España
Agregar Infobae enGoogle

Todos los beneficios para la salud de comer pulpo, uno de los protagonistas de la gastronomía española: de cuidar la tiroides a reducir el cansancio

Este cefalópodo es uno de los platos estrella de la cocina española, así como un alimento repleto de propiedades nutricionales

Trucos de pescadera para cocinar el pulpo perfecto (Adobe Stock)
Trucos de pescadera para cocinar el pulpo perfecto (Adobe Stock)
Guardar

El pulpo es uno de los grandes protagonistas indiscutibles de la gastronomía española. Quien haya probado el pulpo a la gallega lo podrá corroborar. Sin embargo, más allá de su prestigio culinario, este cefalópodo destaca también por su interesante perfil nutricional. Según la Fundación Española de la Nutrición (FEN), el pulpo es un alimento rico en proteínas de alta calidad, bajo en grasas y con un elevado contenido de minerales y vitaminas esenciales para el organismo.

El Octopus vulgaris, nombre científico del pulpo común, pertenece a la familia de los cefalópodos y se caracteriza por sus ocho brazos provistos de ventosas, una extraordinaria capacidad de camuflaje y un sistema nervioso muy desarrollado que le permite aprender y adaptarse a su entorno. Habita principalmente en fondos rocosos del Mediterráneo, el Atlántico y parte del Pacífico, donde permanece de forma solitaria salvo durante la época de reproducción.

PUBLICIDAD

Aunque actualmente puede encontrarse en los mercados durante todo el año, la FEN señala que los meses comprendidos entre septiembre y abril son los más recomendables para disfrutar de este producto en su mejor momento.

Desde el punto de vista nutricional, el principal atractivo del pulpo reside en su elevado contenido en proteínas de alto valor biológico, fundamentales para el mantenimiento y la reparación de los tejidos del organismo. Además, presenta un bajo contenido en grasa, lo que se traduce en un reducido aporte calórico y en una cantidad moderada de colesterol, convirtiéndolo en una opción saludable dentro de una dieta equilibrada.

PUBLICIDAD

El pulpo, el cefalópodo más rico en minerales

El pulpo también destaca por su riqueza en minerales esenciales. Entre ellos sobresale el selenio, un micronutriente con función antioxidante que contribuye a proteger las células frente al daño oxidativo y favorece el correcto funcionamiento del sistema inmunitario y de la glándula tiroides. De hecho, una sola ración aporta el 76 % de las ingestas recomendadas de selenio para hombres y el 97 % para mujeres de entre 20 y 39 años con un nivel moderado de actividad física.

Otro de los minerales presentes en cantidades destacables es el yodo, imprescindible para la producción de hormonas tiroideas y el mantenimiento de un metabolismo normal. Asimismo, según la FEN, el pulpo constituye una buena fuente de fósforo, necesario para la formación y conservación de huesos y dientes, y aporta calcio, un mineral fundamental para la salud ósea y la función muscular.

Gracias a su impresionante arquitectura y dimensiones es una de las joyas arquitectónicas de Ourense, además de ser la cuna de uno de los símbolos de Galicia

Un alimento que guarda todo tipo de vitaminas

Su composición nutricional se completa con una cantidad significativa de zinc, relacionado con el funcionamiento normal del sistema inmunitario y la cicatrización de los tejidos, además de diversas vitaminas del grupo B. En concreto, es fuente de vitamina B6, vitamina B12 y niacina, nutrientes que participan en el metabolismo energético, contribuyen al correcto funcionamiento del sistema nervioso y ayudan a reducir el cansancio y la fatiga. Entre las vitaminas liposolubles, el pulpo también aporta vitamina E, un antioxidante natural que ayuda a proteger las células frente al estrés oxidativo.

Gracias a este conjunto de nutrientes, los especialistas consideran que el pulpo puede formar parte de una alimentación saludable para personas de todas las edades, especialmente como alternativa a otras fuentes de proteína de origen animal con mayor contenido graso.

