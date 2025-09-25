España Deportes

Achraf Hakimi habla por primera vez sobre su acusación por violar a una joven: “Es lo peor que me ha pasado”

Los hechos ocurrieron el 26 de febrero de 2023, cuando una joven de 24 años se presentó en la comisaría francesa de Nogent-sur-Marne y afirmó que había sido violada por el futbolista

Ana Pérez Navarro

Por Ana Pérez Navarro

El jugador del PSG Achraf
El jugador del PSG Achraf Hakimi (REUTERS/Stephanie Lecocq)

Hace más de dos años que Achraf Hakimi se vio envuelto en un caso de acusación por agredir sexualmente a una joven. Los hechos ocurrieron en Francia en febrero de 2023 y piden 15 años de cárcel para el futbolista. Ahora el jugador del PSG ha decidido romper su silencio y hablar sobre el caso en una entrevista con Clique, el programa de Canal+ Francia.

El 26 de febrero de 2023, una joven de 24 años se presentó en la comisaría francesa de Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne), donde contó a la Policía que había sido violada por el futbolista, según informó el periódico francés Le Parisien. En su declaración relató que se habían conocido en enero de ese año a través de Instagram. El sábado antes de acudir a comisaría, la joven fue a la casa de Hakimi en un Uber pagado por él. En ese momento se encontraba lesionado, por lo que no pudo acudir al partido Olympique de Marsella-PSG, y su mujer e hijos estaban de vacaciones en Dubai.

Al llegar al domicilio, la situación se descontroló. La joven explicó que este “le levantó la ropa, le besó los pechos” pese a que ella protestaba, y ella afirma igualmente que el deportista cometió “una penetración con los dedos” pese a las protestas de ella. Al final consiguió separarse dándole una patada y llamó a una amiga para que fuera a buscarla. En la comisaría renunció a presentar una denuncia, pero debido a la gravedad de los hechos y la fama del presunto agresor, fue la propia Fiscalía la que abrió una investigación que acabó desembocando en la imputación.

El jugador del PSG Achraf
El jugador del PSG Achraf Hakimi (REUTERS/Stephane Mahe)

En diciembre de 2023, Achraf participó en un careo con la mujer que lo denunció, quien ratificó ante el juez instructor las acusaciones presentadas en su contra. El futbolista sostuvo su inocencia y argumentó que el caso respondía a una campaña orquestada para sacarle un rédito económico. El Paris Saint-Germain expresó su respaldo al jugador, comunicando de manera informal que continuaba “confiando plenamente en el procedimiento judicial”.

Para la Fiscalía de Nanterre, los argumentos del jugador no bastaron. Tras escuchar a la denunciante, la Fiscalía concluyó que hay indicios para llevarlo a juicio por un delito de violación dentro del proceso iniciado hace dos años. La abogada Rachel-Flore Pardo, en diálogo con Le Parisien, afirmó: “Mi clienta recibe esta noticia con un inmenso alivio”. En agosto de 2025, la Fiscalía francesa solicitó que el jugador del PSG compareciera ante el tribunal por la presunta violación. Además, piden para él 15 años de prisión.

Las palabras de Achraf Hamiki

A pesar de las palabras de la mujer y la acusación de la Fiscalía, Achraf continúa defendiendo su inocencia y ahora ha hablado por primera vez del caso. “Es lo peor que me ha pasado. Nunca me habían hecho tanto daño. Para mí fue difícil y sigue siéndolo. Porque escribir mentira tras mentira duele, sobre todo para mi familia”. Y añade: “Mis hijos son pequeños. No conocen internet ni saben leer. Pero algún día leerán este tipo de cosas. Y para mí, ver que se han escrito estas mentiras sobre su padre no es agradable. Y no se lo deseo a nadie. Gracias al trabajo de la policía, hemos avanzado mucho. Hoy estoy tranquilo. Esperamos que la verdad salga a la luz pronto”.

Imágenes del exjugador de fútbol, Dani Alves, y su abogada, Inés Guardiola, a la salida del futbolista de prisión en Barcelona.

El caso aún sigue abierto y pendiente del posible juicio que solicita la Fiscalía, dado que consideran que existen suficientes pruebas contra Achraf Hakimi para que el juez de instrucción le lleve a juicio con los cargos de presunta violación. Mientras se produce el juicio o no, el jugador continúa su carrera futbolística en el PSG, donde la temporada pasada conquistaron Ligue 1, la Copa de Francia y la Champions.

