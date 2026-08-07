Todos los beneficios para la salud de comer pulpo, uno de los protagonistas de la gastronomía española: de cuidar la tiroides a reducir el cansancio

Trucos de pescadera para cocinar el pulpo perfecto (Adobe Stock)

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El pulpo es uno de los grandes protagonistas indiscutibles de la gastronomía española. Quien haya probado el pulpo a la gallega lo podrá corroborar. Sin embargo, más allá de su prestigio culinario, este cefalópodo destaca también por su interesante perfil nutricional. Según la Fundación Española de la Nutrición (FEN), el pulpo es un alimento rico en proteínas de alta calidad, bajo en grasas y con un elevado contenido de minerales y vitaminas esenciales para el organismo.

El Octopus vulgaris, nombre científico del pulpo común, pertenece a la familia de los cefalópodos y se caracteriza por sus ocho brazos provistos de ventosas, una extraordinaria capacidad de camuflaje y un sistema nervioso muy desarrollado que le permite aprender y adaptarse a su entorno. Habita principalmente en fondos rocosos del Mediterráneo, el Atlántico y parte del Pacífico, donde permanece de forma solitaria salvo durante la época de reproducción.

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Aunque actualmente puede encontrarse en los mercados durante todo el año, la FEN señala que los meses comprendidos entre septiembre y abril son los más recomendables para disfrutar de este producto en su mejor momento.

Desde el punto de vista nutricional, el principal atractivo del pulpo reside en su elevado contenido en proteínas de alto valor biológico, fundamentales para el mantenimiento y la reparación de los tejidos del organismo. Además, presenta un bajo contenido en grasa, lo que se traduce en un reducido aporte calórico y en una cantidad moderada de colesterol, convirtiéndolo en una opción saludable dentro de una dieta equilibrada.

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El pulpo, el cefalópodo más rico en minerales

El pulpo también destaca por su riqueza en minerales esenciales. Entre ellos sobresale el selenio, un micronutriente con función antioxidante que contribuye a proteger las células frente al daño oxidativo y favorece el correcto funcionamiento del sistema inmunitario y de la glándula tiroides. De hecho, una sola ración aporta el 76 % de las ingestas recomendadas de selenio para hombres y el 97 % para mujeres de entre 20 y 39 años con un nivel moderado de actividad física.

Otro de los minerales presentes en cantidades destacables es el yodo, imprescindible para la producción de hormonas tiroideas y el mantenimiento de un metabolismo normal. Asimismo, según la FEN, el pulpo constituye una buena fuente de fósforo, necesario para la formación y conservación de huesos y dientes, y aporta calcio, un mineral fundamental para la salud ósea y la función muscular.

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Gracias a su impresionante arquitectura y dimensiones es una de las joyas arquitectónicas de Ourense, además de ser la cuna de uno de los símbolos de Galicia

Un alimento que guarda todo tipo de vitaminas

Su composición nutricional se completa con una cantidad significativa de zinc, relacionado con el funcionamiento normal del sistema inmunitario y la cicatrización de los tejidos, además de diversas vitaminas del grupo B. En concreto, es fuente de vitamina B6, vitamina B12 y niacina, nutrientes que participan en el metabolismo energético, contribuyen al correcto funcionamiento del sistema nervioso y ayudan a reducir el cansancio y la fatiga. Entre las vitaminas liposolubles, el pulpo también aporta vitamina E, un antioxidante natural que ayuda a proteger las células frente al estrés oxidativo.

Gracias a este conjunto de nutrientes, los especialistas consideran que el pulpo puede formar parte de una alimentación saludable para personas de todas las edades, especialmente como alternativa a otras fuentes de proteína de origen animal con mayor contenido graso.

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