intoxicar de manera constante” durante la cena de Navidad del Barcelona

“El que decide al final es Carlos”: Toni Nadal analiza la ruptura entre Alcaraz y Ferrero y apunta al papel del jugador en la élite

Una nutricionista del Real Madrid denuncia la situación que vivió dentro del club: “Se reían de mí y se burlaban en los grupos de WhatsApp”

Así es el Estadio Lusail donde España y Argentina jugarán la Finalissima: fue sede de la final del Mundial de Qatar 2022

Una leyenda de Marruecos le lanza un dardo a Lamine Yamal: “Juega con España, pero siempre seguirá siendo marroquí”