Temas Relacionados

PulpoAlimentación saludableNutriciónNutrición EspañaEspaña-SaludEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los mejores jamones de España en 2026 son de Castilla y León: un serrano de Segovia y un ibérico de Guijuelo

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha dado a conocer los quesos y jamones premiados en esta nueva edición de los Premios Alimentos de España

Los mejores jamones de España en 2026 son de Castilla y León: un serrano de Segovia y un ibérico de Guijuelo

El precio máximo y mínimo de la luz en España para este 8 de agosto

Analizamos los tramos en los que la luz es más barata y más cara, según se dan a conocer los datos diariosdel mercado energético en el país

El precio máximo y mínimo de la luz en España para este 8 de agosto

Ya son 36 las mujeres asesinadas por hombres en lo que va de año tras el caso en Málaga: el feminicida confesó el crimen en un diario

Este es el peor dato desde 2019, cuando a 7 de agosto ya había 42 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas

Ya son 36 las mujeres asesinadas por hombres en lo que va de año tras el caso en Málaga: el feminicida confesó el crimen en un diario

La NASA elige un pueblo de Burgos reconstruido por cuatro hermanos para retransmitir el eclipse solar del 12 de agosto

Después de explorar varias opciones en la franja de totalidad, la agencia estadounidense eligió este pueblo castellanoleonés para instalar la cámara que verán 10 millones de personas

La NASA elige un pueblo de Burgos reconstruido por cuatro hermanos para retransmitir el eclipse solar del 12 de agosto

El Gobierno amenaza a Italia con medidas “proporcionales” si no levanta el control de fronteras a viajeros procedentes de España antes del 9 de agosto

Esta reacción se produce después de que el Gobierno italiano reimplantase los controles en sus puntos de entrada desde España el 1 de agosto, tras el reciente movimiento migratorio a Ceuta

El Gobierno amenaza a Italia con medidas “proporcionales” si no levanta el control de fronteras a viajeros procedentes de España antes del 9 de agosto
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno amenaza a Italia con medidas “proporcionales” si no levanta el control de fronteras a viajeros procedentes de España antes del 9 de agosto

El Gobierno amenaza a Italia con medidas “proporcionales” si no levanta el control de fronteras a viajeros procedentes de España antes del 9 de agosto

El PSOE denunciará a Planifica Madrid ante la Fiscalía para que investigue si hay delito de malversación o prevaricación en la compra del ático en Chamberí

La Audiencia de Madrid condena en costas al Estado por actuar de mala fe al denegar la nacionalidad a una sefardí y allanarse solo cuando la llevaron a juicio

Madrid tendrá un nuevo carril Bus-VAO en la A-2: agosto es el mes de prueba y funcionará en horarios concretos

Un hijo puso a su nombre bienes de su padre por más de 257.000 euros y la Justicia dice que no hay delito: no ve probado que actuara contra la voluntad del progenitor

ECONOMÍA

Dos trabajadores mueren cada día en España: los servicios lideran la siniestralidad y los infartos son la causa más común

Dos trabajadores mueren cada día en España: los servicios lideran la siniestralidad y los infartos son la causa más común

Viajes del Imserso 2026-2027: fechas, precios y cómo reservar ahora que desaparecen 142 ayuntamientos

Ignacio de la Calzada, abogado: “El 90% no sabe que puede reclamar esto después de un despido”

La compraventa de viviendas repunta tras cinco meses de caídas y registra su mejor junio desde 2007 con casi 60.000 operaciones

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 7 de agosto

DEPORTES

Yan Diomande ficha por el Real Madrid y la historia se repite: la película de fútbol que ya adelantó la llegada del jugador costamarfileño

Yan Diomande ficha por el Real Madrid y la historia se repite: la película de fútbol que ya adelantó la llegada del jugador costamarfileño

El fichaje de Yan Diomandé evidencia la brecha económica en los equipos de LaLiga: “El Real Madrid ha gastado el 10% de sus ingresos”

Vinicius dice sí al Real Madrid: el futbolista brasileño renueva hasta 2032 con el club blanco

El giro inesperado de Rodri: del “solo quiere al Real Madrid” a dar el ‘sí’ al FC Barcelona

Después de Cucurella, Gavi se tiñe de rosa: ¿Quién falta de los campeones del mundo por cumplir su promesa?